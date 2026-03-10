વિધાનસભામાં ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ મુદ્દે મહાભારત : પ્રજાના પ્રશ્નો ભૂલાયા, ધારાસભ્યોને યાદ આવી મેચ
T20 Worldcup Match Ticket Discussion In Gujarat Vidhansabha : ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે ટી20 વર્લ્ડકપ ફાઈનલ મેચની ટિકિટ મુદ્દે ગરમાવો જોવા મળ્યો હતો. ભાજપના ધારાસભ્યએ ગૃહમાં મેચની ટિકિટની માંગ કરી હતી, તો આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ આ મુદ્દે કહ્યું કે, પ્રજાની સમસ્યાઓના મુદ્દા છોડીને મેચની ટિકિટ પર ચર્ચા થાય છે
- પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચાના બદલે વિધાનસભા ગૃહમાં મેચની ટિકિટ અંગે રજૂઆત
- ઈમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું, વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રજાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચામાં રસ નથી
- ગુજરાતની જનતાએ ગંભીર નોંધ લેવી જોઈએ કે વિધાનસભામાં કેવા મુદ્દા આવે છે
Trending Photos
Gandhinagar News ; પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે ગુજરાત વિધાનસભાનું સત્ર મળતુ હોય છે, પરંતુ હવે સરકારી પ્રતિનિધિઓ પ્રજાના પ્રશ્નોને બદલે પોતાની અંગત પ્રશ્નો રજૂ કરી રહ્યાં છે. આજે વિધાનસભામાં આશ્ચર્ય વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડકપ ફાઈનલ મેચની ટિકિટ ધારાસભ્યોને મળે તે મુદ્દો ગૃહમાં ઉઠ્યો હતો. પરંતુ સવાલ એ છે કે, શું ક્રિકેટ મેચ પર ચર્ચા કરવા માટે વિધાનસભા મળે છે? ભાજપના ધારાસભ્યની મેચની ટિકિટ અંગેની રજૂઆત પર ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રહાર કર્યા કે, પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચાના બદલે ગૃહમાં ટિકિટ અંગે રજૂઆત થઈ રહી છે.
ભાજપના ધારાસભ્યએ ગૃહમાં માંગી મેચની ટિકિટ
ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ મેચની ટિકિટ ધારાસભ્યોને મળે તે મુદ્દો વિધાનસભા ગૃહમાં ઉઠ્યો હતો. ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની ફાઈનલ મેચની ટિકિટ ન મળી તેવી ભાજપના ધારાસભ્યએ ગૃહમાં વેદના વ્યક્ત કરી હતી. ભાજપના ધારાસભ્ય ડો અરવિંદ પટેલે માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન કહ્યું કે, ટિકિટ અમને ન મળી. ત્યારે મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ તેના જવાબમાં કહ્યું કે, અમદાવાદ કે ગુજરાતમાં ભવિષ્યમાં મેચ હોય ત્યારે ધારાસભ્યોને ટિકિટ મળે તે માટે નાયબ મુખ્યમંત્રીને કહ્યું હતું. ફાઈનલ જેવી મેચમાં ટિકિટ મળે તે માટે કહ્યું હતું.
તો બીજી તરફ, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ પણ ક્રિકેટ મેચની ટિકિટની માંગણી મૂકી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, દરેક ધારાસભ્યને ક્રિકેટ મેચની બે ટિકિટ આપવી જોઈએ. ગુજરાત અને દેશના ખેલાડીઓને રમતા જોઈ શકાય.
વિધાનસભામાં મેચની ટિકિટ ન મળવા મુદ્દે મહાભારત
ત્યારે ભાજપના ધારાસભ્યની ક્રિકેટ મેચની ટિકિટની માંગ પર ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રહાર કરતા કહ્યુ કે, પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચાના બદલે ગૃહમાં ટિકિટ અંગે રજૂઆત થઈ રહી છે. રજૂઆત બાદ કૃષિમંત્રી પણ ઉભા થઈને આશ્વાસન આપે છે. સભ્યોને ટિકિટ મળે તેવી સરકાર વ્યવસ્થા કરશે તેવું કહ્યું. સરકારે મેચની ટિકિટ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને દર્દીઓ અંગે ચિંતા કરવી જોઈએ.
ગુજરાતની જનતાએ ગંભીર નોંધ લેવી જોઈએ કે વિધાનસભામાં કેવા મુદ્દા આવે છે - ગોપાલ ઈટાલિયા
ગૃહમાં ભાજપના ધારાસભ્યની મેચની ટિકિટ ન મળવા અંગે ગોપાલ ઈટાલિયાએ પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, કરોડોના પગાર, ખર્ચે વિધાનસભા ચાલે છે. ભાજપના ધારાસભ્યને ટિકિટ નથી મળતી અને ટિકિટની વ્યવસ્થા કરે એવી રજૂઆત કરી. સામા છેડે મંત્રી ઊભા થઈને ટિકિટની વ્યવસ્થા કરશે એમ કહે છે. અહીં બાળકોને એડમિશન નથી મળતું તેની ચિંતા કેમ નથી કરતા. દવાખાનામાં ખાટલા નથી. બસમાં ટિકિટ નથી મળતી કેમ કે બસ નથી આવતી. ગુજરાતની જનતાએ ગંભીર નોંધ લેવી જોઈએ કે વિધાનસભામાં કેવા મુદ્દા આવે છે.
આ પણ વાંચો ;
વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રજાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચામાં રસ નથી - ઈમરાન ખેડાવાલા
ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલની ક્રિકેટ મેચની ટિકિટ મુદ્દે ગૃહમાં રજૂઆત પર કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું કે, વિધાનસભામાં પ્રજાના પ્રશ્નો કરતાં મેચની ટિકિટ મુદ્દે વધુ ચર્ચા થઈ. ભાજપના ધારાસભ્યો જ ટિકિટ ન મળવાની રજૂઆત કરે છે. મંત્રીઓને પણ ટિકિટ ન મળ્યાની વાત ગૃહમાં કરી. આ મુદ્દે ભાજપના ધારાસભ્યો લાચાર હોવાનું ઈમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું. તેઓએ કહ્યું કે, વિધાનસભા ગૃહમાં પ્રજાના મુદ્દાઓ પર ચર્ચામાં રસ નથી. મેચની ટિકિટોના કાળાબજાર કરનાર પર સરકારે પગલાં લેવા જોઈએ. ડુપ્લીકેટ ટિકિટ મામલે પોલીસે અનેક લોકોને અટકાવ્યા. અન્ય રાજ્યમાંથી આવેલા લોકો પણ ડુપ્લિકેટ ટિકિટના ભોગ બન્યા. જવાબદાર લોકો સામે સરકાર કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ છે.
મેં રમૂજમાં રજૂઆત કરી હતી - અરવિંદ પટેલ
તો ભાજપના ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલે ટિકિટ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, ફાઈનલ ટિકિટ ન મળવા મુદ્દે મેં વિધાનસભામાં રજૂઆત કરી હતી. મેં રમૂજમાં રજૂઆત કરી હતી. કાર્યક્રમમાં ઑનલાઇન ટિકિટ પ્રથા હોવાના કારણે કેટલીક મુશ્કેલી પડી હતી. જયરામ ગામીતને રજૂઆત કરવા છતાં ટિકિટ મળી નહોતી. આ મુદ્દે ગૃહમાં રમતગમત વિભાગ સમક્ષ રજૂઆત કરાઈ હતી. મંત્રીએ જીતુભાઈ વાઘાણીએ હકારાત્મક જવાબ આપ્યો હતો. આગામી આવા કાર્યક્રમોમાં તમામ ધારાસભ્યોને ટિકિટ આપવાની ખાતરી આપી.
આ પણ વાંચો ;
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે