Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે કોને ચાર્જ સંભાળ્યો? પંકજ જોષી વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત

Gandhinagar News: રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી આજે વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત. રાજ્યના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે એમ કે દાસે ચાર્જ લીધો. એમ.કે.દાસ રાજ્યના 33 માં મુખ્ય સચિવ બન્યા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:11 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે કોને ચાર્જ સંભાળ્યો? પંકજ જોષી વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત

Gandhinagar News: ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં આજે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર થયો છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ (Chief Secretary) પંકજ જોષી આજે વય મર્યાદાના કારણે સેવામાંથી નિવૃત્ત થયા છે. તેમના સ્થાને, વરિષ્ઠ IAS અધિકારી એમ. કે. દાસ (મનોજ કુમાર દાસ) રાજ્યના 33મા મુખ્ય સચિવ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ પ્રસંગે, નિવૃત્ત થતા મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી નવા મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસને સત્તાવાર રીતે ચાર્જ સોંપવા માટે કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. એમ. કે. દાસે સત્તાવાર રીતે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યો છે, જે ગુજરાતના વહીવટી વડા તરીકેની સર્વોચ્ચ જવાબદારી છે.

નોંધનીય છે કે, એમ. કે. દાસ 1990ની બેચના ગુજરાત કેડરના સિનિયર IAS અધિકારી છે અને અગાઉ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. રાજ્યના વિકાસ અને વહીવટમાં તેમનો બહોળો અનુભવ છે, અને હવે તેઓ રાજ્યના વહીવટી તંત્રનું સુકાન સંભાળશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratgandhinagarChief SecretaryM K Das takes chargenew Chief Secretary of GujaratPankaj Joshi retires

Trending news