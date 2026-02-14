Prev
મહુડી મંદિરમાં 130 કિલો સોનાની ચોરીનો વિવાદ : ટ્રસ્ટીઓએ પત્રકાર પરિષદમાં કર્યા મોટા ખુલાસા

Mahudi Jain Temple 130 KG Gold Stolen : મહુડી મંદિરમાં 130 કિલો સોનાની ચોરીના મામલે સામસામે આક્ષેપબાજી શરૂ થઈ છે. પૂર્વ સભ્યો અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાના આક્ષેપો અંગે વર્તમાન ટ્રસ્ટી ભૂપેન્દ્ર વોરાએ જવાબ આપ્યો છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:11 PM IST

mahudi gold story અર્પણ કાયદાવાલા/અમદાવાદ : ગાંધીનગર જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક સ્થળ મહુડી ટ્રસ્ટનો વિવાદ હવે વધુ આગળ વધ્યો છે. મહુડી જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક ટ્રસ્ટ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. જેમાં મહુડી મંદિરના વહીવટ અને ટ્રસ્ટ સંચાલનમાં ભ્રષ્ટાચાર-ગેરરીતિના આરોપ અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. પૂર્વ સભ્યો અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાએ વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓ સામે 130 કિલો સોનાની ચોરી અંગે આક્ષેપો કર્યા હતા.  

અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાને ગુનાહિત ઈતિહાસના કારણે મહુડી સંઘના સભ્યપદેથી દૂર કરાયા હતા 
મહુડી મંદિરના ટ્રસ્ટના પૂર્વ સભ્યોએ વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓ સામે લગાવ્યા છે. મંદિરના હીવટ અને ટ્રસ્ટ સંચાલનમાં ભ્રષ્ટાચાર-ગેરરીતિના આરોપ લગાવ્યો છે. પૂર્વ સભ્યો અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાના આરોપો સામે વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓએ વિવિધ સ્પષ્ટતા કરી છે. મહુડી ટ્રસ્ટના ભૂપેન્દ્ર વોરાએ જણાવ્યું કે, આરોપ લગાવનાર અંકિત મહેતા 19 મહિના માટે પાસાની સજા ભોગવી ચૂક્યા છે. અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાને તેમના ગુનાહિત ઇતિહાસના કારણે મહુડી સંઘના સભ્યપદેથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. પદ પરથી દૂર કરાયા છતાં તેઓ ભક્તોને ગેરમાર્ગે દોરી ટ્રસ્ટની પ્રતિષ્ઠાને ઠેસ પહોંચાડી રહ્યા છે. ૨૦૧૨ માં સંઘના પૂર્વ ટ્રસ્ટી રશ્મિભાઈ મહેતા કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી કમિશન લેતા પકડાતા તેઓનું રાજીનામું લેવાયું હતું. જે બાદ તેઓએ અન્ય ટ્રસ્ટીઓ પર ૬૫ કિલો સોનાની ચોરીના આરોપવાળી માણસા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી  હતી, આરોપ મુજબ કઈ તથ્ય મળ્યું ન્હોતું.

લોકર ૩ વ્યક્તિઓની અલગ અલગ ચાવીથી ખોલી શકાય છે
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, વર્ષ 2023 માં મહુડી તીર્થ ભંડારમાંથી નિલેશ મહેતા અને સુનિલ મહેતા cctv માં ઝડપાયા હતા, જેઓ અંકિત મહેતા અને જયેશ મહેતાના કુટુંબી હતા. વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓ પણ 65 કિલો સોનાની હેરાફેરીના આરોપ સામે તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળના ખરીદીના પુરાવા ઉપલબ્ધ છે. વર્ષ 2017 થી 2025 સુધીના ઓડિટ રિપોર્ટમાં પણ તમામ સોનાનો રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે. લોકરમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરીના આરોપ હતા, લોકર કોઈ એક વ્યક્તિથી નહીં પણ ૩ વ્યક્તિઓની અલગ અલગ ચાવીથી ખોલી શકાય છે. 

કૌભાંડ કરવામાં અત્યંત માસ્ટરમાઈન્ડ છે - ભૂપેન્ર્દ્ર વોરા 
ભૂપેન્દ્ર વોરાએ જણાવ્યું કે, વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂંક ગેરકાયદે હોવાના આરોપ હતા, પણ તમામની નિયુક્તિ સામે આરોપ લગાવનારની પોતાની સહી છે. બંને વ્યક્તિઓએ સત્તાની લાલચમાં અત્યંત નીચલી કક્ષાએ પહોંચી ગયા છે. આ બંને વ્યક્તિઓનો અત્યંત ખરાબ ગુનાહિત ઈતિહાસ છે. વર્ષ 2023 માં ટ્રસ્ટના કેટલાક ખોટા રિપોર્ટ બનાવી પોતાની નિમણૂંક અંગેના ચેરિટી કમિશનર ઓફિસમાં જમા કરાવ્યા હતા. ચેરિટી કમિશ્નરે તેઓની અરજી ફગાવી દીધી હતી. અંકિત મહેતા અને તેમના ધર્મપત્ની પણ તમામ કૌભાંડમા સંડોવાયેલા છે, તેમની સામે fir થઈ છે. તેમની સામે પણ ૧૦ જેટલા કેસ સરકાર સામે ચીટિંગના ચાલી રહ્યાં છે. પોતાના નામ બદલીને સતત કૌભાંડ કરી રહ્યા છે, કૌભાંડ કરવામાં અત્યંત માસ્ટરમાઈન્ડ છે. તમામ પ્રયત્નો કર્યા અને સફળ ન થયા એટલે વર્તમાન ટ્રસ્ટીઓને બદનામ કરવા તમામ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. 

તેઓએ જયેશ મહેતા અને અંકિત મહેતા સામે આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, આરોપ લગાવનાર બંને વ્યક્તિઓને કોઈપણ હિસાબે ટ્રસ્ટમાં હોદ્દો જોઈએ છે, પણ તેમના ગુનાહિત ઇતિહાસના કારણે તેઓને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે. 

