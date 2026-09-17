PM Modi Birthday Live: વડનગરમાં અમિત શાહે કહ્યું; 'PM મોદી ધ્રુવ તારાની જેમ દુનિયામાં ચમકી રહ્યા છે' PM કીચડમાં કમળ ખીલે તેવું જીવન જીવ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિશ નિમિત્તે તેમના વતન વડનગરમાં આયોજિત એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઉપસ્થિત રહીને દેશવાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને પ્રધાનમંત્રીના દીર્ઘાયુ માટે હાટકેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે નરેન્દ્ર મોદીના ૨૫ વર્ષના જાહેર જીવન, સુશાસન અને રાષ્ટ્રનિર્માણના અપ્રતિમ યોગદાનની વાત કરી હતી.
સેવા સંકલ્પ યાત્રા: જન્મભૂમિથી કર્મભૂમિ સુધી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે વડાપ્રધાનના ૨૫ વર્ષના સફળ જાહેર જીવનના સંદેશને જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વડનગરથી વારાણસી સુધી 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' અંતર્ગત વિશેષ યાત્રા યોજાશે. આ યાત્રા દેશના ૭ રાજ્યોમાંથી પસાર થશે અને ૩૦૦ જેટલી યાત્રાઓ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીના ૨૫ વર્ષના કાર્યોનો સંદેશ પહોંચાડશે. ૭ ઓક્ટોબરે વડાપ્રધાન રાજકારણમાં ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. સાર્વજનિક જીવનમાં સતત ૨૫ વર્ષ સુધી એક પણ ચૂંટણી હાર્યા વગર શાસન કરવાનો આવો રેકોર્ડ આ પહેલાં કોઈ નેતાએ બનાવ્યો નથી.
गुजरात के वडनगर में #SevaSankalpAbhiyan के तहत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का संदेश देने वाली ‘वडनगर से वाराणसी’ बाइक रैली के फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम से लाइव... https://t.co/gXBQiUli8c
— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2026
ગુજરાત મોડલથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ સુધીની સફર
ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ગુજરાતમાં પણ નરેન્દ્ર મોદીજીનો સાથી હતો અને આજે કેન્દ્રમાં પણ છું. મેં તેમને ખૂબ નજીકથી જોયા છે; તેમણે એક પણ દિવસની રજા લીધા વગર નિષ્ઠાપૂર્વક દેશની સેવા કરી છે." તેમણે રાજ્યને કરફ્યુમુક્ત બનાવ્યું, ઔદ્યોગિક વિકાસ, શિક્ષણ, જળ સંચય અને કિસાનો માટે અનેક કલ્યાણકારી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. ગામડાઓમાં ૨૪ કલાક વીજળી આપતાં શિક્ષણ અને વ્યાપારનો વિકાસ થયો, જેનાથી ગ્રામીણ સ્થળાંતર અટક્યું. આ 'ગુજરાત મોડલ'ના આધારે જ ૨૦૧૪માં દેશે તેમને 'પ્રધાન સેવક' તરીકે ચૂંટ્યા. શના ૮૦ કરોડ ગરીબોને ઘર, વીજળી, પીવાનું પાણી, મફત અનાજ, ગેસ સિલિન્ડર અને શૌચાલય પૂરા પાડીને તેમણે ગરીબ કલ્યાણનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે.
સુશાસન, નિર્ણાયક નેતૃત્વ અને વૈશ્વિક સન્માન
અમિત શાહે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીના બે દાયકાથી વધુના શાસન પર આજે પણ ભ્રષ્ટાચારનો એક પણ ડાઘ લાગ્યો નથી. પદ્મ પુરસ્કારોની પ્રક્રિયામાંથી સિફારિશ સંસ્કૃતિ નાબૂદ કરી ખરા અર્થમાં સમાજસેવકોને સન્માનિત કર્યા છે. કલમ ૩૭૦ નાબૂદ કરવી, ટ્રિપલ તલાક રદ કરવા, સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને જીએસટી (GST) જેવા આર્થિક સુધારાઓ દ્વારા તેમણે દેશની આર્થિક સ્થિતિ અને સુરક્ષા મજબૂત કરી છે. વિશ્વના ૩૫ દેશોએ તેમને પોતાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજ્યા છે, જે કોઈપણ ભારતીય નેતા માટે પ્રથમ ઘટના છે.
'ભારત પ્રથમ'નો સંકલ્પ
ગૃહમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ૨૦૪૭ના વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે દેશના બાળકો અને યુવાનો મોદીજીના જીવનમાંથી પ્રેરણા લે તે અત્યંત જરૂરી છે. તેમણે દેશવાસીઓને જ પોતાનો પરિવાર માન્યો છે અને 'ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ' (ભારત પ્રથમ)ના મંત્ર સાથે પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું છે. અંતમાં, ગૃહમંત્રીએ હાટકેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતીમાં ભાગ લેતા પીએમ મોદી શતાયુ થાય અને દેશને નિરંતર પોતાનું યોગદાન આપતા રહે તેવી ભાવભરી પ્રાર્થના કરી હતી.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સેવા સંકલ્પ અભિયાનના ભાગ રૂપે ગુજરાતના વડનગરમાં "એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત" ના સંદેશ સાથે "વડનગરથી વારાણસી" બાઇક રેલીને લીલી ઝંડી આપી.
પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા સેવા સંકલ્પ અભિયાન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આજે ગુજરાત, વડનગર અને સમગ્ર દેશ માટે અત્યંત ગૌરવપૂર્ણ દિવસ છે." તેમણે ઉમેર્યું કે આગામી ૭ ઓક્ટોબરે નરેન્દ્ર મોદીની દેશ સેવાના ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જે દેશ માટે વિશેષ બાબત છે. પીએમ મોદીના આ ખાસ દિવસની ઉજવણી રૂપે આજે ભવ્ય બાઈક રેલીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં આજે દેશના યુવાનો ટેલેન્ટપૂર્ણ બન્યા છે અને સેવાના માધ્યમથી 'વિકસિત ભારત'નું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ સાથે જ ભારત હવે નક્સલવાદ મુક્ત બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રી જે શાળામાં ભણ્યા હતા, તે શાળાને પણ નવો અને અદ્યતન રૂપ-રંગ આપવામાં આવ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' સમારોહમાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ વડનગરની પવિત્ર અને પ્રેરણાદાયી ભૂમિ પર આવવાનો અવસર મળવા બદલ ગૌરવ અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે દેશના અત્યંત લોકપ્રિય પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવતા જણાવ્યું કે, NDAની બેઠકમાં પણ ચર્ચા થઈ હતી કે મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમણે 25 વર્ષ સુધી નિષ્ઠાપૂર્વક દેશની સેવા કરી છે. આજે મોદીજીની ઓળખ માત્ર આંકડાઓથી નહીં પણ તેમણે કરેલી નક્કર કામગીરીથી થાય છે અને આ કારણે જ સમગ્ર દેશ તથા વિશ્વમાં તેમના નામની ગૂંજ છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે આ યાત્રા માત્ર કોઈ વિધિ નથી પરંતુ 'સેવા થી સમર્પણ' સુધીની સફર છે. વર્ષ ૨૦૧૪થી પીએમ મોદીએ દેશને સતત વિકાસની નવી પ્રેરણા આપી છે અને આમ આદમીની રોટી, કપડાં તથા મકાન જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. તેમના મજબૂત શાસન હેઠળ દેશ પ્રગતિના નવા શિખરો સર કરી રહ્યો છે. પછી તે ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ હોય કે દેશહિતનું કોઈ પણ કાર્ય, પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ અને વિકાસમાં ક્યારેય કોઈ કસર છોડી નથી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' સમારોહમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલે પીએમ મોદીને જન્મદિવસની અનેક અનેક શુભકામનાઓ પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની આ પવિત્ર વતનથી તેમને શુભેચ્છા આપવાનો અવસર મળવો તે મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ કોઈ સામાન્ય યાત્રા નથી પરંતુ સમગ્ર દેશને બદલવાની યાત્રા છે, જેમાં દેશ સેવાથી રાષ્ટ્ર ભક્તિનો અનોખો સંકલ્પ મળ્યો છે. પીએમ મોદીએ શાસન કરવાની એવી નીતિ શીખવી છે જેનાથી આજે વિકાસના કાર્યો છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી શક્યા છે. વર્ષ ૨૦૧૪માં જ્યારે તેમણે દેશની દોર સંભાળી ત્યારે દેશનું અર્થતંત્ર લડખડાયેલું હતું, પરંતુ આજે તેમની મજબૂત આગેવાની હેઠળ ભારત વિશ્વની ટોપ અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સ્થાન પામ્યું છે અને ૧૮મા બ્રિક્સ (BRICS) સંમેલનમાં પણ ભારતે નેતૃત્વ લઈને વિશ્વસ્તરે પોતાની છાપ છોડી છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત 'સેવા સંકલ્પ અભિયાન' સમારોહમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ૧૪૦ કરોડ દેશવાસીઓની સેવા કરનાર પીએમ મોદીને જન્મદિવસની હૃદયપૂર્વક શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વડનગરની સુવાસ આજે સમગ્ર દેશ અને વિશ્વભરમાં પહોંચી છે, તથા યુવા, મહિલા અને ખેડૂતોનું કલ્યાણ હંમેશાં સરકારની પ્રાથમિકતા રહ્યું છે. આ પ્રસંગે તેમણે એક વિશેષ યાત્રાની જાહેરાત કરતા કહ્યું કે વડનગરથી વારાણસી સુધી 'જન્મભૂમિથી કર્મભૂમિ' યાત્રાનો પ્રારંભ થશે, જ્યારે વારાણસીથી વડનગર સુધી 'કર્મભૂમિથી જન્મભૂમિ' યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે.
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, "દિલ્હીને સતત તમારો સ્નેહ અને માર્ગદર્શન મળ્યું છે. તમારા નેતૃત્વમાં, આજે રાજધાની નવી ગતિ, નવી તાકાત અને નવા આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધી રહી છે. શહેરનો ચહેરો બદલાઈ રહ્યો છે, અને તેની સાથે, લોકોના જીવનમાં નવી સુવિધાઓ, નવી તકો અને નવી આશાઓ ઉમેરવામાં આવી રહી છે. પછી ભલે તે આપણી બહેનો હોય, આપણા યુવાન મિત્રો હોય, આપણા કામ કરતા પરિવારો હોય, આપણા વરિષ્ઠ નાગરિકો હોય કે ભવિષ્ય માટે સપના જોતા આપણા બાળકો હોય, દરેક વ્યક્તિનું જીવન વિકસિત દિલ્હી તરફની સફરના કેન્દ્રમાં છે."
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हृदयपूर्वक शुभकामनाएँ।
दिल्ली को आपका स्नेह और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है। आपके नेतृत्व में आज राजधानी नई गति, नए सामर्थ्य और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। शहर का स्वरूप बदल रहा है और उसके साथ लोगों के जीवन में… pic.twitter.com/uwMjw3glUp
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 17, 2026
બોલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમારે પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે લખ્યું, "આજે આપણા પ્રધાનમંત્રીનો જન્મદિવસ છે, અને આ દિવસ સેવા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. મને લાગે છે કે જન્મદિવસની ઉજવણી કરવાનો આનાથી સુંદર કોઈ રસ્તો હોઈ શકે નહીં."
आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।
Happy Birthday…
— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ પોતાના પ્રબોધનમાં જણાવ્યું કે, આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ છે અને તેમની સત્તાકાળના ૨૫ વર્ષ આવતી ૧૭મી તારીખે પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જે એક શુભ સંયોગ છે અને આ અંતર્ગત આજથી એક મહિના સુધીના ઉત્સવની શરૂઆત થાય છે. છેલ્લા ૧૨-૧૩ વર્ષોમાં દેશમાં જે મોટો બદલાવ જોવા મળ્યો છે તે નરેન્દ્રભાઈને આભારી છે; જોકે દરેક વ્યક્તિને એક જ નેતા પસંદ હોય તે જરૂરી નથી અને કેટલાકને તેનાથી તકલીફ પણ હોઈ શકે, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈએ એક નવો દેશ કેવો હોવો જોઈએ તેની સ્પષ્ટ કલ્પના દેશવાસીઓને આપી છે. આ ખાસ દિવસ આજે અંબાજીની પદયાત્રા સાથે પણ જોડાયો છે.
વિદેશના પ્રવાસોનો અનુભવ શેર કરતાં તેમણે ઉમેર્યું કે, વિદેશોમાં કોઈ જાહેરમાં કચરો કે ચોકલેટનું રેપર ફેંકતું નથી કારણ કે ત્યાં ઘર અને શાળામાંથી જ આ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, જ્યારે આપણે તો પ્રકૃતિની પૂજા કરનારો દેશ હોવા છતાં ચોકલેટ ખાધા પછી ગમે ત્યાં રેપર ફેંકી દઈએ છીએ. વિશેષરૂપે માવા અને પાન-મસાલા ખાનારાઓ પર કટાક્ષ કરતા મંત્રીશ્રીએ માવા ઘસવાનો ઈશારો કરીને સૌને ગંભીરતા સમજાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, લોકો મોઢામાં એક બાજુ મસાલો ભરીને આવે છે, ગમે ત્યાં પિચકારીઓ મારે છે અને ત્યારબાદ જ બોલે છે. ખુલ્લી જગ્યાઓથી લઈને ટોયલેટ સુધી બધું લાલચોળ કરી મૂકે છે. પોતાની કાર્યશૈલીનો દાખલો આપતાં તેમણે ઉમેર્યું કે, પોરબંદરમાં મેં ઓફિસ બહાર ડબ્બો રખાવ્યો છે, જેથી અંદર આવનાર દરેક વ્યક્તિ માવો કે મસાલો તેમાં થૂંકીને જ પ્રવેશ કરે.
PM Narendra Modi Birthday Live Updates: માતાજીના દર્શન સાથે ધરતી માતાની સ્વચ્છતા જાળવવાનો સંકલ્પ લેવા અપીલ
વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ પાઠવતાં તેમના જાહેર જીવનના ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે સમગ્ર મહિના દરમિયાન ચાલનારા સેવા અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં છેલ્લા ૨૫ વર્ષમાં આવેલા પરિવર્તનનો મુખ્ય આધાર નરેન્દ્ર મોદીનું નેતૃત્વ છે. આ પ્રસંગે મંત્રીશ્રીએ અંબાજી પદયાત્રાને શ્રદ્ધાની સાથે સ્વચ્છતા સાથે જોડવાનો સંદેશ આપતા પદયાત્રીઓને માતાજીના દર્શનની સાથે ધરતી માતાની સ્વચ્છતા જાળવવાનો સંકલ્પ લેવા અને યાત્રા માર્ગમાં પ્લાસ્ટિક કે કચરો ન ફેંકવા અપીલ કરી હતી. જેમ વિદેશમાં લોકો કચરો નથી ફેંકતા, તેવી જ સ્વચ્છતાની આદત ગુજરાતમાં વિકસાવવા અને બાળકોને નાનપણથી જ શાળા તથા ઘરમાં સ્વચ્છતા અંગે સંસ્કાર આપી વ્યવહારુ તાલીમ આપવા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જાહેર સ્થળોએ કચરો દેખાય તો સંકોચ વિના ઉપાડીને યોગ્ય સ્થળે નાંખવાનો સંદેશ આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું કે સ્વચ્છતા એ માત્ર સરકારની નહીં પણ સમાજના દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી છે. અંતમાં, શ્રદ્ધા, સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને જનઆંદોલન બનાવવાની હાકલ કરતા તેમણે 'એક પેડ મા કે નામ' અભિયાન હેઠળ ઘર આસપાસ વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરવા જણાવ્યું હતું તેમજ જીપીસીબી (GPCB)ના સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ જાગૃતિના પ્રયાસોની સરાહના કરી હતી.
PM Narendra Modi Birthday Live Updates: બાગેશ્વર ધામ તરફથી પીએમ મોદીને શુભેચ્છાઓ
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે કહ્યું, "પીએમ મોદીને તેમના 76મા જન્મદિવસ પર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Bageshwar Dham Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri says, "... I extend my heartfelt greetings and best wishes to India's Prime Minister on his 76th birthday... May he live a long and happy life and happily manage the affairs of this country so… pic.twitter.com/Or43k0sV7Z
— ANI (@ANI) September 17, 2026
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહે પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે લખ્યું, "માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમારું નેતૃત્વ ભારતને એક મજબૂત અને વિકસિત ભવિષ્ય આપી રહ્યું છે."
Wishing our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji a very happy birthday.
Your leadership continues to shape India’s journey towards a stronger and more progressive future. 🇮🇳🙏
May the year ahead bring you good health, happiness and continued success.#SewaDiwas…
— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 17, 2026
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે લખ્યું, "વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના જન્મદિવસ પર હાર્દિક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. છેલ્લા 25 વર્ષમાં મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રી તરીકેના તમારા કાર્યકાળ દરમિયાન, તમે સુશાસનના ઘણા નવા ધોરણો સ્થાપિત કર્યા છે અને સમાવેશી વિકાસને અભૂતપૂર્વ ગતિ અને દિશા આપી છે."
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ…
— President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2026
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પીએમ મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે લખ્યું, "અથાક મહેનત, ત્યાગ અને દૂરંદેશીના પ્રતિક એવા વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. કર્મને આધ્યાત્મિક સાધના અને રાષ્ટ્ર સેવાને પોતાના જીવનનું મિશન બનાવનાર મોદીનું જીવન તપસ્યા, બલિદાન અને અટલ સંકલ્પની ગાથા છે. સેવા અને સમર્પણથી ભરેલી તેમની યાત્રા લાખો દેશવાસીઓ માટે પ્રેરણાદાયક છે."
अथक परिश्रम, त्याग और दूरदर्शिता के प्रतीक प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।
कर्म को साधना और राष्ट्रसेवा को जीवन का ध्येय बनाकर चलने वाले मोदी जी का जीवन तप, त्याग और अटूट संकल्प की गाथा है। सेवा और समर्पण से भरी उनकी यात्रा करोड़ों देशवासियों…
— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2026
કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, "પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારત 'વિકસિત ભારત' ના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા તરફ આત્મવિશ્વાસથી આગળ વધી રહ્યું છે. ભૌતિક માળખાથી લઈને ડિજિટલ કનેક્ટિવિટી સુધી, ગરીબોના કલ્યાણથી લઈને નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતા સુધી, આપણે દરેક ક્ષેત્રમાં ઐતિહાસિક અને નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે."
Warm wishes and greetings to Prime Minister Shri @narendramodi on his birthday.
Under his leadership, India is moving with confidence towards achieving the goal of ‘Viksit Bharat’. From physical infrastructure to digital connectivity, from the welfare of the poor to innovation…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 17, 2026
રાષ્ટ્ર અને દુનિયા સાથે મળીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સફળતા, સારા સ્વાસ્થ્ય અને આપણા દેશના લોકોની સેવા કરવામાં લાંબા આયુષ્યની શુભેચ્છા પાઠવીએ. તમે તમારા વિચારો અને સિદ્ધિઓથી વિશ્વભરના લોકોને પ્રેરણા આપતા રહો છો.
Join the nation and the world in wishing Prime Minister @narendramodi all success, good health and many more years in the service of our people.
You continue to inspire globally through your ideas and achievements.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમનો 77મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ અવસરે સેંડ કલાકાર સુદર્શન પટનાયકે પીએમ મોદીનું રેતીનું સુંદર શિલ્પ બનાવ્યું અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી.
#WATCH | Puri, Odisha | Sand artist Sudarsan Pattnaik created a 25-foot sand art installation using 2,500 earthen lamps (diyas) on Puri Beach to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday.
He says, "We have created a 25-foot sand art installation to mark Prime Minister… pic.twitter.com/UWeFa64V1O
— ANI (@ANI) September 17, 2026
વડનગરના કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ અમિત શાહ અમદાવાદના વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. સાંજે 5:15 વાગે તેઓ પ્રસિદ્ધ જગન્નાથ મંદિર ખાતે દર્શન-પૂજન કરશે, જ્યાં પીએમના જન્મદિવસ નિમિત્તે 1,000 દીપ પ્રગટાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ સાંજે 5:45 વાગે કાંકરિયા ખાતે આયોજિત 'આશીર્વાદનો દીવો' કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે, જ્યાં વિશેષ રૂપે 1 લાખ દીપ પ્રાગટય કરવામાં આવશે. દિવસના અંતે સાંજે 7:00 વાગે તેઓ વસ્ત્રાપુર ખાતે સરદાર પટેલ સેવા દળ દ્વારા આયોજિત ગણેશ મહોત્સવમાં હાજરી આપી દર્શન-આરતીનો લાભ લેશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સવારે વડનગર પહોંચશે. સવારે 9:30 કલાકે તેઓ શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે ઉપસ્થિત રહી સૌપ્રથમ મહાઆરતી કરશે. આરતી બાદ તેઓ ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધિત કરશે અને ત્યારબાદ શર્મિષ્ઠા તળાવ ઘાટ પર કળશમાં જળ ગ્રહણ કરશે. ત્યાંથી તેઓ વડનગર શહેરમાં થઈને પદયાત્રા યોજીને ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મંદિર પહોંચશે. હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન અને પૂજન કર્યા બાદ તેઓ વડનગર થી વારાણસી યાત્રાને લીલી ઝંડી આપશે. આ ધાર્મિક કાર્યક્રમો પૂર્ણ કર્યા બાદ ગૃહમંત્રી વડનગર રેલવે સ્ટેશન ખાતે આયોજિત સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સહભાગી થઈ શ્રમદાન કરશે.