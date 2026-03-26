ગુજરાતમાં સ્થાનીક સ્વરાજની ચૂંટણીનું બ્યુગલ ફૂંકાયું, ત્રણેય પાર્ટીએ પ્રચારની કરી શરૂઆત
ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં સ્થાનીક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ વખતે ચૂંટણીમાં ત્રિકોણીય મુકાબલો જોવા મળવાનો છે. ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ ત્રણેયે ચૂંટણી પ્રચારની ઔપચારિક શરૂઆત કરી દીધી છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા ટૂંક સમયમાં ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે.
- ત્રણેય પાર્ટીઓ માટે પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ બની
- કમળ ખિલશે કે ઝાડુ સફાઈ કરશે?
- પંજાનો પંચ સૌને ઘાયલ કરી નાંખશે?
Gujarat Local Body Election: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની બ્યુગલ ફૂંકાઈ ચૂકી છે. તારીખો હજુ જાહેર નથી થઈ, પરંતુ ત્રણેય મુખ્ય પાર્ટીઓએ પ્રચાર અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. ભાજપના દબદબા સામે AAP ટક્કરના દાવા કરી રહી છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પણ આદિવાસી અને સામાન્ય વર્ગને લક્ષ્યમાં રાખીને મેદાનમાં ઉતરી છે....ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પર જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
સ્થાનીક ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારીઓ જોર પકડી રહી છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓ માટે ટિકિટ વિતરણની કમિટીઓ બની ગઈ છે. રાષ્ટ્રીય નેતાઓના ગુજરાત આંટાફેરા વધી ગયા છે. હાલ ભાજપનો દબદબો છે, પરંતુ આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી મજબૂત ટક્કર આપવાના દાવા કરી રહી છે.
આપનો પ્રચાર શરૂ
ભાજપના આ આક્રમક પ્રહારના જવાબમાં આમ આદમી પાર્ટીએ અમરેલીમાં જબરદસ્ત શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. કેજરીવાલ, ભગવત માન અને ગુજરાત આપ નેતાઓની હાજરીમાં વિજય વિશ્વાસ સભામાં હજારો લોકો ઉમટી પડ્યા હતા.
કોંગ્રેસ પણ તૈયાર
કોંગ્રેસ પણ પાછળ નથી. સોમવારે રાહુલ ગાંધી વડોદરા પહોંચી આદિવાસી સંમેલનમાં તેઓ સંબોધન કરશે. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ કહ્યું છે કે વિકાસના નામે આદિવાસીઓને બેઘર કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને સિંચાઈ, શિક્ષણ, પાણી જેવી સુવિધાઓ મળતી નથી.
તો ગીર સોમનાથમાં કોંગ્રેસના ગુજરાત પ્રભારી મુકુલ વાસનિકે સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં શીશ ઝુકાવીને પ્રચારનો શંખનાદ કર્યો અને ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. ટિકિટ વિતરણ અને પ્રચાર અભિયાન તીવ્ર બન્યું છે.
ટિકિટ વિતરણ અને પ્રચાર અભિયાન તીવ્ર બન્યું
એક તરફ ભાજપ પોતાનો દબદબો જાળવવા મથામણમાં છે...તો બીજી તરફ આપ અને કોંગ્રેસ બદલાવના દાવા સાથે મેદાનમાં છે...હવે નજર રાજ્ય ચૂંટણી પંચ પર છે...કે ક્યારે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થાય છે, અને ગુજરાતનું રાજકારણ વધુ ગરમાય છે.
ભાજપ પોતાનો દબદબો જાળવવા મથામણમાં
જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતથી મહાનગરપાલિકા સુધીની આ ચૂંટણી હવે માત્ર સ્થાનિક નહીં, પરંતુ ત્રણેય પાર્ટીઓ માટે પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ બની ગઈ છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચ ગમે ત્યારે તારીખો જાહેર કરી શકે છે અને ગુજરાતના મતદારો નક્કી કરશે કે આ વખતે કમળ ખિલશે કે ઝાડુ સફાઈ કરશે કે પછી પંચાનો પંચ સૌને ઘાયલ કરી નાંખશે?
