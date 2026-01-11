સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વથી સીધું Live : મનમાં શિવભક્તિ; અખંડ આસ્થાનો પર્વ, અને PM મોદીની પૂજા અર્ચના
Somnath Swabhiman Parv : 1000 વર્ષ પહેલાં અનેક પરિસ્થિતિ વચ્ચે સોમનાથ અડીખમ ઉભું રહ્યું તેને લઈને સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણી. પીએમ મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ છે. પીએમ મોદી આજે સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા અને અર્ચના કરશે, પીએમ મોદી સોમનાથમાં શૌર્ય યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવશે. તેના બાદ જાહેરસભાને પણ સંબોધશે
Trending Photos
PM Modi At Somnath Temple : પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે ચાલી રહેલા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વના બીજા દિવસ છે. PM મોદી સવારે સોમનાથ મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરશે. અને ત્યારબાદ પીએમ મોદી શંખ સર્કલ પહોંચશે. શંખ સર્કલથી શૌર્યયાત્રામાં 2 કિમીનો રોડ શો કરીને સદભાવના ગ્રાઉન્ડ સભા સ્થળ સુધી પહોંચશે. શોર્યના પ્રતીક સમાન 108 તાલીમબદ્ધ અશ્વો સાથે યોજાનારી આ શોર્ય યાત્રા ભારતના શૌર્ય, પરંપરા અને સંસ્કૃતિનું ભવ્ય પ્રતિક બનશે જે સોમનાથના ઇતિહાસમાં એક યાદગાર અધ્યાય ઉમેરશે.શૌર્યયાત્રા કરીને પીએમ મોદી સદભાવના ગ્રાઉન્ડ પહોંચશે. સદભાવના ગ્રાઉન્ડમાં PM મોદી સભાને સંબોધશે. ત્યારબાદ પીએમ મોદી 12:45 કલાકે સોમનાથથી રાજકોટ જવા રવાના થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
Somnath Swabhiman Parv : ભોળેનાથની ભક્તિમાં લીન વડાપ્રધાન
શિવભક્તોની હકડેઠાઠ ભીડ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમનાથ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી. એટલું જ નહિ, ભોળનાથના ધામમાં મહાદેવની પૂજા બાદ મંદિરના પરિસરમાં ઢોલ વગાડ્યો, હવે થોડીવારમાં સદભાવના મેદાનમાં સભા સંબોધશે.
Somnath Swabhiman Parv : શિવભક્તિ સાથે દેશભક્તિનો માહોલ
સોમનાથ ખાતે આપણી આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને વિરાસતને ઉજાગર કરતો સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવાઈ રહ્યો છે. આ પર્વની ઉજવણી પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પધાર્યા છે. ત્યારે મુખ્ય કાર્યક્રમ સ્થળે તેમના આગમના પૂર્વે શિવભક્તિ સાથે દેશ ભક્તિનો માહોલ સર્જાયો હતો.
વેરાવળ ખાતે ધોરણ ૪ માં અભ્યાસ કરતી ૧૦ વર્ષની નાની એવી બાળા જીનલ જેઠવાએ ભારત માતા બની તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. તેમની દેશભક્તિ જોઈ આસપાસના લોકોએ પણ હર હર મહાદેવની સાથે ભારત માતા કી જયના નારા લગાવ્યા હતા. આ વેળાએ સ્ટેજ પરથી કલાકારો એ પણ 'દિલ દિયા હૈ જાન ભી દેંગે' અને 'યે દેશ હૈ વીર જવાનો કા' જેવા ગીતોથી દેશ ભક્તિનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું.
Somnath Swabhiman Parv : સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની શૌર્ય યાત્રાથી વડાપ્રધાન પીએમ મોદીની ખાસ તસવીરો
Somnath Swabhiman Parv : કેસરી સાફામાં સજ્જ વડીલોએ વ્યક્ત કર્યો વડાપ્રધાન પ્રત્યે સ્વાભિમાન અને શૌર્યનો ભાવ
સોમનાથ ખાતે યોજાયેલી શૌર્ય સ્વાભિમાન સભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે વરિષ્ઠ નાગરિકોની અનોખી લાગણી અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. વેરાવળના સિનિયર સિટિઝન્સ ટ્રસ્ટના ૬૫થી વધુ વડીલો એકસરખા કેસરી સાફા બાંધી શૌર્ય સ્વાભિમાન સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વડાપ્રધાનના સ્વાગત-સન્માન સાથે રાષ્ટ્રભાવના વ્યક્ત કરી હતી.
આ પ્રસંગે સિનિયર સિટિઝન્સ ટ્રસ્ટ વેરાવળના પ્રમુખ દીપક ટીલાવતે જણાવ્યું હતું કે, “સોમનાથની પવિત્ર ભૂમિ પર આવી ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવાનો અમને ગર્વ છે. વડાપ્રધાન પ્રત્યે આદર અને સન્માન વ્યક્ત કરવા માટે અમે સૌએ કેસરી સાફા બાંધી તેમનું સ્વાગત-સત્કાર કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે.” શૌર્ય, સ્વાભિમાન અને રાષ્ટ્રચેતનાના પ્રતિક સમી આ સભામાં વરિષ્ઠ નાગરિકોની ઉત્સાહી હાજરીએ સમગ્ર વાતાવરણને ગૌરવસભર અને પ્રેરણાદાયી બનાવ્યું હતું.
Somnath Swabhiman Parv : શૌર્ય યાત્રામાં લાખો લોકો ઉમટ્યા
મોદીની 108 અશ્વ સાથેની શોર્યયાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે. ‘હર હર મોદી’ના નારા સાથે સોમનાથ ગુજી ઉઠ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી શૌર્ય યાત્રામાં અનોખા અંદાજમાં જોવા મળ્યા. ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈને તેઓ શૌર્ય યાત્રામાં સામેલ થયા. જ્યાં તેઓ લોકોનું અભિવાદન ઝીલીને આગળ વધી રહ્યાં છે. સોમનાથના ઈતિહાસની ઝાંખીની આ યાત્રા છે, જ્યાં દેશભરમાંથી શિવભક્તો ઉમટ્યા છે. મંદિર પર પહેલા હુમલાને આજે એક હજાર વર્ષ પૂરા થયા છે. તેની આ ગાથા છે.
Somnath Swabhiman Parv : પીએમ મોદી ડમરું વગાડતા વગાડતા નીકળ્યા
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ નિમિત્તે યોજાયેલી શૌર્ય યાત્રામાં અનોખો નજારો જોવા મળ્યો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈને ડમરુ વગાડતા જોવા મળ્યા. જાણે જનમેદનીમાં ભારે ઉત્સાહ જગાવી રહ્યા હોય તેવો આ માહોલ હતો.
Somnath Swabhiman Parv : મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ સોમનાથ ટ્રસ્ટની બેઠક યોજાઈ
આજે શૌર્ય યાત્રા પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં સોમનાથ ટ્રસ્ટની બેઠક યોજાઈ હતીય મંદિર પરિસરના વિકાસની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડેશનના પાસાઓ પર ચર્ચા કરાઈ હતી. તો તીર્થયાત્રીઓ માટે વધુ સવલતો ઉભી કરવા સંવાદ કરાયો. આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી હાજર રહ્યા હતા.
Somnath Swabhiman Parv : 108 અશ્વો સાથે 1km લાંબી શૌર્યયાત્રા
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો બીજો દિવસે પીએમ મોદી ભોળાનાથની પૂજા કરી 108 અશ્વો સાથે 1km લાંબી શૌર્યયાત્રા કરી સદ્ભાવના ગ્રાઉન્ડ પહોંચશે. અહીં તેઓ જનસભાને સંબોધન કરશે. અશ્વમાં કાઠિયાવાડી, મારવાડી અને થોરોબિટ અશ્વ સામેલ છે. જેમાં થોરોબિટ અશ્વ ઠંડા પ્રદેશના અશ્વ કહેવાય છે. જેની હાઈટ સૌથી વધુ હોય છે.
Somnath Swabhiman Parv : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખુલ્લી જીપમાં બેસી શૌર્ય યાત્રામાં જોડાશે
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વથી સીધું Live : આજે બીજો દિવસે PM મોદી શૌર્ય યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવશે
Somnath Swabhiman Parv : શૌર્ય યાત્રામાં શું હશે
શૌર્ય યાત્રા અંતર્ગત દેશના વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિ જોવા મળશે. વિવિધ રાજ્યોના કલાકારો વિશેષ વેશભૂષા સાથે જોડાશે. યાત્રામાં નાસિક બેન્ડ પણ ધૂમ મચાવશે. યાત્રા શરૂ થવાના સ્થળ પર પહેલો જ સ્ટેજ નાસિક બેન્ડનો છે. એક મહિના પહેલાથી જ નાસિક બેન્ડને આમંત્રણ મળતા તૈયારીઓ શરૂ કરી હતી. નાસિક બેન્ડ તેમની કલા સાથે આરતી પણ રજૂ કરશે.
Somnath Swabhiman Parv : આજે ફરી એકવાર સોમનાથની ધરા હર હર મહાદેવના નાથજી ગુંજી ઉઠી
સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત આજે શોર્યયાત્રા અને જાહેર સભાનું આયોજન કરાયું છે. આ શોર્યયાત્રામાં વિવિધ આકર્ષણો જોવા મળશે. 108 અશ્વ વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી શોર્યયાત્રામાં જોડાશે, તો 350 થી વધુ ઋષિકુમાર યાત્રામાં જોડાશે. યાત્રામાં જોડાનાર ઋષિકુમારમાં નડિયાદથી 350 ઋષિકુમારનો સમાવેશ કરાયો છે. ડમરુ અને શંખ નાદ સાથે ઋષિકુમાર વિશેષ આકર્ષણ જમાવશે. ઋષિકુમારને આ માટે વિશેષ તાલીમ પણ અપાઈ હતી. સેંકડો ઋષિકુમારો ડમરુના નાદ ગુંજવશે. ૐ નમઃ શિવાય અને ડમરુના નાદથી સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજ્યું છે.
PM Modi Gujarat Visit : પ્રધાનમંત્રીનો બીજા દિવસના કાર્યક્રમનું શિડ્યુલ
પ્રધાનમંત્રીના ગુજરાત પ્રવાસનો આજે બીજો દિવસ છે. જ્યાં તેઓ સોમનાથ મંદિરમાં સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની ઉજવણીમાં હાજરી આપશે. પ્રધાનમંત્રી સોમનાથમા શૉર્યયાત્રા અને સભામાં હાજરી આપશે. શોર્ય યાત્રાને લઈને રસ્તાઓ શણગારવામાં આવ્યા છે, તો વિવિધ સ્ટેજ પર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પણ થશે. રસ્તા, મંદિર સાથે મંદિરના ગેટ ફૂલથી શણગારવામાં આવ્યા છે. સોમનાથ ઓમ નમઃ સિવાયના જાપથી સમગ્ર સોમનાથ ગુંજી ઉઠ્યું છે. ચારેતરફ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો છે. તો ડોગ સકોર્ડ સહિત ટીમો બંદોબસ્ત કામે લગાવાઈ છે.
- આજે 9:45 કલાકે શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે
- 10:15 કલાકે સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરશે
- 11 કલાકે સોમનાથમાં જાહેર કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરશે
- 1 લાખ જેટલી જનમેદની સભામાં હાજર રહેશે
- 108 અશ્વ વચ્ચે pm શોર્યયાત્રામાં જોડાશે
સોમનાથ બાદ ક્યાં જશે
સોમનાથ બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે. બપોરે 2 વાગ્યે રીજનલ વાઈબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરાવશે. ત્યાર બાદ રાજકોટથી અમદાવાદ પહોંચશે. જ્યાં સાંજે 5:15 કલાકે મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશન ખાતે મેટ્રો ફેઝ 2નું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેના બાદ PM રાત્રિ રોકાણ ગાંધીનગર રાજભવનમાં કરશે.