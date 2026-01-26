પ્રેમિકાને ખુશ કરવા ભાઈએ બહેનના ઘરે ઘાડ પાડી! ભાઈની લાલચ સંબંધો પર હાવી થઈ, મહીસાગરની ઘટના
Brother Stole From Sister's House : પ્રેમિકા માટે બહેન સાથે કરી ગદ્દારી કર્યાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મહીસાગર જિલ્લામાં એક ભાઈએ પ્રેમિકાને ખુશ કરવા પોતાની જ બહેનના ઘરે ચોરી કરી હતી
Mahisagar News ભદ્રપાલસિંહ સોલંકી/મહીસાગર : જ્યારે દેવું અને લાલચ સંબંધો પર હાવિ થઈ જાય ત્યારે કેવી ઘટનાઓ બને છે તેનું ઉદાહરણ એટલે કડાણાની આ ચોરી. પોતાની જ બહેનની ઘરે ચોરી કરીને પ્રેમિકાને ખુશ કરવા નીકળેલા ભાઈને મહીસાગર પોલીસે પકડીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો, 15 જાન્યુઆરીએ કડાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. કડાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ફરિયાદ કરાઈ હતી. એસ.ઓ.જી. પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર વી.ડી.ધોરડાી ટીમને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સ દ્વારા સચોટ બાતમી મળી હતી કે, કડાણા પોલીસ સ્ટેશનના ડાયાપુર ગામે થયેલ ચોરીનો આરોપી ચોરીના દાગીના વેચવા વીરપુર આવવાનો છે. એસઓજી ટીમે વીરપુર બસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવી હતી.
આ દરમિયાન, બાતમી મુજબનો શખ્સ ખભે થેલો ભરાવીને શંકાસ્પદ હાલતમાં આવી પહોંચ્યો હતો. જેા બાદ પોલીસની ટીમે તેને કોર્ડન કરી ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે આરોપી સુરપાલ બાબુ ખાંટની ઝડતી લેતા તેના થેલામાંથી જે મુદ્દામાલની ચોરી થઈ હતી, તે મુજબનો સોના ચાંદીના દાગીનાનો મુદ્દામાલ તેની બેગમાંથી મળી આવ્યો હતો.
પકડાયેલ આરોપીની સઘન પૂછપરછમાં તેણે કબૂલાત કરી હતી કે, અગાઉ લેબર કોન્ટ્રાક્ટના ધંધામાં તેને આશરે ₹૨ લાખનું દેવું થઈ ગયું હતું. આ દેવું ચૂકવવા માટે તેણે પોતાની પ્રેમિકાના દાગીના ગીરવે મૂક્યા હતા. પ્રેમિકા દાગીના પાછા માંગતી હોવાથી અને પોતાની પાસે પૈસા ન હોવાથી, તેણે પોતાની સગી બહેન સોનલના ઘરે ચોરી કરી હતી. 14 જાન્યુઆરીની રાત્રીએ બહેનના ઘરે તિજોરી તેમજ અનાજના પીપડામાં છુપાવેલ દાગીનાની ચોરી કરી હતી.
ચોરી કરનાર આ ભાઈ હવે જેલના સળિયા પાછળ છે. એસ.ઓ.જી. ઇન્સ્પેક્ટર વી.ડી. ધોરડા અને તેમની ટીમે ગણતરીના દિવસોમાં જ આ ભેદ ઉકેલી નાંખ્યો હતો.
જોકે, આ ઘટના અનેક સવાલો ઉભા કરે છે કે, સંબંઘો કરતા પૈસા વહાલા? પ્રેમિકા માટે બહેન સાથે ભાઈએ કરી ગદ્દારી! સગા સંબંધોને લાંછન લગાડતી ઘટનાનો મહીસાગર એસ.ઓ.જી.એ પર્દાફાશ કર્યો છે. જોકે કળિયુગના ભાઈએ બહેનના ઘરે ચોરી કરી અને હવે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયો છે.
