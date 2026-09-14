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મહીસાગરમાં એક માસથી વરસાદ ખેંચાતાં ખેડૂતો સંકટમાં: સુકાતા પાકને બચાવવા કેનાલમાં પાણી છોડવા કિસાન સંઘની કલેક્ટરને રજૂઆત

મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદ છેલ્લા એક માસથી ખેંચાતા ડાંગરનો પાક સુકાવા લાગ્યો છે. ત્યારે જિલ્લા પંચાયત સિંચાઈ વિભાગના ચેરમેન દ્વારા વહીવટી તંત્ર અને સરકારને લેખિત રજૂઆત કરી છે. વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:13 AM IST
મહીસાગરમાં એક માસથી વરસાદ ખેંચાતાં ખેડૂતો સંકટમાં: સુકાતા પાકને બચાવવા કેનાલમાં પાણી છોડવા કિસાન સંઘની કલેક્ટરને રજૂઆત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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