"અમે કોરિડોર પૂરું કરીને બતાવ્યું, હવે નારાજ ફુફાજી બરાડા પાડશે", આડકતરી રીતે મોદીએ ખડગે પર કર્યો કટાક્ષ

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, હમણાં ડિગ્રીને સાથે સ્કિલ્સ પર સરકારનું ફોકસ છે. યુવા શક્તિ માટે બે મોટી જાહેરાત લાલ કિલ્લાથી કરી. ઓનલાઇન ફ્રી કોચિંગ આપવાની દિશામાં સરકાર આગળ વધી રહી છે. યુવાનોની પેઢી AI માટે તૈયાર થાય એના માટે સરકાર ઈચ્છી રહી છે. સરકાર AI માટે મોટું અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે. છેલ્લે તેમણે જણાવ્યું હતું કે મારું એક કામ કરવું પડે. તમે વડોદરા આટલું બધું સ્વચ્છ બનાવી દીધું, કેટલી બધી મહેનત કરવી પડી, દિવસ રાત સફાઈમાં યુવાનો લાગ્યા હતા. એક વાર નક્કી કરીએ કે વડોદરાને હવે ગંદુ થવા જ નહીં દેવું. આવો સંકલ્પ કરીએ..
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારત રેલ કોચ, મેટ્રો કોચ અને એન્જિન બનાવવા માટે મોટું નિર્માતા બન્યું છે. વર્ષ 2014 બાદ ભારતે અત્યારસુધી 50,000 આધુનિક રેલ કોચ બનાવાયા. જૂની સરકાર 10 વર્ષમાં 50,000 ટોઇલેટ બનાવી શકતી નહોતી. 2.50 લાખ માલગાડીના વેગન ભારતીય રેલમાં જોડાયા. ભારત ચિપથી શીપના નિર્માણની નવી ગાથા લખી રહ્યું છે. કડાણા ડેમ પર ફ્લોટિંગ સોલર પાવર પ્લાન્ટ શરૂ કરાયો. આવનાર સમયમાં દરેક સેક્ટર વીજળીથી ચાલશે.
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્ટરનું કાયાકલ્પ થઈ જશે. પેસેન્જર ટ્રેન જેના પર ચાલતી હતી તેના પર જ પહેલા માલગાડી ચાલતી હતી. પૂર્વ અને પશ્ચિમી ફ્રેઇટ કોરિડોર પર આજે પ્રતિ દિવસ 430 માલગાડી ચાલે છે, જે જગ્યા પર ટ્રકથી સામાન મોકલવામાં 30 કલાક લાગે છે તે સામાન કોરિડોર પર 10 થી 12 કલાકમાં પહોચી જશે. ફ્યુલ અને સમય બચશે, પર્યાવરણને ફાયદો થશે. રોકાણ એક ટ્રેક પર કર્યું અને ફાયદો અનેક ક્ષેત્રોમાં થયો. અમારી સરકારે JNPT મુંબઈ પોર્ટથી વડોદરા સુધી ડબલ ડેકર માલગાડી ચલાવી. માલગાડીના ચાલવાથી એકવારમાં 250 ટ્રકનો સામાન મુંબઈથી વડોદરા આવી પહોચ્યો. પરંતુ આ કામથી નારાજ ફુફાજી હવે બરાડા પાડશે. આડકતરી રીતે પીએમ મોદીએ ખડગે પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે રેલ બજેટ પોણા ત્રણ લાખ કરોડથી વધુ છે. 12 વર્ષની તુલનામાં ખૂબ વધારે ખર્ચ છે. વડોદરા MSME નું મોટું હબ બન્યું છે. વડોદરામાં પહેલા જ્યોતિ, એલેમ્બિક, GSFC જ દેખાતું હતું.
પીએમ મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, 2014માં વડોદરાએ મને અહીંથી દિલ્હી મોકલ્યો. 7 થી 8 વર્ષમાં એક કિલોમીટરનું પણ ફ્રેઈટ કોરિડોરનું કામ પૂર્ણ ના થયું. પહેલાના સરકારની જેમ કામ ચલાવતા તો દેશની ત્રણ ચાર પેઢી આવીને જતી રહેતી તેમ છતાં કામ પૂર્ણ ના થાત. 2014 થી જ આ કામને ગતિ આપવાનું કામ કર્યું. 2800 કિલોમીટરનું કામ પૂર્ણ કરીને બતાવ્યું. ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર વિકસિત ભારતની જીવન રેખા છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્ટરનું કાયાકલ્પ થઈ જશે. પેસેન્જર ટ્રેન જેના પર ચાલતી હતી તેના પર જ પહેલા માલગાડી ચાલતી હતી
પૂર્વ અને પશ્ચિમી ફ્રેઇટ કોરિડોર પર આજે પ્રતિ દિવસ 430 માલગાડી ચાલે છે. જે જગ્યા પર ટ્રક થી સામાન મોકલવામાં 30 કલાક લાગે છે તે સામાન કોરિડોર પર 10 થી 12 કલાકમાં પહોચી જશે. ફ્યુલ અને સમય બચશે, પર્યાવરણને ફાયદો થશે. રોકાણ એક ટ્રેક પર કર્યું અને ફાયદો અનેક ક્ષેત્રોમાં થયો.
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, તમે બધાએ વડોદરાએ સ્વચ્છતાથી સ્વાગત અભિયાન ચલાવ્યું તેના માટે વડોદરાના તમામ નાગરિકોનો આભાર માનું છું. વીડિયો જોઈ મારી છાતી ચોળી થઈ ગઈ. ગણેશ ઉત્સવ અને નવરાત્રિમાં સમગ્ર ગુજરાતનું ધ્યાન વડોદરા પર હોય છે. એક અઠવાડિયામાં દરેક પરિવારમાં સ્વચ્છતાનુ વાતાવરણ બની ગયું. ગણેશના બધા જ આશીર્વાદ વડોદરાને મળશે. લાલકિલ્લા પરથી વિકસિત ભારત માટે સંકલ્પની સપ્તધારાનું આહ્વાન કર્યું. વડોદરા ગતિશક્તિ યુનિ.નું શહેર છે. પાછલા 12 વર્ષમાં દેશની કામ કરવાની શક્તિ બદલી. ફ્રેઇટ કોરિડોરનો વિચાર 2004 માં શરૂ થયો. 2006માં આ કામ માટે એક વિશેષ કંપની બની. 2014 સુધી ફાઇલ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થવા લાગી. ફાઇલ ટેબલ પર યાત્રા કરી રહી હતી. ફાઇલને પણ ડેડીકેટેડ કોરિડોર નસીબ ના થયું.
વડોદરા ખાતે 'નમો ફોર અ ડેવલપ્ડ ઈન્ડિયા' કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા સાથીદારો સાથે વિકાસ અને ભાગીદારીની ઉજવણી કરવાની તક છે, અહીં બધું એકસાથે આવી રહ્યું છે. હું આજે તમારી વચ્ચે 'વિકસિત ભારત' તરફની સફરને વધુ વેગ આપવા આવ્યો છું."
પીએમ મોદીએ ભારત માતા ની જયકાર સાથે સ્પીચ શરૂ કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિ.ના આ મેદાનમાં બધું જ એકસાથે થઈ રહ્યું છે. આજે વિકસિત ભારતની યાત્રાને વધુ ગતિ આપવા માટે આવ્યો છે. હજારો કરોડો રૂપિયાનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થયું. હજારો કરોડો રૂપિયાનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થયું.
#WATCH | Vadodara, Gujarat: At the 'NaMo for Viksit Bharat' event, Prime Minister Narendra Modi says, "This is a celebration of growth and partnership involving colleagues working across diverse fields; everything is coming together here. I have come among you today to further… pic.twitter.com/udaE8gQAKt
— ANI (@ANI) September 8, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ₹35,000 કરોડથી વધુના મૂલ્યના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ, ઉદ્ઘાટન અને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર (WDFC) ના ત્રણ મુખ્ય વિભાગો, રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સ, હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સ અને ગુજરાત સરકારના પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
#WATCH | Vadodara, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi lays foundation stones, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth more than Rs 35,000 crore, including three key sections of Western Dedicated Freight Corridor (WDFC), railway projects, highway… pic.twitter.com/ANQfpYkXEs
— ANI (@ANI) September 8, 2026
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેઓ વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા હતા.
Vadodara, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi is being felicitated as he arrives to lay the foundation stones for and inaugurate various development projects pic.twitter.com/LTOlg063xi
— IANS (@ians_india) September 8, 2026
વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય અને 36 દેશોનું સર્વોચ્ય સન્માન મેળવનાર પીએમ મોદીનું ગુજરાત વતી સ્વાગત કરું છું. પીએમ મોદી 35000 કરોડની વિકાસલક્ષી યોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવા આવ્યા. પીએમ મોદી 35000 કરોડની વિકાસલક્ષી યોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવા આવ્યા. વિકસિત ભારત 2047 નો સંકલ્પ સાકાર કરવા પીએમ મોદી દેશને નવી દિશા આપી રહ્યા છે. ભારત વિશ્વમાં ત્રીજી મોટી આર્થિક સત્તા બનવા આગળ વધી રહ્યો છે.
'NaMo for Developed India' કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે અમે દરેક વસ્તુમાં સુધારો અને આધુનિકરણ કરી રહ્યા છીએ, પછી તે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને રિઝર્વેશન સિસ્ટમ હોય કે પછી બાંધકામના જૂના નિયમો. નવી વેગન ડિઝાઇન વિકસાવવામાં આવી રહી છે; તમે તાજેતરમાં જ વડા પ્રધાનની પ્રેરણાથી મીઠાના પરિવહન માટે બનાવવામાં આવેલી ખાસ ડિઝાઇન જોઈ હશે. ભારતીય રેલ્વેનું આધુનિક સ્વરૂપ જે ઉભરી રહ્યું છે તેનાથી આવનારી ઘણી પેઢીઓને ફાયદો થશે. તમે બધાએ ચેનાબ બ્રિજ અને મિઝોરમને રેલ્વે નેટવર્ક સાથે જોડતા પ્રોજેક્ટની તસવીરો કે વીડિયો જોયા જ હશે. આવા ઘણા લાંબા સમયથી પડતર પ્રોજેક્ટ હવે પૂરા થઈ ગયા છે અને બુલેટ ટ્રેનની રાહ પણ ટૂંક સમયમાં પૂરી થશે; આ અંગેની કામગીરી ઝડપી ગતિએ ચાલી રહી છે. સુરત-વાપી સેક્શનનું બાંધકામ આ વર્ષે ડિસેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થશે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, પીએમ મોદીએ ડેડિકેટેડ ફ્રેઈટ કોરિડોર માટે કામ કર્યું. પીએમ મોદી પહેલા ફ્રેઈટ કોરિડોરનું એક ટકા પણ કામ નહોતું થયું. રેલવેના મોર્ડનાઈઝેશનમાં યુવા પેઢીનું મોટું યોગદાન. જેન ઝી જનરેશન પહેલી જનરેશન છે જેને વંદે ભારત ટ્રેનમાં સફર કર્યો. 36 હજાર કિલોમીટર રેલવે ટ્રેક નવો બન્યો. રેલવેનું નવું સ્વરૂપ જોવા મળશે. વડોદરાથી રતલામની ફોર લાઈનનું ભૂમિપૂજન પીએમ મોદીના હસ્તે થશે. બુલેટ ટ્રેનની રાહ વહેલીતકે પૂર્ણ થશે. કામ ખૂબ ઝડપી થઈ રહ્યું. સુરત થી વાપી સુધીનું કન્સ્ટ્રક્શન ડિસેમ્બર સુધી પૂર્ણ થઈ જશે. 2027ના મે જૂન સુધી બુલેટ ટ્રેન ટ્રેક પર ટેસ્ટિંગ માટે આવશે. વડોદરાથી મુંબઈ 1.30 કલાકમાં પહોંચી જશો. આજની જનરેશન માટે પીએમ મોદી નવું અને વિકસિત ભારતની નીવ મૂકી રહ્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરામાં Gen-Z કનેક્ટ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી. મોટી સંખ્યામાં યુવાનો હાજર રહ્યા હતા. પીએમ મોદીએ સૌને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
Vadodara, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives to lay the foundation stones for and inaugurate various development projects pic.twitter.com/ZkaZotWB0C
— IANS (@ians_india) September 8, 2026
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ વડોદરા પહોંચ્યા છે. પીએમના કાર્યક્રમ સ્થળે લોકોની ભીડ જામવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. પીએમ મોદીના આ કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષાના ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યા છે. અનેક માર્ગો પર ડાયવર્ઝન પણ આપવામાં આવ્યું છે.
Vadodara, Gujarat: Ahead of the Prime Minister’s arrival in Vadodara, Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi leads a foot march from Kala Ghoda Circle to the rally venue, with participants carrying placards pic.twitter.com/HRCSoGxHEM
— IANS (@ians_india) September 8, 2026
વડાપ્રધાનના વડોદરા આગમન પહેલા ગુજરાતના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કાલા ઘોડા સર્કલથી રેલી સ્થળ સુધી પદયાત્રાનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સામેલ લોકો પ્લેકાર્ડ પકડેલા નજરે પડ્યા હતા.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરા પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેઓ સીધા Gen-Z સાથે સંવાદ કરશે. આ વિશેષ કાર્યક્રમ માટે લગભગ 700 મીટર લાંબુ સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું છે.
સૌથી ખાસ વાત એ છે કે ગુજરાતમાં પીએમ મોદીને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં યુવાનોએ ઓનલાઈન માધ્યમથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આ વિશેષ કાર્યક્રમ માટે લગભગ 700 મીટરનું સ્ટેજ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પીએમ મોદીનો આ કાર્યક્રમ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે પહેલીવાર પીએમના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે લોકોએ ઓનલાઈન બુકિંગ કર્યું છે. દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 40,000 થી વધુ લોકો વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. પીએમ મોદીના આ વિશેષ પ્રવાસ સાથે જોડાયેલા પળે-પળના અપડેટ મેળવવા માટે અમારા લાઈવ બ્લોગ સાથે જોડાયેલા રહો...
PM Modi In Gujarat LIVE Updates: આજે પીએમ મોદી વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર (WDF) ના ત્રણ મહત્વપૂર્ણ ખંડોને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. તેની લંબાઈ 326 કિલોમીટર છે અને તેને બનાવવા પાછળ 20,700 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ થયો છે. આ પછી તેઓ સાંજે મુંબઈમાં ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ (GFF) 2026 નું ઉદ્ઘાટન કરશે. પીએમ મોદી મુંબઈના ન્યૂ સાણંદ (ઉત્તર), ન્યૂ મકરપુરા, ન્યૂ ઉંબરગામ અને ન્યૂ જેએનપીટીથી માલગાડી સેવાઓને લીલી ઝંડી બતાવશે. આ સિવાય તેઓ વડોદરા અને ટાંડા રોડ વચ્ચે એક નવી ટ્રેન સેવાને પણ લીલી ઝંડી બતાવશે, જેનાથી વડોદરા, છોટાઉદેપુર અને અલીરાજપુર જિલ્લાના લોકોને લાભ મળશે.
Live PM Modi Gujarat and Maharashtra Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંગળવાર (૦૮ સપ્ટેમ્બર) ના રોજ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ 35,000 કરોડ રૂપિયાની વિકાસ યોજનાઓ દેશને સમર્પિત કરશે. સાથે જ પીએમ મોદી 'ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ'નું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ પીએમ મોદી સૌથી પહેલા વડોદરા જશે, જ્યાં તેઓ વિવિધ વિકાસ પરિયોજનાઓનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરી રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ પછી તેઓ એક જનસભાને પણ સંબોધિત કરશે. વડોદરામાં પીએમ મોદીનું Gen-Z સાથે સીધો સંવાદ પણ થશે.