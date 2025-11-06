મધ્યપ્રદેશનો યુવક સુરતમાં ગુમ : વીડિયોમાં રડતા રડતા કહ્યું, ‘માફ કરી દો, હવે ક્યારેય સુરત નહીં આવું’
Surat Crime News : રોજગારી માટે મધ્ય પ્રદેશથી સુરત આવેલો સુધીર નામનો યુવક ગુમ થયો, તેના છેલ્લા વીડિયોમાં તેની સાથે અત્યાચાર થયા હોવાનું દેખાય છે, સુધીર પરિવારનો એકમાત્ર કમાતો આધાર છે
Surat News : મધ્યપ્રદેશના ગરીબ પરિવારનો એક યુવક સુરતમાં રહસ્યમય રીતે લાપતા થયો છે. 4 નવેમ્બરની રાત્રે યુવક પર કરાયેલા અત્યાચારનો વીડિયો વોટ્સએપ-ફેસબુક પર વાયરલ થયો છે. જેના બાદથી તેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. પરિવારે દીકરાને શોધવા માટે સુરત પોલીસની મદદ માંગી છે.
મધ્યપ્રદેશના સિધી જિલ્લાના નકઝર ખુર્દ ગામનો 26 વર્ષીય સુધિર પાંડે 4 નવેમ્બરની રાતથી ગુમ છે. સુરતમાં કામ કરતો સુધિર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુમ છે. 4 નવેમ્બરની રાત્રે વીડિયો સુધિરના વોટ્સએપ-ફેસબુક પર વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો પછીથી સુધિરનો મોબાઈલ બંધ છે, તેમજ તેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. વીડિયોમાં સુધિર ડરેલો દેખાય છે, માફી માગતો સંભળાય છે.
‘ભોલા ભાઈ’ નામના વ્યક્તિએ સુધિરને ચાકુની અણીએ ધમકાવ્યો અને મારપીટ કરીને જબરદસ્તી માફી મંગાવી વીડિયો બનાવ્યો હોવાનું દેખાય છે. વીડિયોમાં વ્યક્તિ સુધીરને ધમકી આપે છે કે, “નહી માન્યો તો ચાકુ મારી દેશું.” ચાકુની અણીએ ધમકાવી, માર મારી સુધીરનો વીડિયો બનાવ્યો હોવાનું ખૂલ્યુ છે.
સુધીર પાસેથી પગના તળિયા ચટાવ્યા
લાલ રંગના ટી-શર્ટમાં રહેલો એ જ વ્યક્તિ યુવક પાસે તાળવું ચટાવી રહ્યો હતો. સાથે તેના વાળ ખેંચીને તેને સતત માર મારી રહ્યો હતો અને બળજબરીથી માફી માગવા માટે કહી રહ્યો હતો. માર મારનાર યુવકના હાથમાં ચપ્પુ પણ દેખાય છે, જે તે વારંવાર બતાવીને ધમકાવી રહ્યો છે. યુવક માર ખાતા માફી માંગીને કહી રહ્યો છે કે, 'આજ પછી હું ક્યારેય પણ પોતાનું મોઢું નહીં બતાવું, ક્યારેય સુરત પણ નહીં આવું. માત્ર મને એકવાર માફ કરી દો'.
પરિવારનો એકમાત્ર આધાર છે સુધીર
સુધિર પરિવારનો એકમાત્ર આધાર છે. તે પરિવારનો કમાઉ દીકરો છે. તેના માતા નેત્રહીન છે. પિતા મહેશ પાંડે દીકરા સાથે સંપર્ક તૂટ્યા બાદથી સુરત આવી પહોંચ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, “અમે ભયભીત છીએ, સુધીર સાથે કંઈક અનિષ્ટ થયાની અમને આશંકા છે.”
પિતા મહેશ પાંડેએ બહરી પોલીસ સ્ટેશનમાં દીકરાના ગુમ થયાની અરજી સોંપી છે. પોલીસે ફરિયાદ અને વીડિયોના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. સ્ટેશન ઈન્ચાર્જ રાજેશ પાંડેએ જણાવ્યું કે, સુધીરના વીડિયોનું લોકેશન ગુજરાતમાં છે. હાલ અમે યુવકની શોધ ચાલુ કરી છે.
