/Gujarat Rains Live: સવારથી રાજ્યના 172 તાલુકાઓમાં પડ્યો વરસાદ, અંકલેશ્વર હાંસોટ અને સુરતને જોડતો સ્ટેટ હાઇવે ફરી થયો બંધ

ભરૂચ જીલ્લા હવામાન વિભાગનું રેડ એલર્ટ. જીલ્લામાં ભારે વરસાદની શરૂઆત થતા જનજીવન પર થઇ અસર. અંકલેશ્વર હાંસોટ અને સુરતને જોડતો સ્ટેટ હાઇવે ફરી થયો બંધ. સિઝનના આમલાખાડી સતત બીજી વખત ઓવરફ્લો થતા સ્ટેટ હાઇવે કરાયો બંધ. પોલીસ વિભાગ દ્વારા બેરિકેટ મૂકી મુખ્ય માર્ગને બંધ કરાયો. ડાયવર્ઝન બ્રિજ પરથી પાણીનો પ્રવાહ વધતા સાંકળો બ્રિજ પણ બંધ કરાયો.
આજે સવારથી રાજ્યના 172 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. ગોધરામાં 3.39 ઈંચ વરસાદ, જ્યારે તારાપુરમાં 2.87 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. 10 તાલુકાઓમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. 25 તાલુકાઓમાં 1 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ પડ્યો છે. આણંદના બોરસદમાં સૌથી વધુ 4.53 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
ભરૂચ શહેરમાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત. કસક વિસ્તારમાં વરસાદી કાંસ પાસે આંગણ એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિંગની દીવાલ અચાનક ધસી પડી. પાર્કિંગની જમીનનો મોટો હિસ્સો ધસી પડતા 7થી 8 જેટલી પાર્ક કરેલી કાર કાંસમાં ખાબકી. ભારે વરસાદના કારણે કાંસમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા કિનારે ધોવાણ થયાની પ્રાથમિક માહિતી. દીવાલ અને શેડ તૂટી પડતા અનેક વાહનો કાટમાળ નીચે દબાયા, લાખો રૂપિયાનું નુકસાન. ઘટનાને પગલે એપાર્ટમેન્ટના રહીશોમાં દોડધામ અને ભયનો માહોલ સર્જાયો. રહીશોએ કાંસના મજબૂતીકરણ સાથે નુકસાનગ્રસ્ત વાહન માલિકોને યોગ્ય વળતરની માંગ કરી.
હવામાનશાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલની વરસાદ ને લઈને નવી આગાહી સામે આવી છે. આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી. મધ્ય, ઉત્તર, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી. મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી. આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં સારો વરસાદ રહેશે. ઓક્ટોમ્બર મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
મજુરા ગેટ ,કતારગામ વરાછા ,અડાજણ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે અને આવતીકાલે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગણેશ ચતુર્થીના પર્વે ભક્તજન ગણપતિની મૂર્તિ કારની ડિક્કીમાં લઈ જતા નજરે પડ્યા. હજી પણ આકાશ કાળા ડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે.
હવામાનની આગાહી પ્રમાણે જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારમાં સવારથી સતત વરસાદી ઝાપટા.જામનગર જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકામાં અડધો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. જામનગર શહેર અને પંથકમાં ભાદરવા મહિનામાં અષાઢી માહોલ સર્જાયો. સવારથી જ વાદળ છાયા વાતાવરણ વચ્ચે જામનગર શહેરમાં ઝરમર વરસાદ શરૂ.વરસાદ પડતા ખેડૂતોના ઉભા પાકને મળી શકે છે જીવનદાન...
અમદાવાદમાં સવારથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ ચાલુ છે. વાસણા બેરેજના દરવાજા 1.5 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવ્યા અને નદીમાં 4737 ક્યૂસેક પાણી છોડાયું. નદી કિનારાના ગામોને કરાયા એલર્ટ.
અમદાવાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. ધોધમાર વરસાદના કારણે પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પાણી ભરાતા અમદાવાદના અંડર પાસ બંધ થવાની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદનો મીઠાખળી અંડર પાસ કરાયો બંધ. સાવચેતીના ભાગરૂપે મીઠાખળી અંડર પાસ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરાયો છે.
શહેરના વિવિધ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. મોટી શાકમાર્કેટ રોડ પર પાણી ભરાયા. ભોભાફળી પાસે રોડ પર વરસાદી પાણી ભરાયા. વરસાદી પાણીમાં રોડ પર વાહનો બંધ પડી ગયા
ગોધરા સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મોડી રાતથી વહેલી સવાર સુધી ધોધમાર વરસાદ. ગોધરા શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા ગોધરા શહેરના મુખ્ય માર્ગો તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેતરો થયા પાણી પાણી. ગોધરા શહેરના અંકલેશ્વર મહાદેવ રોડ, જિલ્લા પંચાયત માર્ગ, યોગેશ્વર સોસાયટી રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા
આસપાસના પોપટપુરા, છબનપૂર, ભામૈયા, લીલેસરા, ગદુકપુર, દરૂણિયા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધોધમાર વરસાદ. હાલ વરસાદ એ વિરામ લેતા શહેરી વિસ્તારમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં મુખ્ય માર્ગો પર ભરાયેલા પાણી ઓસરવાની થઈ શરૂઆત.
વડોદરા શહેરના અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા. રાવપુરા, લહેરીપુરાથી માંડવી ગેટ વિસ્તાર પાણી પાણી. ફતેપુરા, આજવા રોડ, ગોરવામાં ભરાયા પાણી. જેતલપુર ગરનાળું પાણી ભરાતા બંધ થયું. રોડ પર પાણી ભરાતા લોકો અટવાયા. લાંબા સમય બાદ ધોધમાર વરસાદ. વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી..સાવલી અને ડેસર તાલુકામાં ભરપૂર વરસાદી માહોલ છવાયો. રાત્રે અને વહેલી સવારે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ વરસ્યો. સાવલી-ડેસર સહિત બંને તાલુકામાં ઠેર-ઠેર વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. પવન સાથે વરસાદ પડતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ઠંડકભર્યું વાતાવરણ. એક મહિનાના વરસાદી વિરામ બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રીથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ. ડેસરના માર્ગો પર વરસાદી પાણી નદીની જેમ વહેતું જોવા મળ્યું. વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખેતીને લઈને નવી આશા જાગી.
સવારના 6થી 8 વાગ્યા સુધીમાં 103 તાલુકામાં વરસાદ. 6 તાલુકામાં દોઢથી સાડા ત્રણ ઈંચ જેટલા વરસાદ પડ્યો. સૌથી વધુ પંચમહાલના ગોધરામાં 2 કલાકમાં 3.31 ઈંચ વરસાદ. આણંદના તારાપુરમાં 2 ઈંચ વરસાદ. વડોદરા તાલુકામાં 1.57 ઈંચ વરસાદ. સુરેન્દ્રનગરના મૂળીમાં દોઢ ઈંચ વરસાદ. નવસારીના ગણદેવીમાં 1.26 ઈંચ વરસાદ. વડોદરાના પાદરામાં 1.22 ઈંચ વરસાદ...
છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં 2 કલાકમાં 1 ઈંચ વરસાદ.દાહોદના લીમખેડામાં 1 ઈંચ વરસાદ...