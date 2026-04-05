Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:48 PM IST
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: ગુજરાત કોંગ્રેસે પ્રથમ યાદી કરી જાહેર, 7 મનપા માટે 243 ઉમેદવારો અપાઈ ટિકિટ

Gujarat Local Body Election: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીનો શંખનાદ ફૂંકાઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે કોંગ્રેસે મહાનગરપાલિકા માટે 243 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રથમ યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને પગલે 7 મનપા માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર, જામનગર, મોરબી સહિત મહાનગર પાલિકાના કેટલાક ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. 

કોંગ્રેસ દ્વારા 7 મનપા માટે 243 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. જામનગરમા 18 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભાવનગરના 25 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. સુરતના 25 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ મનપાના 92 ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વડોદરાના 17 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મોરબીના 22 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. રાજકોટના 38 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદ મનપાના 92 ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં નવા વાડજ, નારણપુરા, થલતેજ, ભાઇપુરા હાટકેશ્વર , ઇન્દ્રપુરી, પાલડી, ઠક્કરબાપાનગર, બોડકદેવ, અને સરદારનગરની પેનલ જાહેર કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ રાજકોટમાં ભારતીય ક્રિકેટર રવીન્દ્ર જાડેજાના બહેન નયનાબા જાડેજાને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં. 2 માંથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

