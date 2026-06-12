/લોહીના સંબંધ કરતા લાગણીનો સંબંધ ચઢિયાતો: હિન્દુ ભાઈએ મુસ્લિમ બહેનનું મામેરું ભરી કોમી એકતાની રજૂ કરી મિસાલ

Mahisagar News: ભારતની સંસ્કૃતિમાં 'મામેરું' માત્ર એક રિવાજ નથી, પરંતુ ભાઈ-બહેનના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક છે. આ જ પ્રેમ અને કોમી એકતાનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુરમાં જોવા મળ્યું છે, જ્યાં એક હિન્દુ ભાઈએ પોતાની મુસ્લિમ ધર્મની માનેલી બહેન પ્રત્યે ભાઈચારાની સુવાસ ફેલાવી છે.
રાખડીનું ઋણ અદા કર્યું
લીમરવાડા ગામના વતની દિગ્વિજયસિંહ રાઠોડે વીરપુરમાં રહેતી પોતાની માનેલી બહેન શેખ આસિફા ઈકબાલભાઈની રાખડીનું ઋણ અદા કર્યું છે. આસિફાબેન વર્ષોથી દિગ્વિજયસિંહને રાખડી બાંધતા હતા. આજે જ્યારે અવસર આવ્યો ત્યારે દિગ્વિજયસિંહે એક સગા ભાઈની જેમ જ મામેરું ભરીને સમાજમાં સંદેશ આપ્યો કે માનવતા અને સ્નેહના સંબંધો ધર્મની સીમાઓથી ઘણા ઉપર હોય છે.
ડી.જે.ના તાલે ગરબા અને ભવ્ય સ્વાગત
દિગ્વિજયસિંહ રાઠોડ તેમના પરિવાર સાથે ડી.જે.ના તાલે વાજતે-ગાજતે વીરપુરના રિલીફ કમ્પાઉન્ડ સ્થિત આસિફાબેનના ઘરે પહોંચ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુસ્લિમ પરિવાર દ્વારા પણ હિન્દુ સંસ્કૃતિ મુજબ ભાઈ અને તેમના પરિવારનું કુમકુમ તિલક કરી ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સૌથી વિશેષ દ્રશ્ય ત્યારે જોવા મળ્યું જ્યારે ડી.જે.ના તાલે મુસ્લિમ મહિલાઓ અને યુવકોએ ગરબા રમીને મહેમાનોને વધાવ્યા હતા.
મામેરું અને ભેટથી ભાઈએ બહેનની લાજ રાખી!
હિન્દુ સંસ્કૃતિની પરંપરાને જાળવી રાખતા દિગ્વિજયસિંહે પોતાની બહેન માટે સોના-ચાંદીના કિંમતી દાગીના, કિંમતી સાડીઓ અને કપડાં, ઘરવખરીનો તમામ સામાન. આ બધું જ મામેરા તરીકે અર્પણ કરી બહેન પ્રત્યેનો પોતાનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો. આજના યુગમાં જ્યાં ધર્મના નામે અંતર વધતું જાય છે, ત્યાં આવા કિસ્સાઓ શીખવે છે કે લોહીના સંબંધો કરતા સ્નેહ અને લાગણીના સંબંધો વધુ મજબૂત હોય છે."
કોમી એકતાનો સંદેશ
દિગ્વિજયસિંહ રાઠોડે રક્ષાબંધનની પવિત્ર રાખડીનું માન જાળવીને માત્ર મહીસાગર જિલ્લામાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં કોમી એકતા અને ભાઈચારાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ ઘટના સાબિત કરે છે કે સાચો ધર્મ માનવતા છે અને પ્રેમ એ જ સૌથી મોટી પૂજા છે.