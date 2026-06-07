/મહીસાગરમાં લૂંટેરી દુલ્હનનો ચોંકાવનારો કિસ્સો; લગ્નના ચાર જ દિવસમાં ખેડૂત પુત્રને લાખોનો ચૂનો લગાવી ટોળકી ફરાર

Mahisagar News: મહીસાગર જિલ્લાના કોઠંબા તાલુકાના ખારોલ ગામેથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક ભોળા ખેડૂત પુત્રને લગ્નના નામે પ્રેમજાળમાં ફસાવી ‘લુટેરી દુલ્હન’ અને તેની ટોળકી લાખો રૂપિયા પડાવીને ફરાર થઈ ગઈ છે. વડોદરાની આ ભેજાબાજ ટોળકીએ લગ્નના માત્ર ચાર જ દિવસમાં પોતાનો અસલી ખેલ બતાવી દીધો અને દુલ્હન રોકડ તથા દાગીના લઈને ગાયબ થઈ ગઈ હતી. આ મામલે છેતરાયેલા ખેડૂત પુત્રએ આખરે કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
કેવી રીતે રચાયું છેતરપિંડીનું આખું ષડયંત્ર?
ખારોલ ગામના રહેવાસી ખેડૂત પુત્ર વિરાટ પટેલ લગ્ન માટે કન્યાની શોધમાં હતા. આ દરમિયાન તેમની મુલાકાત નટુભાઈ નામના એક વચેટીયા સાથે થઈ હતી. વચેટીયા નટુભાઈએ વિરાટના લગ્ન કરાવી આપવાની લાલચ આપીને વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાં રહેતા સુરેશભાઈ રમણભાઈ ગજેરા અને વિલાસબેનની દીકરી રેસમા બેન સાથે લગ્નની વાત ચલાવી હતી. વિરાટ પટેલ અને તેમના પરિવારે છોકરી પસંદ આવતા લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી. પરંતુ તેમને અંદાજો પણ નહોતો કે તેઓ એક વ્યવસ્થિત આયોજનબદ્ધ ઠગ ટોળકીનો શિકાર બની રહ્યા છે.
લગ્ન વિધિના નામે રૂ. 5.27 લાખ પડાવ્યા
લગ્ન નક્કી થયા બાદ કન્યા પક્ષ અને વચેટીયાઓ દ્વારા અલગ-અલગ ખર્ચ અને વિધિના બહાને પૈસાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. વિરાટ પટેલ પાસે લગ્ન વિધિ કરાવવા માટે અગાઉ રૂપિયા 2 લાખ રોકડા લેવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય સોનાના દાગીના અને અન્ય ખર્ચ મળીને કુલ રૂપિયા 5 લાખ 27 હજારની રકમ પડાવી લેવામાં આવી હતી. રૂપિયા અને દાગીના લીધા બાદ ધામધૂમથી લગ્ન વિધિ સંપન્ન થઈ અને રેસમા દુલ્હન બનીને વિરાટના ઘરે આવી ગઈ.
લગ્નના ચોથા દિવસે જ ખેલ ખતમ: દુલ્હન ગાયબ
લગ્નના હજુ માંડ ચાર દિવસ થયા હતા ત્યાં જ દુલ્હનના પરિવાર તરફથી તેને પરત તેડવા માટે લોકો આવ્યા હતા. રિવાજ મુજબ દુલ્હનને થોડા દિવસ માટે પિયર મોકલવામાં આવી, પરંતુ તે ગયા પછી ક્યારેય પાછી ફરી જ નહીં.
ફોન બંધ અને પરિવાર ફરાર
વિરાટ પટેલે જ્યારે પત્ની રેસમા અને તેના પરિવારનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે દુલ્હન અને તેના માતા-પિતાના ફોન સ્વિચ ઓફ આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, જે વચેટીયા નટુભાઈએ લગ્ન કરાવ્યા હતા, તેમણે પણ પોતાનો ફોન બંધ કરી દીધો હતો. વિરાટ પટેલે જ્યારે વડોદરા તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે આખું ઠગ પરિવાર ઘર બંધ કરીને ફરાર થઈ ચૂક્યું છે.
કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ
પોતાની સાથે લગ્નના નામે બહુ મોટી છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થતાં જ ખેડૂત પુત્ર વિરાટ પટેલના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. આખરે આ મામલે વિરાટ પટેલે લુટેરી દુલ્હન રેસમા બેન, તેના પિતા સુરેશભાઈ રમણભાઈ ગજેરા, તેની માતા વિલાસબેન અને વચેટીયા નટુભાઈ સહિતના શખ્સો સામે કોઠંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.