હોમGujaratGujarat local body election results 2026 

Gujarat local body election results 2026: ચૂંટણી જીતીને મોટાભાઈએ અકસ્માતમાં મોતને ભેટનાર નાના ભાઈનું સપનું પૂરું કર્યું 

Gujarat local body election results 2026 winner Candidates List: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ હવે ધીરે ધીરે ક્લિયર થઈ રહ્યું છે. આ ચૂંટણીના પરિણામમાં મોટા ઉલટફેર જોવા મળ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં કયા કયા ઉમેદવારોએ બાજી મારી જુઓ...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:58 PM IST

gujarat local body election results 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ગયું છે. થોડીવારમાં આખું પિક્ચર ક્લિયર થઈ જશે. પરંતું આ વખતની ચૂંટણીના પરિણામ ચોંકાવનારા છે. આ પરિણામે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો રાજકીય નક્શો બદલાઈ ગયો છે. ત્યારે આ ચૂંટણીમાં કયા કયા ઉમેદવારોએ બાજી મારી છે તે જોઈએ. 

28 April 2026
14:55 PM

gujarat local body election results 2026 Winners : ચૂંટણી જીતીને ભાઈનું સપનું પૂરું કર્યું 

વડોદરાની પાદરા નગર પાલિકામાં એક ઉમેદવારે ભાઈનું સપનું પૂરું કર્યું. રાવલ દિપકકુમારે મૃતક ભાઈ મેહુલ રાવલનું સપનું સાકાર કર્યું. વોર્ડ 5ના ઉમેદવારના ભાઈની ઈચ્છા ચૂંટણી જીતવાની ઈચ્છા હતી. ભાઈનું અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. મોટા ભાઈ મૃતક નાના ભાઈનું સપનું પૂરું કરવા જાતે ચૂંટણી લડ્યા હતા. જીત્યા ત્યારે મૃતક ભાઈનો ફોટો લઈને તેઓ નીકળ્યા ત્યારે ભાવુક ક્ષણ સર્જાઈ હતી. 

14:42 PM

gujarat local body election results 2026 Winners : ગુજરાતની બે લોકગાયિકા જીતી ગઈ 

ગુજરાતની બે સિંગર, જેમને ભાજપે ટિકિટ આપી હતી, તેમની જીત થઈ.  ઉના નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7ના ઉમેદવાર રાજલ બારોટ ની જીત. મહેસાણા વિજાપુર તાલુકાપંચાયત ફુદેડા બેઠક પર લોકગાયિકા નેહા સુથારનો 1390 થી વધુ મતોથી ભાજપનો વિજય.

14:05 PM

gujarat local body election results 2026 Winners : સોશિયલ મીડિયા સ્ટારની ભવ્ય જીત

વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પરથી અંકિત પરમારની 2400 મતોથી ભવ્ય જીત થઈ છે. સોશિયલ મિડીયા સ્ટાર અંકિતા પરમારની સતત બીજી વખતની આ જીત થઈ.

14:04 PM

gujarat local body election results 2026 Winners : મામા સસરા સામે ભાણેજ વહુની જીત 

ડાંગ જિલ્લા પંચાયતની એકમાત્ર sc (એસસી) બેઠક આહવા 2 પર કોંગ્રેસના મામા સસરા સામે ભાજપના ભાણેજ વહુ શ્રદ્ધા ખરેની જીત થઈ છે.

13:33 PM

gujarat local body election results 2026 Winners : રાજુ કરપડાની જીત થઈ

આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ કાઢીને ભાજપનો ખેસ પહેરનાર રાજુ કરપડાની જીત થઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની મૂડી બેઠક પરથી રાજુ કરપડાની ભવ્ય જીત થઈ છે. રાજુ કરપડા 2533 મતોથી વિજયી બન્યા છે. 

13:14 PM

Gujarat local body election results 2026: ભાજપના પટાવાળાની ભવ્ય જીત

મહેસાણામાં ભાજપ કાર્યાલય કમલમના પટાવાળાને હવેથી કોર્પોરેટર કહેવું પડશે. મહેસાણા મહાનગર પાલિકાના વોર્ડ નંબર 13 માં ભાજપની આખી પેનલનો વિજય થયો છે. જેમાં ભાજપ કમલમના પટાવાળા રમેશભાઈ ભીલ ભાજપના ઉમેદવાર હતા, તેમની પણ આ ચૂંટણીમાં જીત થઈ છે. 

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gujarat politicsgujarat local body election 2026gujarat electionsસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026

