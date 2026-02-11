વલસાડમાં ‘મદારી ગેંગ’નો આતંક, સાધુના વેશમાં દંપતીને લૂંટ્યું, આ રીતે લોકો સાથે કરે છે લૂંટ
Valsad News: વલસાડ પોલીસે 20થી વધુ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આ મદારી ગેંગના સભ્યો લોકોને રસ્તો પૂછવાના બહાને શિકાર બનાવતા હતા અને પછી લૂંટ મચાવી ભાગી જતાં હતા. તાજેતરમાં એક દંપત્તિને પણ લૂંટ્યું હતું.
Trending Photos
ઉમેશ પટેલ, વલસાડઃ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આસ્થાના નામે છેતરપિંડી કરતી એક ખતરનાક ગેંગ સક્રિય થઈ છે...ભગવા કપડાં પહેરીને સાધુનો વેશ ધારણ કરી પાખંડીઓ નિર્દોષ લોકોને પોતાનો શિકાર બનાવી રહ્યા છે...જો કે પોલીસની સતર્કતાથી ગેંગનો સાગરિત સકંજામાં આવી ગયો છે....કોણ છે પકડાયેલો આરોપી, કેવી રીતે વૃદ્ધ દંપતીને ઠગી લીધા?
મદારી ગેંગનો પર્દાફાશ
વલસાડમાં ભગવા વસ્ત્રો પહેરી આસ્થાના નામે લૂંટ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે...પીઠા ગામ પાસે એક વૃદ્ધ દંપતીને હિપ્નોટાઈઝ કરી સોનાના ઘરેણાં પડાવી લેનાર મદારી ગેંગના એક સાગરીતને વલસાડ LCBએ દબોચી લીધો છે...ઝડપાયેલો આરોપી કોઈ જેવો-તેવો ગુનેગાર નથી, પણ તેના પર ગુજરાતભરમાં 20થી વધુ કેસ નોંધાયેલા છે...આ આરોપીનું નામ છે નરસિંહનાથ ઉર્ફે નરેન્દ્રનાથ મદારી.
સમગ્ર ઘટનાક્રમ જાણો
ગત 7મી ફેબ્રુઆરીએ જ્યારે 73 વર્ષીય જયંતીભાઈ પટેલ અને તેમના પત્ની પીઠા ગામે જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે આ સફેદ સ્વિફ્ટ કાર તેમની પાસે આવી ઉભી રહી...રસ્તો પૂછવાના બહાને વાત શરૂ થઈ અને પલક ઝપકાવતા જ વૃદ્ધાને હિપ્નોટાઈઝ કરી તેના સોનાના દાગીના ઉતરાવી લીધા હતા...આ અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા જ વલસાડ LCB એ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ ખેડબ્રહ્મા તરફ ભાગી રહ્યા છે...પોલીસે ફિલ્મી ઢબે નાકાબંધી કરી નરસિંહનાથને દબોચી લીધો...પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે આ ગેંગ સમગ્ર ગુજરાતમાં સક્રિય છે અને આરોપી નરસિંહનાથ સામે અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં 20થી વધુ ગુના નોંધાયેલા છે...આરોપી પાસેથી લૂંટાયેલા ઘરેણાં પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે...
હાલ તો વલસાડ પોલીસે એક આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે, પરંતુ મુખ્ય સાગરીત અમરનાથ પઢિયાર હજુ ફરાર છે...પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો તેને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે...આ કિસ્સો લાલબત્તી સમાન છે કે અજાણ્યા લોકોની વાતોમાં આવી પોતાની કિંમતી વસ્તુઓ ગુમાવવી નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે