ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ, જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રિના મેળાનો આરંભ, જાણો કયા કયા છે કાર્યક્રમો

 Mahashivratri​ Junagadh Bhavnath Melo: ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનો આ મહાસંગમ આગામી પાંચ દિવસ સુધી ગિરનારની ગોદમાં ગુંજતો રહેશે. હર હર મહાદેવના જયઘોષ સાથે ભવનાથનો મહામેળો ભક્તોને આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો અનોખો અનુભવ કરાવશે.

Last Updated: Feb 11, 2026, 04:44 PM IST

Junagadh Bhavnath Mahashivratri Fair: ગુજરાતના આધ્યાત્મિક હૃદયમાં ફરી એકવાર ગુંજી ઉઠ્યો છે હર હર મહાદેવનો જયઘોષ...જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વતની તળેટીમાં વસેલા પવિત્ર ભવનાથ મહાદેવ મંદિરે મહાશિવરાત્રી મેળાનો ભવ્ય આરંભ થઈ ગયો છે... આ મેળો માત્ર એક તહેવાર નથી, પરંતુ આસ્થા, ધર્મ અને ભક્તિનો અનોખો ત્રિવેણી સંગમ છે...મીની કુંભ કહેવાતા મહાશિવરાત્રીના મેળા પર જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....

ગરવા ગઢ ગિરનારની ગોદમાં વસેલું ભવનાથ મંદિર, જ્યાં આસ્થા, ધર્મ અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ સર્જાયો છે. બમ બમ ભોલેના જયઘોષ વચ્ચે ભવનાથ મંદિરે ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું અને મહાશિવરાત્રી મહામેળાનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે.

સાધુ-સંતો, તંત્રના અધિકારીઓ અને હજારો ભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ ધ્વજારોહણનો હજારો ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતાની અનુભૂતિ કરી...ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ કહેવાતા આ મહામેળાને મીની કુંભ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે..

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 11, 2026

ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ
11થી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલનારા આ મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાંથી ખાસ એસ.ટી. બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી ભક્તો સરળતાથી જૂનાગઢ પહોંચી શકે. સુરક્ષા, ટ્રાફિક અને સ્વચ્છતાને લઈને પણ પૂરતી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે...

11થી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલનારા મેળામાં તંત્રની ખાસ તૈયારી
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને દાતાઓના સહયોગથી 24 કલાક નિશુલ્ક રસોડાં શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હજારો ભક્તો પ્રસાદરૂપે ભોજન ગ્રહણ કરશે

મેળાનું સૌથી મોટું આકર્ષણ હોય છે નાગા સાધુઓની રવેડી. નાગા સાધુઓના દર્શન અને તેમની ભવ્ય શોભાયાત્રા નિહાળવા માટે ગુજરાત જ નહીં, દેશભરમાંથી ભક્તો ઉમટી પડે છે.

