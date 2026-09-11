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અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળા પહેલા ચાચર ચોકમાં 2000થી વધુ દિવડાની મહાઆરતી, આતશબાજીથી આકાશ ઝગમગી ઉઠ્યું!

Ambaji Temple: ભાદરવી પૂનમના મેળા પહેલા અંબાજી મંદિરમાં 2000 ઉપરાંત દિવડા ની મહા આરતી કરવામાં આવી ભાજપના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આતશબાજીથી આકાશ ઝગમગી ઉઠ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:00 AM IST
અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળા પહેલા ચાચર ચોકમાં 2000થી વધુ દિવડાની મહાઆરતી, આતશબાજીથી આકાશ ઝગમગી ઉઠ્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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