Zee Bharat Youth Fest 2026 : ઝી મીડિયા દ્વારા આજે એટલે કે 21 માર્ચ, 2026ના રોજ અમદાવાદમાં ‘ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમનું ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે આયોજન કરાયું છે. મનોરંજનથી ભરપૂર આ યુથ ફેસ્ટમાં ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાની, અખંડસ્વામી, રામ મોરી, ઈશાની દવે, નૈષેધ પુરાણી અને લવારી ગ્રુપ જેવા યુવા આઈકોનને મળવાનો મોકો પણ મળશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:37 PM IST

Zee Bharat Youth Fest 2026 Live : ભ્રષ્ટાચારને નાથવા ગુજરાતમાં ફેસ લેસ RTO બનશે : મંત્રી પ્રવીણ માળી
Zee Bharat Youth Fest 2026 : ઝી મીડિયા દ્વારા આજે એટલે કે 21 માર્ચ, 2026ના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે 'ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં દેશના ઘણા લોકપ્રિય કલાકારો, ગાયકો, હાસ્ય કલાકારો, ફિલ્મ દિગ્દર્શકો અને આરજે હાજરી આપશે. આ ફેસ્ટની સૌથી વિશેષતા એ છે કે એન્ટ્રી માટે તમારે કોઈપણ પ્રકારની ટિકિટ લેવાની જરૂર નથી એટલે કે તમે ફ્રીમાં આ યુથ ફેસ્ટનો આનંદ માણી શકશો. 

 

આ યૂથ ફેસ્ટનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતની યુવા પેઢીને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે, જ્યાં ગુજરાતના ખ્યાતનામ એક્સપર્ટ્સ તેમને માર્ગદર્શ આપશે, તો સાથે આ યૂથ ફેસ્ટ મનોરંજનથી ભરપૂર પણ રહેશે. યૂથ ફેસ્ટ અમદાવાદની Generation Z માટે મ્યૂઝિક, ઈન્સ્પીરેશન અને ટેલેન્ટનો સંગમ છે. જેમાં એક તરફ કોમેડી અને મનોરંજનનો તડકો હશે, તો બીજી તરફ નવી પેઢી માટે આદ્યાત્મિક સેશન હશે. 
 

21 March 2026
12:35 PM

ભ્રષ્ટાચારને નાથવા ગુજરાતમાં ફેસ લેસ RTO બનશે : મંત્રી પ્રવીણ માળી

મંત્રી પ્રવીણ માળીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં RTOમાં ભ્રષ્ટાચારને નાથવા માટે એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવશે. આ માટે ફેસ લેસ RTO સુવિધા ઉભી કરાશે એટલે કે સંપુર્ણ ડિજિટલ સેવા જેમાં માણસ માણસને મળશે જ નહીં તો ભ્રષ્ટાચાર થશે જ નહીં. 

12:30 PM

દરેક બસમાં ફીડબેક માટે QR કોડ મુકાશે

ગુજરાત સરકાર દ્વારા GSRTC બસમાં લોકો તેમનો ફીડબેક આપી શકે તે માટે દરેક બસમાં QR કોડ મુકવામાં આવશે. લોકોને બસમાં પડતી અગવડતા અને ડાઈવર-કંડક્ટરને લગતી ફરિયાદ આ QR કોડ સ્કેન કરીને કરી શકશે. 
 

12:19 PM

યુવાઓના સપના પુરા કરવા સરકાર એક માધ્યમ તરીકે કામ કરશે : મંત્રી પ્રવીણ માળી

વન-પર્યાવરણ અને વાહનવ્યવહાર રાજ્ય મંત્રી પ્રવીણ માળીએ યુથ ફેસ્ટમાં વાત કરતા જણાવ્યું કે આજનો યુવા એ જાણે છે કે તેને કેવું ભારત કે રાજ્ય જોઈએ છે અને તેમના સપના પુરા કરવા માટે સરકાર એક માધ્યમ તરીકે કામ કરશે.

11:59 AM

Zee ન્યુઝની Gen-Z સાથે જોડવાની આ અનોખી પહેલ : ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર

Zee ન્યુઝના ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટને સંબોધન કરતાં ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે Zee ન્યુઝની Gen-Z સાથે જોડવાની પહેલની અનોખી ગણાવી હતી. તેમણે આગળ જણાવ્યું કે આજનો યુથ જોબ સીકર નહીં, જોબ ગીવર બન્યો છે. આજે AIની વાતો થાય છે, 3 વર્ષ પહેલા આવું નહોંતું.

 

11:39 AM

Zee ભારત યુથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ

ગુજરાત સરકારના મંત્રી પ્રવીણ માળી, ધારાસભ્ય અમિત ઠાકર અને Zee મીડિયાના CEO રક્તિમ દાસ તેમજ Zee 24 કલાકના એડિટર દિક્ષિત સોનીની ઉપસ્થિતમાં દીપપ્રાગટ્ય સાથે ઝી ભારત યુથ ફેસ્ટનો શુભારંભ.

 

10:17 AM

યુથ ફેસ્ટનો વિગતવાર કાર્યક્રમ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ ખાતે સવારે 11.00 કલાકે યૂથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ થશે. જેમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી કૌશિક વેંકરિયા તથા પ્રવીણ માળી ઉપસ્થિત રહેશે.

બપોરે 12.00 કલાકે નીતિન જાની ઉર્ફે ખજૂરભાઈ સાથે Engaging Youth Session યોજાશે. આ સેશન પણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ ખાતે યોજાશે. 

બપોરે 1.00 કલાકે Engaging Youth Sessionમાં અખંડસ્વામી લોકોને સંબોધન કરશે. ત્યાર બાદ બપોરે 2.00 કલાકે નૈષેધ પુરાણી અને રામ મોરી સાથે સેશન યોજાશે. આ તમામ સેશન સેનેટ હોલ ખાતે જ થશે. 

બપોરે 3.00 કલાકે નવા જમાનાના આંત્રપ્રિન્યોર સાથે સેશન, જેઓ યૂથને સ્ટાર્ટઅપ જર્ની, ઈનોવેશન માટે માહિતી પ્રદાન કરશે. તો બપોરે 4.00 કલાકે રોડ સેફ્ટી પર સેશન યોજાશે. 

સાંજે 5.00 કલાકે લવારી ગ્રુપના મનન દેસાઈ અને તેમની ટીમ સાથે કોમેડી સેશન યોજાશે. 

ત્યાર બાદ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે વિવિધ કાર્યક્રમ યોજાશે. જેમાં 100 મીટર રોડ સેફ્ટી ડ્રાઇવ, Generation Z ભારત પોસ્ટરનું અનાવરણ અને ગુજરાતના યુથ આઇકોનનું સન્માનનો કાર્યક્રમ યોજાશે.

સાંજે 6.00 કલાકે ગુજરાતી સિંગર ઈશાની દવેની મ્યૂઝિક કોન્સર્ટ યોજાશે.


 

10:07 AM

સવારે 11.00 કલાકે યૂથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સેનેટ હોલ ખાતે સવારે 11.00 કલાકે યૂથ ફેસ્ટનો પ્રારંભ થશે. જેમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી કૌશિક વેંકરિયા તથા પ્રવીણ માળી ઉપસ્થિત રહેશે. ઝી મીડિયાની ટીમ સાથે સમાજના અનેક પ્રતિષ્ઠિત સભ્યોની હાજરીમાં દીપપ્રાગટ્ય સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

