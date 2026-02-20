ભાજપના દિગ્ગજોના ડેરા, દિલ્હીમાં કોંગ્રેસનું લેશન અને કેજરીવાલની એન્ટ્રી; જાણો ક્યારે જાહેર થઈ શકે છે ચૂંટણી
Gujarat Local Body Elections 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ફાયનલ પહેલાંની સેમીફાયનલ છે. ભાજપ તો સંગઠન લેવલે મજબૂત સ્થાન ધરાવે છે પણ કોંગ્રેસ અને આપની તૈયારીઓ પણ ઓછી નથી. ગઈકાલે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ સાથે બેઠક વચ્ચે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સહિત મોટા નેતાઓ ગુજરાતમાં 3 દિવસથી ડેરા નાખીને બેઠા છે. આવતીકાલે ગુજરાતમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માન પણ આવી રહ્યાં છે. આમ ભાજપ-કોંગ્રેસ હોય કે આપ ત્રણેય પાર્ટીએ પોતાના સોગઠાં ગોઠવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે.
- ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે
- ગુજરાતની કમાન સચીન પાયલટના હાથમાં સોંપાઈ શકે છે
- આવતીકાલે અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માન આવશે ગુજરાત
Trending Photos
Gujarat Local Body Elections 2026: ગુજરાત એ પીએમ મોદી અને અમિત શાહનું હોમ સ્ટેટ છે. એટલે જ દેશના દિગ્ગજ નેતાઓ અત્યારે ગુજરાતમાં છે. ગુજરાતમાં મતદાર યાદી ફાયનલ થઈ ગયા બાદ હવે રાજકીય પાર્ટીઓએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ આંરભી દીધી છે. કોંગ્રેસે ગઈકાલે નેતાઓને દિલ્હી બોલાવી આ મામલે લેશન આપ્યું છે. ચર્ચા છે કે, ગુજરાતની કમાન પાયલટના હાથમાં સોંપાઈ શકે છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ પહેલીવાર ગુજરાતમાં છે. નીતિન નબિન સાંસદો અને ધારાસભ્યો સાથે બેઠકો કરી રહ્યાં છે. રાજયમાં ચૂંટણીનો માહોલ ગરમ થાય એ પહેલાં આપના કેજરીવાલ પણ ગુજરાતમાં આવી રહ્યાં છે. આમ મામલો ગરમ થઈ રહ્યો છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું કાઇન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ આગાહી કરી છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિપક્ષનાં સૂપડાં સાફ થઈ જશે. ભાજપ ભલે બુમરાણ મચાવે પણ એ પણ વાસ્તવિકતા છે કે એન્ટીઈન્કમ્બસીનો માહોલ પણ એટલો જ છે.
આવતીકાલે કેજરીવાલ અને ભગવંત માન ગુજરાતમાં
અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંતમાન પણ 21 અને 22 તારીખે ગુજરાતમાં આવી રહ્યાં છે. આ બંને નેતાઓ અમદાવાદમાં મીડિયા સાથે વાતચીત કરવાના છે. આ સિવાય ભાવનગરમાં આયોજિત અલગ અલગ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે. પાર્ટી સૂત્રો જણાવે છે કે સંગઠનાત્મક મજબૂતી, જનસંપર્ક અભિયાનના ભાગરૂપે આ મુલાકા વિશેષ રહેવાની છે. હાલમાં આપમાં સખળડખળ સ્થિતિ વચ્ચે કેજરીવાલની મુલાકાત પણ ચર્ચામાં રહે તેવી પૂરી સંભાવના છે.
18-19 વર્ષના યુવા મતદારોની સંખ્યા નિર્ણાયક સાબિત થશે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી એ ૨૦૨૭ની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે એક 'લિટમસ ટેસ્ટ' અથવા 'સેમીફાયનલ' છે. સૂત્રો અને વહીવટી તૈયારીઓ મુજબ આ ચૂંટણી એપ્રિલના અંતમાં અથવા મે મહિનામાં યોજાય એવી પ્રબળ શક્યતા છે. શહેરી વિસ્તારોમાં દબાણ હટાવો ઝુંબેશ (બુલડોઝર એક્શન), રસ્તા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મુખ્ય મુદ્દા બની રહે તેવી સંભાવના છે. જ્યારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેતી અને સિંચાઈ પર ભાર રહેશે. પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના નેતૃત્વમાં ભાજપ "ક્લીન સ્વીપ" ના લક્ષ્યાંક સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. વિશ્વકર્માએ સંગઠનમાં પણ જૂના જોગીઓને મહત્વ આપ્યું છે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની હાજરી અને નીતિન નબિનની સાંસદો-ધારાસભ્યો સાથેની બેઠકો સૂચવે છે કે ભાજપ સંગઠન સ્તરે કોઈ કચાશ રાખવા માંગતું નથી. ગુજરાતમાં ફાયનલ મતદાર યાદી જાહેર થઈ ચૂકી છે. આ યાદીમાં આશરે ૧૪ લાખ નવી અરજીઓ મંજૂર થઈ છે, જેમાં ૧૮-૧૯ વર્ષના યુવા મતદારોની સંખ્યા નિર્ણાયક સાબિત થાય એમ છે. આ યુવા પેઢીએ ફક્ત ભાજપનું શાસન જોયું છે.
નીતિન નબીનના 3 દિવસ ધામા
જગદીશ વિશ્વકર્માના પ્રમુખ બન્યા બાદ ભાજપ સંગઠનમાં મોટાપાયે ફેરફારો કરાયા છે. ભાજપ આ વખતે પણ તેની પ્રખ્યાત 'જૂની ફોર્મ્યુલા' લાગુ કરી શકે છે. જેમાં ૬૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરના, ત્રણ ટર્મથી જીતતા અથવા સગાવાદને ટિકિટ ન આપવાનું ધોરણ જાળવી રાખે તો નવાઈ નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા છે, જેના ભાગરૂપે આજે અમદાવાદમાં એક હાઈ-લેવલ બેઠકનો પ્રારંભ થયો છે. આ બેઠકમાં ગુજરાત ભાજપના તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ, સાંસદો અને ધારાસભ્યોની ઉપસ્થિતિએ રાજકીય માહોલ ગરમ કરી દીધો છે.
27% અનામત મુજબ બેઠકોના નવા સીમાંકન બાદ પહેલી ચૂંટણી
આ બેઠકમાં ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી બી.એલ. સંતોષ, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર જી અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલની મંચ પર હાજરી સૂચવે છે કે ભાજપ હવે આગામી 2027ની તૈયારીઓ અથવા સંગઠનાત્મક ફેરફારો માટે સજ્જ થઈ રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની હાજરીમાં સરકાર અને સંગઠન વચ્ચેના તાલમેલ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. આમ ભાજપ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને અતિ મહત્વ આપી રહી છે. આ ચૂંટણીઓનો મૂડ એ વિધાનસભાની ચૂંટણીના સમીકરણો નક્કી કરશે. ઝવેરી કમિશનના રિપોર્ટ બાદ ૨૭% અનામત મુજબ બેઠકોનું નવું સીમાંકન આ ચૂંટણીનું સૌથી મોટું આકર્ષણ રહેશે.
ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે "વિપક્ષ મુક્ત" સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે, જેથી વિધાનસભા ૨૦૨૭ માટે પાયો મજબૂત કરી શકાય. નીતિન નબી સાથેની બેઠકમાં આગામી રાજકીય યોજનાઓ, પેજ સમિતિનું સુદ્રઢીકરણ અને સરકારની લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓને જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટેની રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. પૂર્વ પ્રદેશ મંત્રીઓ અને પ્રદેશના હોદ્દેદારો સાથે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સીધો સંવાદ કરી રહ્યા છે, જે કાર્યકરોમાં નવો ઉત્સાહ ફૂંકવાનું કામ કરશે.
'શક્તિ પ્રદર્શન' કે 'જૂથવાદીઓનો ઘડો લાડવો થશે'
ગુજરાત કોંગ્રેસ પણ એક્ટિવ થઈ છે. ગઈકાલે દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુંન ખડગેની અધ્યક્ષતામાં એક બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં ગુજરાત અને દિલ્હીના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યાં હતા. હાઈકમાન્ડની એક્શન: ગઈકાલે દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથેની બેઠકમાં ગુજરાતના નેતાઓને સ્પષ્ટ સૂચના અપાઈ છે કે 'શક્તિ પ્રદર્શન' કે 'જૂથવાદ' કરનારાઓને ટિકિટમાં અવગણવામાં આવશે. ગુજરાત કોંગ્રેસને એકબીજાની ટાંટિયાખેંચમાંથી બહાર આવી જવાની સલાહ અપાઈ છે. ગુજરાતમાં દરેક વોર્ડમાં બેઠકોનું માળખું બદલાયું છે. પછાત વર્ગની બેઠકો વધતા હવે જ્ઞાતિ સમીકરણો પર ટિકિટ વિતરણનો મોટો આધાર રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે