ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર, જાણી લો મતદાન અને પરિણામની તારીખ
Gujarat Local Body Election Date 2026: આખરે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચે ગાંધીનગરમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી છે.
- રાજ્ય ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીની જાહેરાત
- 15 મહાનગર પાલિકા અને 84 નગરપાલિકામાં યોજાશે ચૂંટણી
- 34 જિલ્લા પંચાયતોમાં યોજાશે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
Gujarat Local Body Election Date 2026: રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનર ડો. એસ. મુરલીક્રિશ્ના દ્વારા તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલ, રવિવારે મતદાન થશે. જ્યારે 28 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થશે.
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 4 કરોડથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો પ્રયોગ કરશે. મહાનગર પાલિકાઓમાં 1.10 કરોડ મતદારો છે. જ્યારે નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 33 લાખ મતદારો છે. ગુજરાતમાં કુલ પુરૂષ મતદારો 2 કરોડ 17 લાખ જેટલા છે. જ્યારે મહિલા મતદારો પણ 2 કરોડથી વધુ છે.
ચૂંટણીની તારીખો
ચૂંટણીની જાહેરાતઃ 1 એપ્રિલ 2026
ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખઃ 11 એપ્રિલ
ઉમેદવારોની ચકાસણીની તારીખઃ 13 એપ્રિલ
ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખઃ 15 એપ્રિલ
મતદાનની તારીખઃ 26 એપ્રિલ (સમયઃ સવારે 7થી સાંજના છ સુધી)
મતગણતરીની તારીખઃ 28 એપ્રિલે મતગણતરી થશે.
કઈ-કઈ ચૂંટણી યોજાશે?
ગુજરાતમાં મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે.
મહાનગર પાલિકાઃ 15
નગર પાલિકાઃ 84
જિલ્લા પંચાયતઃ 34
તાલુકા પંચાયતઃ 260
ઈવીએમથી યોજાશે ચૂંટણી
રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનરે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ઈવીએમથી યોજાશે. આ સિવાય કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR ની પ્રક્રિયા બાદ જાહેર કરેલી મતદાર યાદી પ્રમાણે આ ચૂંટણી યોજાશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કુલ 49551 મતદાન મથકો હશે. જેમાંથી 11000 મતદાન મથકો સંવેદનશિલ છે. રાજ્યમાં 996 ચૂંટણી અધિકારી, 1266 મમદનીશ ચૂંટણી અધિકારી અને 2 લાખ 61 હજાર પોલીંગ સ્ટાફ ચૂંટણી દરમિયાન ફરજ બજાવશે.
