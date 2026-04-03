એ મહાનગરપાલિકાઓ, જેણે ગુજરાતમાં ભાજપની ફતેહનો પાયો નાંખ્યો અને સત્તા પરિવર્તનની આંધી ફૂંકાઈ!
Gujarat Local Body Election : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખો આવી ગઈ છે. અને તમામ પક્ષો પોતાના ઉમેદવારોને માર્કેટમાં ઉતારવા તૈયારી કરી રહ્યાં છે. આવામાં એક સમયે કોંગ્રેસના ગઢમાં કેવી રીતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી થકી ભાજપે વન-વે એન્ટ્રી કરી હતી, તે રાજકીય ઈતિહાસ પર એક નજર કરીએ.
- ગુજરાતમાં પહેલા કોંગ્રેસનું શાસન હતું, પરંતું કોંગ્રેસના ગઢમાં ભાજપને કેવી રીતે એન્ટ્રી મળી?
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે ગુજરાતના એ ઈતિહાસ પર નજર કરીએ, જ્યા ભાજપે જીતની શરૂઆત કરી
sthanik swarajya chutni : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યૂગલ ફૂંકાઈ ગયું છે. સત્તાની સેમિફાઈનલ સમાન સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની 26 એપ્રિલે ચૂંટણી થશે અને 28મીએ પરિણામ આવશે. એક સમયે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું, જેમાં તખતો પલટાયો અને ભાજપનુ શાસન આવ્યું. આવું કેવી રીતે થયું. સ્થાનિક નગરપાલિકાઓમાં ભાજપનો પાયો કેવી રીતે નંખાયો. ગુજરાતના રાજકારણમાં એ મહાનગરપાલિકાઓની વાત કરીશું, જેને ભાજપનો પાયો નાંખ્યો અને ભાજપ સત્તામાં આવ્યું.
એ મહાનગરપાલિકાઓ જેને ભાજપનો પાયો નાંખ્યો
ગુજરાતમાં ત્રીસ વર્ષથી ભાજપનું રાજ છે. તે પહેલા રાજ્યમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું. પરંતું એંશીના દાયકામાં સૌથી પહેલી ચૂંટણી ભાજપ જીત્યું હોય, એ રાજકોટ શહેર હતું. સૌપ્રથમ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પર ભાજપે ફતેહ હાંસિલ કરી હતી. આ ફતેહ અપાવનારાઓમાં ચીમનભાઈ શુક્લ, કેશુભાઈ પટેલ, શિવલાલ વેંકરિયા નેતાઓ હતા, જેઓએ ભાજપને શહેરમાં જીત અપાવી હતી.
અમદાવાદમાં આ રીતે થઈ ભાજપની એન્ટ્રી
રાજકોટ બાદ બીજી જીત ભાજપને અમદાવાદમાં મળી હતી. અમદાવાદમાં લતીફના આતંકના કારણે પોળ વિસ્તારના હિન્દુઓમાં ભારે નારાજગી પ્રવતર્તી હતી. કોગ્રેસના મુસ્લિમ સંતુષ્ટીકરણનો વિરોધ પણ વ્યાપક હતો, જગન્નાથ મંદિરની રથયાત્રામાં દર વર્ે આવતી અડચણોને કારણે લોકો નારાજ હતા. આ બધુ લતીફના ઈશારે થતુ. લતીફને તે સમયની સરકારે છુટો દોર આપ્યો હતો. ભાજપે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો, તેથી ભાજપને અમદાવાદ શહેરમાં ફતેહ મળી હતી. એ સમયે ભાજપના મોટા નેતાઓમાં હરેન પંડ્યા જેવા યુવા આગેવાન સામેલ હતા. દત્તાજી ચિરંદાસ, નાથાલાલ ઝગડા, હરીન પાઠક જેવા આગેવાનોને કારણે અમદાવાદમાં ભાજપની એન્ટ્રી થઈ.
રાજકોટ, અમદાવાદ બાદ સુરત, અને પછી વડોદરામાં ભાજપને સફળતા મળી. સુરતના નેતાઓમાં કાશીરામ રાણા જેવા આગેવાન, તો વડોદરાના નેતાઓમાં મકરંદ દેસાઈ, નલીન ભટ્ટ હતા, જેઓએ ભાજપને ફતેહ સર કરવામાં કોઈ કસર ન છોડી.
એક તબક્કો એવો હતો કે, રાજ્યમાં સરકાર ચીમનભાઈ પટેલની હતી, પંરતું ચારેય મહાનગર ભાજપના હતા. ત્યારથી ભાજપ શહેરી હિન્દુઓનો પક્ષ એવી છાપ પડી હતી. પરંતું ભજપની શરૂઆત શહેરી હિન્દુઓના પક્ષ તરીકે થઈ હતી, તે આજે સર્વવ્યાપક છે.
