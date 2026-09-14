/મહીસાગરમાં એક માસથી વરસાદ ખેંચાતાં ખેડૂતો સંકટમાં: સુકાતા પાકને બચાવવા કેનાલમાં પાણી છોડવા કિસાન સંઘની કલેક્ટરને રજૂઆત

ભદ્રપાલસિંહ સોલંકી, મહીસાગરઃ મહીસાગર જિલ્લાના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એક માસથી વરસાદે ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ચાલુ વર્ષે સમગ્ર જિલ્લામાં વરસાદનું પ્રમાણ સામાન્યથી ઓછું નોંધાયું છે. જેમાં સૌથી ઓછો વરસાદ મલેકપુર તેમજ ખાનપુર પંથકમાં નોંધાતાં ખેતી પર ગંભીર અસરો જોવા મળી રહી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી વરસાદ ખેંચ આપતાં ખેતી પર ગંભીર અસરો જોવા મળી રહી છે.
ખેતીના પાક પર ગંભીર અસર
વરસાદના લાંબા વિરામને કારણે ખેતરોમાં ઉભો પાક હવે પાણી વગર સુકાવા લાગ્યો છે. જિલ્લાના આસપાસના વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે ક્યારી વાળી જમીન હોવાથી ખેતી માટે પાણીની જરૂરિયાત વધારે પ્રમાણમાં રહે છે. મોંઘા બિયારણ અને ખાતરનો વપરાશ કરીને ખેડૂતોએ શરૂઆતમાં જેમ-તેમ કરીને વાવણી કરી પાક તૈયાર તો કર્યો હતો. પરંતુ હવે વરસાદના અભાવે પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
વડોદરામાં વરસી આકાશી આફત, ગરનાળામાં પાણી ભરાયા, રસ્તાઓ ડૂબી જવાથી લોકોને મુશ્કેલી #VadodaraRain #UnderpassFlooded #WaterloggingNews #viralvideo #trendingvideo #viral #viralshort #viralshorts #viralvideos #viralreels #trending #trendingshorts pic.twitter.com/OrFWkJkwbE
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
ખેડૂતો પર ડબલ સંકટ
વરસાદી ખેંચ અને વાતાવરણમાં ભેજના અભાવને કારણે ઉભા પાકમાં વિવિધ રોગ અને જીવાત પડવાની સંભાવનાઓ વધી ગઈ છે. એક તરફ પાણીની અછત અને બીજી તરફ રોગચાળાનું સંકટ આ બેવડી મારથી પાકને કેમ બચાવવો તે ખેડૂતો માટે યક્ષ પ્રશ્ન બની ગયો છે. પાક સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ જાય અને મોટી આર્થિક પાયમાલી સર્જાય તે પહેલાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં ભરવા માંગ ઉઠી છે. જિલ્લામાં છેલ્લા એક મહિનાથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં ભારે વધારો થયો એક મહિનાથી, વરસાદ ખેંચાતો જાય છે. પાક સુકાઈ જવાની ભીતિ વચ્ચે ખેડૂતોના હિત માટે ભારતીય કિસાન સંઘ મેદાને આવ્યું છે.
કિસાન સંઘે જિલ્લા કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન
કિસાન સંઘ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને ખેડૂતોની વેદના સમજીને ત્વરિત પગલાં ભરવા માંગ કરવામાં આવી છે.ભારતીય કિસાન સંઘની કેનાલ તેમજ તળાવો અને દુષ્કાળ ગ્રસ્ત જિલ્લો જાહેર કરવા માંગ કરવામાં આવી છે ત્યારે અહીં ખેડૂતોની સ્થિતિ હાલ તો દૈન્ય બની છે એક તરફ જિલ્લામાં આડ જિલ્લા માટે દોરી સામાન કડાણા ડેમ આવેલો છે બીજી તરફ સુજલામ સુફલામ કેનાલ ત્યારે હવે તો ડાબા કાંઠા કેનાલ અને સુજલામ સુફલામ કેનાલ પણ કોરી જોવા મળી રહી છે ત્યારે ખેડૂતો કેનાલમાં પાણી છોડવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે.
કડાણા ડેમમાં 58 ટકા પાણી
કડાણા ડેમમાં પણ હાલ 58 % જેટલો પાણીનો જથ્થો છે ત્યારે તેઓ દ્વારા પણ ચાલુ વર્ષે ઓછા વરસાદને કારણે ડેમ હજુ ૫૦ ટકા ખાલી જોવા મળી રહ્યો છે જેના કારણે પીવાના પાણીનો રિઝર્વ જથ્થો મૂકી હાલ તો સરકારને ખેડૂતો ની માગણીને કારણે લેખિતમાં ડાબા કાંટા કેનાલ અને સુજલામ સુફલામમાં કેનાલ ફરી ચાલુ કરવા માટે ઉપર દરખાસ્ત મોકલવામાં આવી છે ત્યારે હાલ તો જિલ્લા પંચાયત ના સહકારિતા અને સિંચાઈ વિભાગના ચેરમેન ભુલાભાઈ જોશી દ્વારા પણ સરકાર અને વહીવટી તંત્રને પાણી છોડવા અને કેનાલમાં પાણી આપી ખેડૂતોના ઉભા પાકને બચાવવા માટે રજૂઆત કરી છે ત્યારે હવે ખેડૂતોને ક્યારેય પાણી મળશે અને ખેડૂતોનો પાક બચશે તે જોવું રહ્યું.