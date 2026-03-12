લગ્ને લગ્ને કુંવારી દુલ્હન પકડાઈ! ઘરે જ મેરેજ બ્યુરો ખોલી લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનોને ફસાવાની ગજબની છે મોડસ ઓપરેન્ડી
Looteri Dulhan : હિંમતનગરમાં લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનોને પોતાની જાળમાં ફસાવી લગ્ન કરાવી છેતરપિંડી આચારનાર આખી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. કેવી રીતે આ ગેંગ યુવાનોને ફસાવતી હતી, અને કેવી રીતે દુલ્હન બનાવીને યુવતીઓને મોકલતી હતી તે મોડસ ઓપરેન્ડી પણ સામે આવી છે
Sabarkantha News શૈલેષ ચૌહાણ/સાબરકાંઠા : સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ લગ્ને લગ્ને કુંવારી દુલ્હનના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે, ત્યારે વધુ એક કિસ્સો હિંમતનગર ખાતે સામે આવ્યો છે. લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનોના લગ્ન કરાવી છેતરપિંડી કરતી દુલ્હન ગેંગ દ્વારા અનેક લગ્ન વાંચ્છુક યુવકો સાથે છેતરપિંડી આચરતી ગેંગ સામે વધુ બે ફરિયાદો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નોંધાઈ છે. જોકે પોલીસે અત્યાર સુધી દુલ્હન ગેંગના નવ પૈકી બે મહિલા સહિત ચાર લોકોની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનોને પોતાની જાળમાં ફસાવી લગ્ન કરાવી છેતરપિંડી આચારનાર ગેંગ સામે બે દિવસ અગાઉ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને પોલીસ દ્વારા લુટેરી દુલ્હન ગેંગના નવ આરોપીઓ પૈકી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે આ જ ગેંગ દ્વારા અન્ય લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનો સાથે પણ છેતરપિંડી કરી હોવાની લઈ વધુ બે ફરિયાદો સાબરકાંઠા જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ મથકોમાં નોંધાઈ છે.
કેવી હતી આ ટોળકીની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ આખીય ટોળકી લગ્ન ઈચ્છુક યુવકોને પોતાની જાળમાં ફસાવી લાખો રૂપિયા લઇ લગ્ન કરાવ્યા બાદ ચાર પાંચ દિવસ પછી બહારના બતાવી યુવકોને છોડી ભાગી જતી હોય છે અથવા તો અન્ય પ્રકારે ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકીઓ આપી છૂટાછેડા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હોય છે અને દબાણ કર્યા બાદ છુટાછેડા લઈ અન્ય યુવક સાથે લગ્ન કરી તેની સાથે જ પણ આ જ પ્રકારે છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી.
ઘરમાં જ મેરેજ બ્યૂરો ખોલીને છેતરપીંડીનો ખેલ રમતા
જોકે હિંમતનગર ખાતે આવેલ બી ડીવિઝન પોલીસ મથકમાં બે દિવસ અગાઉ લૂંટેરી દુલ્હન ગેંગ સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જોકે આ આખી ટોળકીએ પોતાના ઘરે જ મેરેજ બ્યુરો ખોલી સમગ્ર છેતરપિંડી આચરતા હતા. આરોપીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ ધરપકડ કર્યાની જાણ છેતરાયેલા અને ભોગ બનનાર અન્ય વ્યક્તિઓને થઈ હતી. તેઓએ પણ હિંમતનગર બી ડિવિઝન અને તલોદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
આ વિશે હિંમતનગરના ડીવાયએપી એ.કે. પટેલે જણાવ્યું કે, સાબરકાંઠા પોલીસે દ્વારા હજુ કેટલા યુવકો સાથે છેતરપિંડી હાચવી છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં અલગ અલગ ચાર જેટલા વ્યક્તિઓ સાથે ખેતરપિંડી આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા પણ અન્ય ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓના પણ પોલીસ સમક્ષ આવી નિવેદન નોંધાવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. હાલ તો પોલીસે દ્વારા લૂંટણી દુલ્હન ગેંગના ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. હજુ પાંચ મહિલા આરોપીઓને અટક કરવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ડીવાયએપી એ.કે. પટેલે વધુમાં માહિતી આપતા કહ્યું કે, હિંમતનગર શહેરના કાંકણોલ રોડ પર આવેલ અર્બુદા નગર સોસાયટીમાં રહેતા દંપતીએ પોતાના ઘરે જ દિવ્ય શક્તિ મેરેજ બ્યુરો નામથી મેરેજ બ્યુરો ચલાવતા હતા. જેમાં લગ્ન એજન્ટ તરીકે ઓળખ આપી તેઓના મુરતિયાઓ મારફતે લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનો સાથે બોગસ લગ્ન કરાવી યેનકેન પ્રકારે છૂટાછેડા લેવડાવતા. અથવતા તો છેતરપિંડી આચરનાર દંપતી મનોજભાઈ બાબુલાલ સોની અને તેમના પત્ની કવિતાબેન મનોજભાઈ સોની સહિત નવ વ્યક્તિઓ અલગ અલગ વિસ્તારના લગ્ન વાંચ્છુક યુવાનોને પોતાની જાળમાં ફસાવી લાખો રૂપિયા પડાવી લેતા હતા. હિંમતનગરના એક યુવક સાથે આ જ પ્રકારે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી અને તેને પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ અન્ય બે પોલીસ ફરિયાદો પણ ભોગ બનનાર વ્યક્તિઓએ નોંધાવી છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર જેટલા ભોગ બનનાર યુવકો પોલીસ સમક્ષ આવ્યા છે અને હજુ પણ કેટલા લોકો સાથે આ પ્રકારે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે તેની પોલીસે દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
