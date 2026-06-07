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મહીસાગરમાં લૂંટેરી દુલ્હનનો ચોંકાવનારો કિસ્સો; લગ્નના ચાર જ દિવસમાં ખેડૂત પુત્રને લાખોનો ચૂનો લગાવી ટોળકી ફરાર

Mahisagar News: મહીસાગર જિલ્લાના કોઠંબા તાલુકાના ખારોલ ગામેથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક ભોળા ખેડૂત પુત્રને લગ્નના નામે પ્રેમજાળમાં ફસાવી ‘લુટેરી દુલ્હન’ અને તેની ટોળકી લાખો રૂપિયા પડાવીને ફરાર થઈ ગઈ છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 07, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:22 PM IST
મહીસાગરમાં લૂંટેરી દુલ્હનનો ચોંકાવનારો કિસ્સો; લગ્નના ચાર જ દિવસમાં ખેડૂત પુત્રને લાખોનો ચૂનો લગાવી ટોળકી ફરાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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