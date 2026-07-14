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પાટણમાં વ્યાજખોરોનો આતંક: માત્ર 5 હજારની ઉઘરાણીમાં પરિણીતાને જીવતી સળગાવી, સારવાર દરમિયાન કરૂણ મોત

Patan News: વ્યાજખોરોનો આતંક ફરી એકવાર ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. પાટણ શહેરમાં માત્ર 5 હજાર રૂપિયાની વ્યાજની રકમની ઉઘરાણી માટે એક વ્યાજખોરે માનવતાની તમામ હદો વટાવીને 35 વર્ષીય પરિણીતાને જીવતી સળગાવી દેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગંભીર રીતે દાઝેલી મહિલાનું સારવાર દરમિયાન કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ નિપજ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:38 PM IST
પાટણમાં વ્યાજખોરોનો આતંક: માત્ર 5 હજારની ઉઘરાણીમાં પરિણીતાને જીવતી સળગાવી, સારવાર દરમિયાન કરૂણ મોત
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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