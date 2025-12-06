જેલમાં બે કેદીઓ વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો! રીઢા ગુનેગારો વચ્ચે આંખ મળી અને બંટી બબલીમાંથી બન્યા પતિ-પત્ની
Crime News : વલસાડ પોલીસને બે રીઢા ગુનેગારોને પકડવામાં સફળતા મળી છે, બંને પ્રેમીઓ પેરોલ જમ્પ કરીને ભાગી ગયા હતા, આખરે 7 વર્ષ બાદ વલસાડ પોલીસે પકડી લીધા
Valsad News ઉમેશ પટેલ/વલસાડ : જેલની ચાર દીવાલો વચ્ચે હત્યાના આરોપીઓને પાંગર્યો પ્રેમ અને ત્યારબાદ ફિલ્મી ઢબે ફરાર થઈ ગયેલા પ્રેમી પંખીડાની કહાનીનો વલસાડ પોલીસે અંત લાવ્યો છે. વલસાડ અને સુરતના બે અલગ-અલગ મર્ડર કેસના આરોપીઓ લાજપોર જેલમાં એકબીજાના પ્રેમમાં પડ્યા હતા. સજા કાપવાને બદલે બંનેએ પેરોલ જમ્પ કરી, લગ્ન કરી હરિયાણામાં નવી દુનિયા વસાવી લીધી હતી. જોકે, કાયદાના હાથ લાંબા હોય છે તેમ વલસાડ SOG એ વર્ષો બાદ આ બંટી-બબલી જેવા આરોપીઓને હરિયાણાથી ઝડપી પાડ્યા છે. શું છે આ આખી પ્રેમ કહાની જુઓ આ અહેવાલમાં
જેલમાં રહીને નવી દુનિયા વસાવાના ખ્વાબ જોયા હતા
સુરતની લાજપોર જેલથી જ્યાં વલસાડ રૂરલના બહુચર્ચિત ડબલ મર્ડર કેસની આરોપી કિન્નરી પટેલ અને સુરત લિંબાયતના મર્ડર કેસનો આરોપી મોહંમદ રિયાઝ સજા કાપી રહ્યા હતા. કિન્નરી પટેલે ૨૦૧૦માં પોતાના પ્રેમી સાથે મળી પતિની હત્યા કરી હતી. જેમાં પ્રેમીનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું હતું. આ ગુનામાં તેને આજીવન કેદ થઈ હતી. તો બીજી તરફ સુરતમાં હત્યાના ગુનામાં રિયાઝ પણ આજીવન કેદ ભોગવી રહ્યો હતો. જેલવાસ દરમિયાન જ આ બંને રીઢા ગુનેગારો વચ્ચે આંખ મળી ગઈ હતી. જેલમાં જ બંનેએ સાથે જીવવા-મરવાના કોલ આપી દીધા હતા અને જેલમાંથી બહાર નીકળી નવી દુનિયા વસાવવાનો પ્લાન ઘડ્યો હતો.
પ્રેમમાં અંધ બનેલા આ બંને આરોપીઓએ કાયદાને ચકમો આપવાનું નક્કી કર્યું. કિન્નરી પટેલ ૨૦૧૭માં અને મોહંમદ રિયાઝ 2018 માં જેલમાંથી પેરોલ પર બહાર આવ્યા અને ત્યારબાદ જેલમાં પરત ફરવાને બદલે ફરાર થઈ ગયા. બંનેએ ભાગીને લગ્ન કરી લીધા અને ગુજરાત છોડીને સીધા હરિયાણા પહોંચી ગયા. ઓળખ છુપાવીને તેઓ હરિયાણાના પાનીપત સ્થિત વિકાસનગરમાં સ્થાયી થયા.
આ મર્ડરના આરોપી દંપતીએ હરિયાણાના બરસત રોડ પર ‘અયાન હેન્ડલૂમ’ નામની દુકાન શરૂ કરી. ચાદર અને કાર્પેટનો વેપાર કરીને તેઓ સામાન્ય માણસની જેમ જીવી રહ્યા હતા. તેમને એમ હતું કે હવે પોલીસ તેમના સુધી ક્યારેય નહીં પહોંચી શકે. પરંતુ કહેવાય છે ને કે ગુનેગાર ગમે તેટલો શાતિર હોય, પોલીસથી બચી શક્તો નથી. વલસાડ SOGની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
આ વિશે જિલ્લા એસપી યુવરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી પોલીસને આ ફરાર પ્રેમી પંખીડાનું લોકેશન હરિયાણામાં મળ્યું હતું. વર્ષોથી નાસતા ફરતા કિન્નરી અને રિયાઝને આબાદ ઝડપી પાડ્યા હતા. પૂછપરછમાં બંનેએ જેલમાં પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હોવાની અને ત્યારબાદ ભાગીને લગ્ન કર્યાની કબૂલાત કરી હતી. હાલ SOG એ બંનેનો કબજો વલસાડ રૂરલ પોલીસને સોંપ્યો છે.
આમ, મર્ડર જેવા ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા અને જેલમાં પ્રેમમાં પડેલા આ બંને આરોપીઓનો ‘હેપ્પી એન્ડિંગ’ જેવા ખેલ પર પોલીસે પાણી ફેરવી દીધું. હાલ તો બંને આરોપીઓને ફરી એકવાર જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે.
