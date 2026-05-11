/Somnath Amrut Mahotsav Live: આજે સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ, PM મોદીનો રોડ શો શરૂ

Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : સોમનાથના આંગણે ભવ્ય સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથની મુલાકાતે છે. સોમનાથમાં મહાદેવની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરશે. પીએમ મોદી સોમનાથમાં અમૃત મહોત્સવ સભામાં પણ સંબોધશે. ત્યારે સોમનાથ મંદિરથી પળેપળની ખબર Z 24 કલાક સાથે જુઓ...
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : સોમનાથની ગલીઓમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો શરૂ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ હેલિપેડ પહોંચતા CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, Dycm હર્ષ સંઘવીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું. જેના બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રોડ શો તરફ પ્રયાણ કર્યું. સોમનાથ હેલિપેડથી હમીરજી ગોહિલ સ્મારક સુધી રોડ શો યોજાશે. રોડ શો હજારો લોકો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જોવા આતુર બન્યા. સોમનાથ દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગયેલું જોવા મળ્યું.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સોમનાથમાં આગમન...
સોમનાથમાં હેલીપેડ ખાતે પ્રધાનમંત્રીનું હેલિકોપ્ટર પહોંચી ગયું છે. હવે ટૂંક સમયમાં જ રોડ શો શરૂ થશે. પ્રધાનમંત્રી ખુલ્લી જીપમાં ઉભા રહી લોકોનું અભિવાદન ઝીલશે.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : પશ્ચિમ બંગાળના લોકો દ્વારા પીએમનું બંગાળી નૃત્યથી સ્વાગત
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના ભવ્ય વિજય બાદ પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ દાદાને શિશ ઝુકાવશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ટૂંક સમયમાં સોમનાથ પહોંચશે. જ્યાં પશ્ચિમ બંગાળના લોકો દ્વારા પ્રધાનમંત્રીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે. રોડ શો રૂટ પર બંગાળી નૃત્ય રજૂ કરશે. દુર્ગાપૂજા માટે રજૂ થતું દુનુચી નૃત્ય રજૂ કરશે.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : સોમનાથના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર મંદિરના શિખર પર થશે કુંભાભિષેક
દેશની વિવિધ પવિત્ર નદીઓના જળથી દેવાધી દેવનો જળાભિષેક કરવામાં આવશે. 75 વર્ષની પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની પુનિત ક્ષણમાં સોમનાથ ફરી ઝળહળી ઊઠશે. 11 મેના રોજ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 90 મીટર ઉચી ક્રેન મારફતે મંદિરના શિખરના કળશ પર કુંભાભિષેક કરશે. 11 પવિત્ર તિર્થોના જળથી પૂજિત અંદાજિત પાંચ ફૂંટ ઉંચા વિશાળ કુંભને ક્રેન મારફતે મંદિરના શિખર સુધી લઈ જવામાં આવ્યું છે.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : પ્રધાનમંત્રી જામનગરથી સોમનાથ જવા રવાના
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જામનગરથી સોમનાથ જવા નીકળી ગયા છે. જ્યાં તેમનો ભવ્ય રોડ શો નીકળશે. રોડ શો રૂટ ઉપર લોકોનો જમાવડો થયો છે. સૂર્યમુખીના ફૂલથી પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરવા નાની દીકરીઓ આવી પહોંચી છે. તો રાજસ્થાનના કોટાથી પણ લોકો દર્શન માટે આવ્યા છે.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : પીએમ મોદીનો આજના કાર્યક્રમની રૂપરેખા
સોમનાથમાં આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરાશે. સવારે 9.50 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી હેલીપેડ ખાતે પહોંચશે. 9.50થી 10.15 સુધી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હેલિપેડથી સોમનાથ મંદિર સુધી રોડ શો કરશે. 10.15 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંદિરમાં યોજાનાર હોમાત્મક અતિરુદ્ર યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિમાં બીડું હોમશે. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી મંદિર પરિષદમાં યોજાનાર પવિત્ર કુંભાભિષેક વિધિમાં પણ સહભાગી બનશે. 11.45 વાગ્યા સુધી પ્રધાનમંત્રી મોદી સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા કરશે. મંદિરમાં પૂજા કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી સદભાવના ગ્રાઉન્ડ ખાતે વિશાળ જનસભાને સંબોધશે. 3.25 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ હેલીપેડથી રવાના થશે.
Somnath Amrut Mahotsav Live Updates : સોમનાથમાં ભાવનગરની બહેનો ગોહિલવાડનો રાસડો રજૂ કરશે
સોમનાથ અમૃત પર્વના અવસરે ગુજરાતના કલાકારો નૃત્ય રજૂ કરશે. ભાવનગરની બહેનો ગોહિલવાડનો રાસડો રજૂ કરશે. ગુજરાતી બહેનો આદ્યશક્તિની આરાધના વાળો માંડવી ગરબો રજૂ કરશે. સુરેન્દ્રનગરના પઢાર કલાકારો મંજીરા નૃત્ય રજૂ કરશે. તો મહીસાગરના આદિવાસી કલાકારો આદિવાસી નૃત્ય રજૂ કરશે. ગુજરાત લોકકલા મંચના 250 થી વધુ કલાકારો પોતાની કૃતિઓ રજૂ કરશે.
PM Modi Somnath visit : સોમનાથના આંગણે ભવ્ય સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ 2026 નો અવસર ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમનાથ પહોંચ્યા છે. આજે તેઓ સોમનાથ મંદિરમાં સોમનાથ દાદાની પૂજા-અર્ચના કરશે. તો સોમનાથ ટ્રસ્ટના પરિવારના સભ્યો સાથે પણ મુલાકાત કરીને ચર્ચા વિચારણા કરશે. બપોરે સોમનાથમાં સભાને સંબોધન પણ કરશે.
આજે ફરી એકવાર સોમનાથમાં ઈતિહાસ રચાવાનો છે. 90 મીટર ઊંચી ક્રેનથી વિશાળ કુંભને સોમનાથ મંદિરના શિખર પર 11 તીર્થના જળથી અભિષેક કરાશે, તો સાથે જ વાયુસેનાની ટીમ ફાઇટર જેટ દ્વારા દિલધડક 'સૂર્યકિરણ એર શો' સોમનાથના આકાશમાં બતાવશે