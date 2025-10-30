સુરત મેટ્રો સાઈટ પર મોટી દુર્ઘટના : એક બાદ એક લોખંડના એંગલ પડતાં શ્રમિકોમાં દોડાદોડી, બે ઘાયલ
Surat Metro Accident : સુરત મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ. સંખ્યાબંધ એંગલો પડતાં બે લોકો ઈજાગ્રસ્ત, મેટ્રો અધિકારીઓએ દુર્ઘટનના બની છતાં પોલીસને જાણ ન કરી
Trending Photos
Surat News : સુરતની કાદરશાળની મેટ્રો કામગીરી દરમિયાન મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. મેટ્રો સ્ટેશનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, તે દરમ્યાન ઉપરથી લોખંડના એંગલ પડતા બે વ્યક્તિઓને ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. બંને યુવાનોને સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાની જાણકારી હજુ પણ પોલીસ અથવા તંત્રને આપવામાં આવી નથી. જોકે, બીજી તરફ સુરત મેટ્રો કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ ઘટનાને દબાવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો.
સુરત મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં મોટો અકસ્માત
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતમા મેટ્રોની કાદરશાની નાળ પાસે એંગલ પડતાં બે લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. મેટ્રોની કામગીરી દરમિયાન અચાનક લોખંડના એંગલ પડતાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. દુર્ઘટના સમયે સળિયા ખોલવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી. એક બાદ એક એંગલ પડતાં શ્રમિકો દોડાદોડીમાં ઘાયલ થયા હતા.
કામ કરનારા મજૂર ઈજાગ્રસ્ત થયા
ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘાયલોમાં એકનું નામ નીલેશભાઈ મનસુખભાઈ બોરસલીવાળા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નિલેશ મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં માર્શલ તરીકે કાર્યરત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. નિલેશને કમર, માથા અને પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. તો બીજા એક વ્યક્તિને પણ માથાના ભાગે ઈજા થઈ છે.
આ દુર્ઘટના વિશે અઠવા પોલીસે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, અધિકારીઓ તરફથી કોઈ લેખિત જાણ મળી નથી. પોલીસને માત્ર બહારથી માહિતી મળ્યાનો ઇન્સ્પેક્ટર એચ.કે. સોલંકીએ દાવો કર્યો છે. જોકે, મોટી દુર્ઘટના છતાં મેટ્રો અધિકારીઓએ જાણ ન કરતાં વિવાદ સર્જાયો છે. તો બીજી તરફ, શ્રમિકોની સુરક્ષા અંગે મેટ્રો કોર્પોરેશનની બેદરકારી સામે આક્ષેપ કરાયા છે. મેટ્રો પ્રોજેક્ટમાં સલામતીના નિયમોનો ભંગ થયો હોવાના ગંભીર સવાલો ઉઠ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે