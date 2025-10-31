ગુજરાતના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે કોને ચાર્જ સંભાળ્યો? પંકજ જોષી વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત
Gandhinagar News: રાજ્યના મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી આજે વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્ત. રાજ્યના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે એમ કે દાસે ચાર્જ લીધો. એમ.કે.દાસ રાજ્યના 33 માં મુખ્ય સચિવ બન્યા.
Trending Photos
Gandhinagar News: ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં આજે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર થયો છે. રાજ્યના મુખ્ય સચિવ (Chief Secretary) પંકજ જોષી આજે વય મર્યાદાના કારણે સેવામાંથી નિવૃત્ત થયા છે. તેમના સ્થાને, વરિષ્ઠ IAS અધિકારી એમ. કે. દાસ (મનોજ કુમાર દાસ) રાજ્યના 33મા મુખ્ય સચિવ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.
આ પ્રસંગે, નિવૃત્ત થતા મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી નવા મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસને સત્તાવાર રીતે ચાર્જ સોંપવા માટે કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. એમ. કે. દાસે સત્તાવાર રીતે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યો છે, જે ગુજરાતના વહીવટી વડા તરીકેની સર્વોચ્ચ જવાબદારી છે.
નોંધનીય છે કે, એમ. કે. દાસ 1990ની બેચના ગુજરાત કેડરના સિનિયર IAS અધિકારી છે અને અગાઉ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. રાજ્યના વિકાસ અને વહીવટમાં તેમનો બહોળો અનુભવ છે, અને હવે તેઓ રાજ્યના વહીવટી તંત્રનું સુકાન સંભાળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે