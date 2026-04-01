Prev
Next
Gujarat Local Body Election Date 2026: આખરે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય ચૂંટણી પંચે ગાંધીનગરમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 01, 2026, 05:32 PM IST
  • રાજ્ય ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીની જાહેરાત
  • 15 મહાનગર પાલિકા અને 84 નગરપાલિકામાં યોજાશે ચૂંટણી
  • 34 જિલ્લા પંચાયતોમાં યોજાશે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી

Trending Photos

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર, જાણી લો મતદાન અને પરિણામની તારીખ

Gujarat Local Body Election Date 2026: રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનર ડો. એસ. મુરલીક્રિશ્ના દ્વારા તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલ, રવિવારે મતદાન થશે. જ્યારે 28 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થશે.

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 4 કરોડથી વધુ મતદારો પોતાના મતાધિકારનો પ્રયોગ કરશે. મહાનગર પાલિકાઓમાં 1.10 કરોડ મતદારો છે. જ્યારે નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 33 લાખ મતદારો છે. ગુજરાતમાં કુલ પુરૂષ મતદારો 2 કરોડ 17 લાખ જેટલા છે. જ્યારે મહિલા મતદારો પણ 2 કરોડથી વધુ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચૂંટણીની તારીખો
ચૂંટણીની જાહેરાતઃ 1 એપ્રિલ 2026
ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખઃ 11 એપ્રિલ
ઉમેદવારોની ચકાસણીની તારીખઃ 13 એપ્રિલ
ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખઃ 15 એપ્રિલ
મતદાનની તારીખઃ 26 એપ્રિલ (સમયઃ સવારે 7થી સાંજના છ સુધી)
મતગણતરીની તારીખઃ 28 એપ્રિલે મતગણતરી થશે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 1, 2026

કઈ-કઈ ચૂંટણી યોજાશે?
ગુજરાતમાં મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી યોજાશે.

મહાનગર પાલિકાઃ 15
નગર પાલિકાઃ 84
જિલ્લા પંચાયતઃ 34
તાલુકા પંચાયતઃ 260

ઈવીએમથી યોજાશે ચૂંટણી
રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનરે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ઈવીએમથી યોજાશે. આ સિવાય કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR ની પ્રક્રિયા બાદ જાહેર કરેલી મતદાર યાદી પ્રમાણે આ ચૂંટણી યોજાશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કુલ 49551 મતદાન મથકો હશે. જેમાંથી 11000 મતદાન મથકો સંવેદનશિલ છે. રાજ્યમાં 996 ચૂંટણી અધિકારી, 1266 મમદનીશ ચૂંટણી અધિકારી અને 2 લાખ 61 હજાર પોલીંગ સ્ટાફ ચૂંટણી દરમિયાન ફરજ બજાવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Gujarat Local Body Elections 2026gujarat civic polls dates

Trending news