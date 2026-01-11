વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સથી Live : અદાણી ગ્રૂપ ગુજરાતમાં 1.5 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટ કરશે
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : સોમનાથમાં શૌર્ય સભાને સંબોધન બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટ પહોંચ્યા છે. રાજકોટમાં વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ આયોજિત કરાઈ, જેમાં મોટી સંખ્યામાં બિઝનેસ પર્સનની હાજરી જોવા મળી
Trending Photos
Rajkot News : સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં હાજરી આપ્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટમાં રિજનલ વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં પહોંચ્યા છે. 40 દેશોના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેટ્સ રાજકોટના મહેમાન બન્યા છે. 5 હજારથી વધુ ઉદ્યોગકારો સમિટ માટે રાજકોટમાં પહોચ્યા. જુઓ વાઈબ્રન્ટ સમિટથી પળે પળની માહિતી...
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : પીએમ મોદીનું સંબોધન
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, આજ સમય સાચો સમય છે. હું લાલ કિલ્લા પરથી બોલ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં રોકાણનો આ જ સાચો સમય છે. તેમણે કચ્છના ભૂકંપને યાદ કરતા કહ્યું કે, એક સમયે કચ્છમાં પીવાનું પાણી ન મળતું. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં લોકો રહેવા માંગતા નહોતા. સમય બદલે છે અને જરૂર બદલે જ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોએ પરિશ્રમ થઈ ભાગ્ય બદલ્યું છે. ભારતને ગ્લોબલ બનાવવા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો મહત્વનો ફાળો છે. રાજકોટમાં 2.5 લાખ MSME છે. સ્ક્રુ પાર્ટથી લઇને રોકેટ સુધીના પાર્ટ્સ રાજકોટમાં બને છે. રાજકોટનો જ્વેલરી ઉદ્યોગ પોતાની રીતે જ વિશ્વ વિખ્યાત છે. અલંગ દુનિયાનું સૌથી મોટું શિપ બ્રેકીંગ યાર્ડ છે. એક સમયે સૌરાષ્ટ્રના લોકો મારા વાળ ખેંચી લેતા. હું કહેતો કે, સૌરાષ્ટ્રમાં મોરબી, જામનગર અને રાજકોટનું આ ત્રિકોણ એક સમયે જાપાન બનશે. તો મારી મજાક કરવામાં આવી હતી. હવે કચ્છમાં 30 ગીગા વોટનો હાઈબ્રીડ એનર્જી પાર્ક બની રહ્યો છે. આ પાર્ક પેરિસ સિટી કરતા પણ મોટો પાર્ક છે. કચ્છ અને જામનગરમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજનના મોટા પાર્ક બની રહ્યા છે. રીંયુએબલ એનર્જીની સાથે ગ્રીડ સ્ટેબિલિટી સ્થપાઈ છે. ભારતના એક્સપોર્ટનો સૌથી મોટો હિસ્સો અહીંથી જ થાય છે. કચ્છ અને મુન્દ્રાથી જ મોટાભાગનું એક્સપોર્ટ થાય છે. દેશમાં વિશ્વની બે યુનિવર્સિટી પણ આવી રહી છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : પીએમ મોદીનું સંબોધન
પ્રધાનમંત્રીએ આગળ કહ્યું કે, 21મી સદીની 1/4 હિસ્સો પસાર થઈ ચૂક્યો છે. ભારત વિશ્વનું ત્રીજા નંબરનું ઇકોનોમી બનવા જઇ રહ્યું છે. ભારત મિલ્ક પ્રોડક્શનમાં અને જેનેરીક પ્રોડક્શનમાં નંબર 1 છે. વેક્સીન બનાવવામાં પણ નંબર 1 છે. છેલ્લા 11 વર્ષમાં ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું મોબાઈલ કન્ઝ્યુમર બન્યું છે. ભારત રિયલ ટાઈમ UPI ઉપયોગ કરતો દેશ બન્યો છે. પહેલા ભારતમાં 10 માંથી 9 મોબાઈલ વિદેશથી આવતા હતા. આજે આપણે ભારતમાં મોબાઈલના ઉત્પાદક બન્યા છીએ. મેટ્રોના નેટવર્કમાં આપણે ટોપ-3 માં સામેલ છીએ. ભારતમાં આજે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી છે એટલે રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : પીએમ મોદીનું સંબોધન
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, 2026 ના આરંભ બાદ આ મારો પહેલો ગુજરાત પ્રવાસ છે. સુખદ એટલા માટે છે કે, 2026 ની મારી યાત્રા સોમનાથ દાદાના ચરણોમા શિશ ઝુકાવીને થઈ. હવે હું રાજકોટમાં શાનદાર કાર્યક્રમમાં છું. વિકાસ અને વિરાસત પણ. આ મંત્ર ચારેતરફ ગુંજી રહ્યો છે. અહી પધારેલા તમામ લોકોનું વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સ્વાગત કરું છું. જ્યારે પણ આ મંચ સજે છે, ત્યારે મને માત્ર સમિટ નથી દેખાતી. મને 21 મી સદીના આધુનિક ભારતની યાત્રા નજર આવી છે. જે સપનાથી શરૂ થઈ, અને આજે એક અતૂટ ભરોસા સુધી પહોંચી છે. બે દાયકાની આ યાત્રા ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક બની છે. તેની 10 એડિશન થયા છે. દરેક એડિશન સાથે તેની ઓળખ અને ભૂમિકા મજબૂત બની છે. મારો હેતુ દુનિયાના સામ્યર્થ સાથે દુનિયા પરિચિત બને, અહી આવે અને તેઓ ઈન્વેસ્ટ કરે. તેનાથી ભારત અને ઈન્વેસ્ટર્સને ફાયદો થાય. આજે આ સમિટ ગ્લોબલ ગ્રોથ, ઈન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન અને પાર્ટનરશિપનું મનજબૂત પ્લેટફોર્મ બન્યું છે. ગત વર્ષોમાં આ પાર્ટનરની સંખ્યા સતત વધતી ગઈ છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : નરેન્દ્ર મોદીએ અમને કહ્યું હતું કે 1 રૂપિયો રોકશો તો 1 ડોલર લઈ જશે
વેલ્સપન ગ્રુપના બી.કે.ગોયન્કાએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, કચ્છ અમારી કર્મ ભૂમિ છે. કચ્છના વિકાસમાં સિંહ ફાળો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમને કચ્છમાં પ્લાન્ટ સ્થાપવા જણાવ્યું હતું. વર્ષ 2001 માં આવેલ ભૂકંપની વાત પ્રધાનમંત્રીએ મને કહેતા મારા પગ નીચે થી જમીન ખસી ગઈ હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમને કહ્યું હતું કે 1 રૂપિયો રોકશો તો 1 ડોલર લઈ જશે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પણ અમારા પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કર્યું. ટીમ ગુજરાતની મહેનત પણ એટલી જ છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : અદાણી ગ્રૂપના મેનેજીંગ ડાયરેકટરની જાહેરાત
અદાણી ગ્રૂપના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કરણ અદાણીએ કહ્યું કે, તમારા લીડરશિપમાં ભારત આગળ વધી રહ્યું છે. કચ્છ ઇમર્જ સૌથી મોટું એનર્જી હબ છે. મુન્દ્રા અમારી કર્મ ભૂમિ છે. સોલાર મેન્યુફેક્ચર હબ મુન્દ્રા છે. વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ એનર્જી પાર્ક મુન્દ્રામાં અદાણી બનાવી રહ્યું છે. 37 ગીગા બાઈટનું એનર્જી પાર્ક બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. 1.5 લાખ કરોડ આવતા 5 વર્ષ માટે કચ્છ મુન્દ્રામાં ઈન્વેસ્ટ કરીશું. વિકસિત ભારત 2047માં અદાણી ગ્રુપ સરકારની સાથે છે. અદાણી ગ્રૂપ ગુજરાતમાં 1.5 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટ કરશે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : જ્યોતિ CNCના પરાક્રમસિંહ જાડેજાનું સંબોધન
જ્યોતિ CNCના ફાઉન્ડર પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત થકી ઇન્ડિયાના ગ્રોથ એન્જીન તરીકે ગુજરાત સાબિત થયું છે. આજની ઇવેન્ટ માત્ર કોન્ફોરન્સ નથી, આ વિકસિત ભારત 2047નું સપનું સાકર કરવા માટે ઇવેન્ટ છે. અમારું મિશન ક્લિયર છે. મેન્યુફેક્ચર માત્ર બિઝનેશ નથી અમારી જવાબદારી છે. આજની તારીખમાં ગ્લોબલ એન્વાર્યમેન્ટમાં ઇન્ડિયા સ્ટેબલ અને સ્થિર સ્થિતિમાં છે. આવતા 5 વર્ષમાં 10,000 કરોડનું રોકાણ જ્યોતિ CNC કરશે. એરો સ્પેસ અને ડિફેન્સ સેક્ટરને પણ મશીનરી પુરી પાડવા માટે જ્યોતિ CNC તત્પર છે. વિકસિત ભારત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણી પણ જવાબદારી છે. બધા સાથે મળીને આ મુહિમ આગળ વધારીશું.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનું સંબોધન
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, આપણને સમય કરતાં આગળનું વિચારનાર નરેન્દ્ર મોદી જેવા પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે. 2003ની વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટને મળેલી સફળતા બાદ ગુજરાતના વિકાસને વેગ મળ્યો છે. પાછળ 24 વર્ષમાં 3.57 લાખનું FDI આવ્યું છે. સ્ટેટ GDPની જેમ જિલ્લાઓના GDP નક્કી કરવામાં આવ્યા.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : પીએમ મોદીનું સંબોધન
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, 2026 ના આરંભ બાદ આ મારો પહેલો ગુજરાત પ્રવાસ છે. સુખદ એટલા માટે છે કે, 2026 ની મારી યાત્રા સોમનાથ દાદાના ચરણોમા શિશ ઝુકાવીને થઈ. હવે હું રાજકોટમાં શાનદાર કાર્યક્રમમાં છું. વિકાસ અને વિરાસત પણ. આ મંત્ર ચારેતરફ ગુંજી રહ્યો છે. અહી પધારેલા તમામ લોકોનું વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં સ્વાગત કરું છું. જ્યારે પણ આ મંચ સજે છે, ત્યારે મને માત્ર સમિટ નથી દેખાતી. મને 21 મી સદીના આધુનિક ભારતની યાત્રા નજર આવી છે. જે સપનાથી શરૂ થઈ, અને આજે એક અતૂટ ભરોસા સુધી પહોંચી છે. બે દાયકાની આ યાત્રા ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક બની છે. તેની 10 એડિશન થયા છે. દરેક એડિશન સાથે તેની ઓળખ અને ભૂમિકા મજબૂત બની છે. મારો હેતુ દુનિયાના સામ્યર્થ સાથે દુનિયા પરિચિત બને, અહી આવે અને તેઓ ઈન્વેસ્ટ કરે. તેનાથી ભારત અને ઈન્વેસ્ટર્સને ફાયદો થાય. આજે આ સમિટ ગ્લોબલ ગ્રોથ, ઈન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન અને પાર્ટનરશિપનું મનજબૂત પ્લેટફોર્મ બન્યું છે. ગત વર્ષોમાં આ પાર્ટનરની સંખ્યા સતત વધતી ગઈ છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : સ્માર્ટ જીઆઈડીસીનું લોકાર્પણ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નવી સ્માર્ટ GIDC નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. 13 સ્માર્ટ GIDC, 7 GIDC અને મેડિકલ ડીવાઇઝ પાર્કનું લોકાર્પણ કરાયું.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની સ્પીચ
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સંબોધનમાં કહ્યું કે, પહેલા વાપીથી તાપી તરીકે ગુજરાત ઓળખાતું હતું. હવે ગુજરાત એન્જિનિયરીંગ ક્ષેત્રે ઉભરી આવ્યું છે. 2003માં 80 MOU થી વાઈબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત થઈ હતી. 1500 થી વધુ MOU આ વખતે થશે. ગુજરાતમાં ઉદ્યોગકરોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લેવામાં આવે છે. ઉદ્યોગોના વિકાસ કરવામાં આવે છે. ઉદ્યોગોને ગેરેન્ટીની વાત હોય તો સરકાર મદદ કરે છે. ગિફ્ટ સિટીનું વિઝન પ્રધાનમંત્રી દ્વારા મુકવામાં આવ્યું હતું જે પૂર્ણ થયું છે. ધોલેરા પણ સ્માર્ટ સિટી તરીકે વિકસિત થયું છે.
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : ઉદ્યોગકારોએ પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કર્યું
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇનોગ્રેશન ડોમ ખાતે પહોંચતા જ ઉદ્યોગકારોએ તાળીઓથી વધાવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. તો મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉદ્યોગકારોની વચ્ચે બેસી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી..