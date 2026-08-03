/Manjalpur By Election 2026 Result Live: માંજલપુર પેટાચૂંટણી પરિણામ, ભાજપનો દબદબો કાયમ, સતિષ પટેલ સારી એવી લીડથી આગળ

ચોથા રાઉન્ડને અંતે ભાજપની મજબૂત સ્થિતિ
ચોથા રાઉન્ડ બાદ ભાજપના ઉમેદવારની લીડ મજબૂત થતી જોવા મળી રહી છે. ચોથા રાઉન્ડની મત ગણતરીના અંતે ભાજપના સતિષ પટેલ 8313 મતોથી આગળ છે ચોથા રાઉન્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખા રબારીને 1133 મત મળ્યા છે. કુલ 19 રાઉન્ડ મતગમતરી હાથ ધરાશે.
માંજલપુર ભાજપનો મજબૂત ગઢ
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક હોય કે વડોદરા શહેર હોય તે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ રહ્યા છે. કારણ કે શહેરી વિસ્તારમાં ભાજપની પકડ ખુબ મજબૂત છે. તેમનું સંગઠન ખુબ મજબૂત છે. બૂથ લેવલથી લઈને પેજ કમિટી સુધીનું તેમનું સંગઠન છે. જેના કારણે કહી શકાય કે ભાજપ સારા પરિણામો મેળવે છે.
ભાજપ દબદબા સાથે આગળ
વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર ત્રણ રાઉન્ડની મત ગણતરી પૂરી થઈ. ત્રીજા રાઉન્ડના અંતે ભાજપના સતિષ પટેલ 5910 મતે આગળ છે. કોંગ્રેસના ભીખાભાઈ રબારી સતત ત્રીજા રાઉન્ડ સુધી પાછળ જોવા મળ્યા છે.
બીજા રાઉન્ડના અંતે પણ ભાજપના સતિષ પટેલને સારી એવી લીડ
મતગણતરીના બીજા રાઉન્ડ બાદ માંજલપુરમાં ભાજપના ઉમેદવાર સતિષ પટેલ 3519 મતથી હાલ આગળ છે. અત્રે જણાવવાનું કે પેટાચૂંટણીમાં મતદા ઓછું થયું હતું અને 40 ટકાથી પણ નીચે મતદાનની ટકાવારી હતી. કુલ 19 રાઉન્ડની મતગણતરી છે.
પ્રથમ રાઉન્ડના અંતે ભાજપના ઉમેદવાર આગળ
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે સવારે 8 વાગે મતગણતરી શરૂ થઈ. હાલ પ્રથમ રાઉન્ડની મત ગણતરીના અંતે ભાજપના ઉમેદવાર સતેન્દ્ર ઉર્ફે સતિષ પટેલ 1640 મતોથી આગળ છે.
સતીષ પટેલ Vs ભીખાભાઈ રબારી
આ બેઠક માટે ભાજપ તરફથી સતીષભાઈ પટેલ ઉમેદવાર છે જ્યારે કોંગ્રેસ તરફથી ભીખાભાઈ રબારી મેદાનમાં છે. આ વખતે કોણ બાજી મારી જશે તે તો પરિણામ કહેશે. રાજકીય નિષ્ણાંતોએ આ બેઠક બંને પક્ષ માટે મહત્વની ગણાવી છે.
સીટ પર કોનો દબદબો
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક આમ તો ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવે છે. 2008માં આ સીટ અસ્તિત્વમાં આવી હતી જ્યારે 2012માં પહેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના યોગેશ પટેલ જીત્યા હતા. 2022માં માંજલપુર બેઠક પરથી યોગેશ પટેલે રેકોર્ડબ્રેક 75.85 ટકા મત મેળવીને જીતને હેટ્રિક મારી હતી. યોગેશ પટેલનું નિધન થતા બેઠક ખાલી પડી.
માંજલપુર બેઠક માટે કુલ મતદારો 2,19,494
માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં કુલ 2,19,494 નોંધાયેલા મતદારો છે. જેમના માટે 260 મતદાન મથકો તૈયાર કરાયા હતા. મતદારોને સારી સુવિધા મળે તે માટે થઈને પહેલીવાર દરેક મતદાન મથકે મોબાઈલ ડિપોઝિશન સેન્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. તમામ મતદાન મથકો પર 100 ટકા વેબકાસ્ટિંગની વ્યવસ્થા હતી. કુલ 520 કેમેરા મારફતે દરેક હિલચાલનું લાઈવ મોનિટરિંગ કલેક્ટર કચેરી ખાતે બનેલા કંટ્રોલ રૂમમાંથી થયું હતું.
કોંગ્રસ-ભાજપ વચ્ચે સીધી ટક્કર
વડોદરા-145 માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટેની પેટાચૂંટણીમાં 30મી જુલાઈએ મતદાન થયું હતું. ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના નિધન બાદ આ બેઠક ખાલી પડતા પેટાચૂંટણી યોજાઈ છે. આ બેઠક પર આ વખતે પણ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી છે. કોંગ્રેસને આ વખતે પરિવર્તનની આશા છે. આજે મતગણતરીનો દિવસ છે.