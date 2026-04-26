Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: ગુજરાતમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન, જુઓ દરેક બૂથ પરથી પળેપળની ખબર
આજે ગુજરાતમાં રાજકારણનો મહાજંગ છે. ગુજરાતમાં આગામી વર્ષે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવનાર છે. ત્યારે તેની સેમીફાઈનલ ગણવામાં આવતા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે આજે મતદાન થશે. આજે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોનું ભાવિ મતપેટીમાં સીલ થશે.
ગુજરાતમાં આજે 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 260 તાલુકા પંચાયત અને 34 જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે મતદાન થવાનું છે. 26 એપ્રિલે સવાર 7 વાગ્યાના ટકોરે મતદાનનો પ્રારંભ થશે. સાંજે 6.00 વાગ્યા સુધી મતદાન કરી શકાશે. 28 એપ્રિલના રોજ પરિણામ જાહેર થશે. જેમાં 9297 બેઠકો પર લડી રહેલા 25,579 ઉમેદવારોના ભવિષ્યનો આજે નિર્ણય થશે.
Gujarat Civic Polls 2026 Voting Live: સુરતમાં ઈવીએમ ખોટકાયું
સુરતમા વોર્ડ નંબર 21 નું ઇવીએમ ખોટકાયું છે. તંત્ર દ્વારા અન્ય એવીએમ મશીન મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. આ બાદ ફરીથી મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: કોંગ્રેસ હોય કે આપ પાર્ટી ભાજપ સામે કોઈ ટકવાના નથી
ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિ પોતાના વતન ઝરીમોર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં મતદાન કર્યું. મતદાન મથકે સમય કરતા વહેલા ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિ પહોંચી ગયા હતા. સૌથી પહેલું મતદાન ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિએ કર્યું હતુ. તેઓએ આ સાથે જ લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી. કોંગ્રેસ હોય કે આપ પાર્ટી ભાજપ ઉમેદવાર સામે કોઈ ટકવાના નથી.
લોકશાહીના મહાપર્વમાં મહિલા વિશેષ ભાગીદારી જોવા મળી. ઉવારસદ બેઠક પર સવારથી જ મહિલા મતદારો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી. મહિલા અનામત બેઠક હોવાના કારણે મહિલા મતદારો વિશેષ સંખ્યામાં મતદાર ની કતારમાં જોવા મળી
Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતની પ્રથમ ચૂંટણી
વાવ થરાદમાં મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. વહેલી સવારથી મતદાન માટે લાઈનો લાગી છે. વાવ થરાદ જિલ્લા પંચાયતની પ્રથમ વાર ચૂંટણી યોજાઇ રહી છે. વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પર 75 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી યોજાશે. વાવ-થરાદની 8 તાલુકા પંચાયતની 150 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. થરાદ અને ભાભરની નગરપાલિકાની 51 બેઠકો માટે મતદાન, થરાદ પાલિકામાં એક બેઠક બિનહરીફ થઈ હતી. વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકો 75 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. બીજેપી 30, કોંગ્રેસના 29, આપ 12 અને અપક્ષ 4 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
Gujarat Gram Panchayat Election 2026 Voting Live: મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે કર્યું મતદાન
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદાનનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે મતદાન કર્યું. રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે વોર્ડ નંબર 13 ના ઉમેદવારો માટે કોન્વેન્ટ હાઈસ્કૂલના મતદાન મથકે મતદાન કર્યું. મંગુભાઈ પટેલ અને તેમની પત્ની નર્મદાબેન પટેલે કોન્વેન્ટ હાઇસ્કુલના મતદાન કેન્દ્રના બુથ નં. 13 ઉપરથી મતદાન કર્યું. રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલ સાથે પુત્રી દક્ષાબેન ટોપલીયા અને જમાઈ અશોક ટોપલીયાએ પણ મતદાન કર્યું. લોકશાહીના પર્વમાં રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે પ્રથમ મતદાન કરી મતદાતાઓને મતદાન માટે પ્રેરણા આપી.
Gujarat Civic Polls 2026 Voting Live: 48450 મતદાન મથકો પર થશે મતદાન
રાજ્યમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. સવારે સાત વાગ્યાથી સાંજે છ વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાશે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા મતદાન શાંતિપૂર્ણ યોજાય એ માટે જરૂરી પગલા લીધા છે. આંકડાકીય રીતે જોઈએ તો...
- 48450 મતદાન મથકો પર થશે મતદાન
- 14275 મતદાન મથકો સંવેદનશીલ
- 2196 મતદાન મથકો અતિ સંવેદનશીલ
- 40816713 મતદારો મતાધિકાર નો ઉપયોગ કરશે
- 264715 પોલિંગ સ્ટાફ કામગીરીમાં રહેશે
- 92583 પોલીસ કર્મચારી ફરજ પર રહેશે
- 122951 બીયુ મશીન મતદાન માટે રહેશે
- 108188 સીયુ મશીન મતદાન માટે રહેશે
- 9263 બેઠકો માટે 25537 ઉમેદવારો મેદાનમાં
- 736 બેઠકો બિન હરિફ થયેલ
Gujarat Local Body Election 2026 Voting Live: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને માટે આજે મતદાન
ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવાઈ છે. હવે મતદાન શરૂ થઈ ગયુ છે. મતદાન માટે અમદાવાદ શહેરમાં 4257 બુથ માટે 9778 bu અને 4888 cu ફાળવવામાં આવ્યા. ચૂંટણી દરમિયાન શહેર અને જિલ્લા માં ચૂંટણી વિભાગના 30 હજાર સ્ટાફ ખડેપગે રહેશે. જ્યારે શહેરમાં 15 હજાર પોલીસ અને ગ્રામ્યમાં 7 હજાર પોલીસ સ્ટાફ બંદોબસ્તમાં રહેશે. જિલ્લા ચૂંટણી માટે 1126 બુથ માટે 2660 bu અને cu ફાળવવામાં આવ્યા. જ્યારે નગરપાલિકા ચૂંટણી માટે 132 બુથ માટે 180 cu અને 310 bu ફાળવવામાં આવ્યા. અમદાવાદમાં 190 બેઠકો માટે 38 લાખ જમતદારો 652 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો કરશે. ગરમી વચ્ચે મતદાન હોવાને લઈને મતદારોને હાલાકી ન પડે તેનું પણ ધ્યાન રખાયું છે. ચૂંટણી પંચના સુચનથી મતદાન મથક પર ગરમીને લઈને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. amc દ્વારા પણ પોતાની તમામ હોસ્પિટલ અને હેલ્થ સેન્ટર પર સ્ટાફ સ્ટેન્ડબાય રખાયો છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મતદાન કેન્દ્રો પર પ્રાથમિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામા આવશે. ગરમીના કારણે મતદાન કેન્દ્રો તથા મત ગણતરી કેન્દ્રો પર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા સૂચના અપાી. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ફર્સ્ટ એઈડ કીટ અને ગરમી ને લઈ પાણી અને ors ઉપલબ્ધ કરાવાશે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મોબાઈલ મેડિકલ ટીમ પણ બનાવવામાં આવશે.