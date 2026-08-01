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ગુજરાતમાં વધી રહ્યું છે ફેફસાનું કેન્સર: 5 વર્ષમાં ફેફસાના કેન્સરના 4,830 કેસ, 81%થી વધુ પુરુષ દર્દીઓ

Lung cancer in Gujarat: GCRI અમદાવાદ ખાતે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ફેફસાના કેન્સરના કુલ 4,830 દર્દીઓ નોંધાયા, જેમાં 81.4% પુરુષો અને 18.6% મહિલાઓનો સમાવેશ. GLOBOCAN-2022  મુજબ ભારતમાં દર વર્ષે ફેફસાના કેન્સરના 1.12 લાખથી વધુ નવા કેસ નોંધાય છે. તમાકુનો ત્યાગ, સ્વસ્થ જીવનશૈલી અને વહેલું નિદાન જ બચાવનો મુખ્ય માર્ગ

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:29 AM IST
ગુજરાતમાં વધી રહ્યું છે ફેફસાનું કેન્સર: 5 વર્ષમાં ફેફસાના કેન્સરના 4,830 કેસ, 81%થી વધુ પુરુષ દર્દીઓ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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