ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્યો માટે લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ તૈયાર, અમિત શાહે કર્યું લોકાર્પણ, જાણો કેવી છે સુવિધા

Gujarat MLA Quarter: ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્યો માટે નવનિર્મિત આવાસોનું કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકાર્પણ કર્યું છે. આધુનિક સુવિધા સાથે ધારાસભ્યો માટે આ ફ્લેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:31 PM IST

Gandhinagar News: ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરમાં સેક્ટર-17મા ધારાસભ્યો માટે વૈભવી આવાસનું કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકાર્પણ કર્યું છે. 220 કરોડથી વધુના ખર્ચે ધારાસભ્યો માટે 216 આવાસ બનાવવામાં આવ્યા છે. દરેક ફ્લેટમાં ત્રણ બેડરૂમ સહિત પાંચ રૂમ છે. સરકાર દ્વારા પાંચ વર્ષ પહેલા ધારાસભ્ય માટે ક્વાર્ટર બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ માટે બજેટમાં પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. MLA ક્વાર્ટરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

220 કરોડના ખર્ચે 216 મકાનો તૈયાર
ગાંધીનગરમાં સેક્ટર-17મા બનાવવામાં આવેલા નવા એમએલએ ક્વાર્ટરમાં કુલ 12 ટાવરમાં 9 માળના 216 મકાનો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ચાર બેડરૂમ, વિશાળ હોલ, કિચન અને અલગ ડ્રેસિંગ રૂમ જેવી સુવિધાઓ છે. દરેક ઘરમાં ફર્નિચર, ફ્રીજ, ટીવી, એસી, પંખા અને સોફાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સિવાય રસોઈયા, ડ્રાઈવર અને ઘરઘાટીમાં કામ કરતા લોકો માટે અલગ પ્રવેશદ્વારની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે.

આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ એમએલએ ક્વાર્ટર
ધારાસભ્યો માટે નવા ક્વાર્ટરમાં લાઇબ્રેરી, મીટિંગ રૂમ, કોમન રીડિંગ એરિયા જેવી સુવિધાઓ માટે કોમન હોલ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. નવા આવાસમાં 13 એટેચ ટોયલેટ, એક કોમન ટોયલેટ, સ્ટોર રૂમ, મુલાકાતીઓ માટે વેઇટિંગ એરિયા જેવી સુવિધાઓ સામેલ કરવામાં આવી છે.

જાહેર સુવિધામાં 2 લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડન અને પ્લેઝન્ટ સીટઆઉટ, ઓડિટોરિયમ, કોમ્યુનિટી હોલ, કેન્ટીન, આધુનિક હેલ્થ ક્લબ, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, વરિષ્ઠ નાગરિક પાર્ક, ઇન્ટરનેટ લાઉન્જ અને ઇન્ડોર ગેમ ઝોન, ડેક સાથે યોગ એરોબિક્સ ઝોન, જોગિંગ અને વોકિંગ ટ્રેક તથા 4 ઇન-આઉટ ગેટ રહેશે.

