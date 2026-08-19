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ગુજરાતમાં ક્યારે બંધ થશે લઠ્ઠાકાંડ? જાણો રાજ્યમાં બનેલી મુખ્ય અને ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ તથા નકલી દારૂની ઘટનાઓ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં કડક દારૂબંધી હોવા છતાં બુટલેગરો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે સસ્તી અને ઝેરી બનાવટો (મિથેનોલ કે હાનિકારક રસાયણો ઉમેરીને) વેચવાના કારણે આ પ્રકારના માનવસર્જિત લઠ્ઠાકાંડ સર્જાય છે, જેમાં અસંખ્ય નિર્દોષ પરિવારોએ પોતાના ઘરના મોભીઓ ગુમાવ્યા છે. ભાવનગરમાં બનેલી ઘટનાની વાત કરીએ તો ડુપ્લીકેટ દારૂ પીવાથી 20 લોકોની તબિયત લથડી છે, જેમાં 10 લોકો સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં 10 દર્દીઓમાંથી 9 લોકો દાખલ એકને રજા આપી દેવામાં આવી છે. ઘટનાને લઈ ભાવનગર કલેકટરે સરકારી હોસ્પિટલની વિઝીટ કરી છે, કલેકટરે દવાનો જથ્થો પૂરતો છે કે કેમ તેની તપાસ કરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 19, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:04 PM IST
ગુજરાતમાં ક્યારે બંધ થશે લઠ્ઠાકાંડ? જાણો રાજ્યમાં બનેલી મુખ્ય અને ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ તથા નકલી દારૂની ઘટનાઓ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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