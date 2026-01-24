બુલેટ ટ્રેન બ્રિજના નિર્માણ દરમિયાન સુરતમાં મોટી દુર્ઘટના, ભારે ભરખમ લોખંડની પ્લેટ પડતા પિતા-પુત્રીનું મોત
Surat News: કઠોળ ગામ પાસે બુલેટ ટ્રેન બ્રિજ કામ દરમિયાન દુર્ઘટના. તાપી નદી પર નિર્માણાધીન બ્રિજ પરથી ભારે લોખંડની પ્લેટ નીચે પડી. પ્લેટ નીચે માછીમારી કરતા પિતા-પુત્રી દબાયા. બંનેના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત. ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી. સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં સ્થળે ઉમટી પડ્યા. ઉતરાણ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી
Surat News: સુરત શહેરમાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. સુરતમાં ચાલી રહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દરમિયાન આજે એક ગોઝારી ઘટના બની છે. કામરેજ તાલુકાના કઠોર ગામ પાસે તાપી નદી પર નિર્માણાધીન બ્રિજ પરથી લોખંડની ભારે પ્લેટ નીચે પડતા માછીમારી કરી રહેલા પિતા અને તેમની માસૂમ પુત્રીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
કેવી રીતે ઘટી ઘટના?
ઈ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, કઠોર ગામ પાસે તાપી નદી પર બુલેટ ટ્રેન માટેના બ્રિજનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન નદીમાં માછીમારી કરી રહેલા મોહસીનભાઈ અને તેમની દીકરી પર અચાનક ઉપરથી એક વિશાળ લોખંડની પ્લેટ પડી હતી. પ્લેટ એટલી વજનદાર હતી કે પાણીમાં હોવા છતાં બંનેને બહાર નીકળવાની તક સુધ્ધાં મળી ન હતી અને તેઓ નીચે દબાઈ ગયા હતા.
મૃતકોના નામ:
1. મોહસીન ઈકબાલ શેખ (ઉંમર 35 વર્ષ): વ્યવસાયે માછીમાર, રહેવાસી - બદાત ફળિયું, કઠોર.
2. હુમા મોહસીન શેખ (ઉંમર 09 વર્ષ): મોહસીનભાઈની પુત્રી.
ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા. નદી કિનારે સ્થાનિકોનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકોમાં તંત્ર અને કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સામે ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. ઉતરાણ પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને પિતા-પુત્રીના મૃતદેહોને બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે મોકલી આપ્યા હતા.
