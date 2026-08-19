/ગુજરાતમાં ક્યારે બંધ થશે લઠ્ઠાકાંડ? જાણો રાજ્યમાં બનેલી મુખ્ય અને ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ તથા નકલી દારૂની ઘટનાઓ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી હોવા છતાં સમયાંતરે ઝેરી દારૂ (લઠ્ઠો) પીવાના કારણે અનેક મોટી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ છે, જેને 'લઠ્ઠાકાંડ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં ડુપ્લીકેટ દારૂ પીવાથી કુલ 4 લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યના ભૂતકાળમાં લઠ્ઠાકાંડ (ઝેરી કે નકલી દારૂ પીવાથી થતા મોત) ની ઘણી ગંભીર અને હૃદયદ્રાવક ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ ઘટનાઓમાં સેંકડો લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે અને અનેકોએ આંખોની રોશની ગુમાવી છે. ભાવનગરમાં કથિત લઠ્ઠાકાંડમાં ભરતનગર, અકવાડા, તળાજા રોડ તેમજ જિલ્લાના ખાટડી, ખરકડી, નાના ખોખરા, દેવગાણાના ગામના 20 લોકો બીમાર પડ્યા છે. સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે ગૃહમંત્રીએ ગઇકાલે મધરાતે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મિટિંગ કરી હતી. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભાવનગરમાં બનેલી ઘટનાની તપાસ SMCને સોંપી હતી અને તાત્કાલિક SP મયુરસિંહ ચાવડા ભાવનગર દોડી ગયા.
ભાવનગરમાં ડુપ્લીકેટ દારૂ પીવાથી ઇન્દોરના રહેવાસી નરેન્દ્રસિંહ યાદવનું મોત થયું છે. અત્યાર સુધીમાં ડુપ્લીકેટ દારૂ પીવાથી કુલ 4 વ્યક્તિઓના મોત થયા છે જેમાં એક શંકાસ્પદ મોત થયું છે, નિતેષ પાંડેય (પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગર) જણાવ્યું કે સિવિલમાં 8 દર્દીઓ, અલગ અલગ ખાનગી હોસ્પિટલમાં 9 દર્દીઓ મળી કુલ 20 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. દાખલ થયેલા તમામ દર્દીઓની સ્થિતિ હાલ નોર્મલ છે. લોકોને અપીલ પણ કરી કે રવિવાર અને સોમવારે ડુપ્લીકેટ દારૂ પીનારાએ ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી છે.
ગુજરાતમાં બનેલી મુખ્ય અને ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ તથા નકલી દારૂની ઘટનાઓ
1. બોટાદ અને અમદાવાદ લઠ્ઠાકાંડ (જુલાઈ 2022)
વિગત: આ ગુજરાતના તાજેતરના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો અને ચકચારી લઠ્ઠાકાંડ હતો. બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા તાલુકાના રોજીદ ગામ અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારો તેમજ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કેટલાક ગામોમાં લોકોએ ઝેરી દારૂ પીધો હતો.
કારણ: આ લઠ્ઠાકાંડમાં દેશી દારૂ બનાવવામાં પાણીના બદલે અત્યંત ઝેરી એવા મિલિથાઇલ અલ્કોહોલ (મિથેનોલ) કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે અમદાવાદની એક ફેક્ટરીમાંથી ચોરી કરવામાં આવ્યો હતો.
નુકસાન: આ દુર્ઘટનામાં સત્તાવાર રીતે 42 થી વધુ લોકોનાં મોત થયા હતા અને 100 જેટલા લોકોને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. અનેક લોકો કાયમ માટે આંધળા થઈ ગયા હતા.
2. અમદાવાદ લઠ્ઠાકાંડ (જુલાઈ 2009)
વિગત: વર્ષ 2009માં અમદાવાદ શહેરમાં થયેલો લઠ્ઠાકાંડ અત્યંત ભયાનક હતો, જેના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. અમદાવાદના અસારવા, બાપુનગર, ગોમતીપુર અને રખિયાલ જેવા વિસ્તારોમાં ઝેરી દારૂ પીવાથી મોટા પ્રમાણમાં લોકોના મોત થયા હતા.
નુકસાન: આ ઘટનામાં 136 કરતાં વધુ લોકોનાં મૃત્યુ થયા હતા અને સેંકડો લોકો બીમાર પડ્યા હતા.
પરિણામ: આ ઘટના બાદ ગુજરાત સરકાર સફાળી જાગી હતી અને સરકારે બોમ્બે પ્રોહિબિશન એક્ટમાં કડક સુધારો કરીને ઝેરી દારૂ બનાવનાર કે વેચનારને મૃત્યુદંડ (ફાંસીની સજા) સુધીની જોગવાઈ કરતો કાયદો બનાવ્યો હતો.
3. સુરત કડોદરા લઠ્ઠાકાંડ (2016)
વિગત: સુરતના કડોદરા વિસ્તારમાં પણ ઝેરી દારૂ (લઠ્ઠાકાંડ) પીવાના કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી હતી.
નુકસાન: આ બનાવમાં આશરે 19 જેટલા લોકોનાં મોત થયા હતા, જેના કારણે સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં રોષ ફેલાયો હતો.
4. ખેડા સિરપકાંડ / કેમિકલ કાંડ
વિગત: ખેડા જિલ્લામાં નશાના વિકલ્પ તરીકે વેચાતી શંકાસ્પદ સિરપ અને કેમિકલ યુક્ત પ્રવાહીના સેવનથી ગંભીર દુર્ઘટના ઘટી હતી.
નુકસાન: આ કેમિકલકાંડમાં એક જ ગામના અનેક લોકો સહિત અંદાજે 7 લોકોનાં મૃત્યુ થયા હતા. આનું નેટવર્ક ખેડા ઉપરાંત આણંદ, વડોદરા અને મુંબઈ સુધી ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
સમયાંતરે રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ડુપ્લીકેટ બ્રાન્ડેડ દારૂ અથવા કેમિકલ યુક્ત દેશી દારૂ પીવાથી યુવાનો અને શ્રમિકોનાં મોત થયાના બનાવો છે.
ભાવનગરમાં બનેલી ઘટનામાં મોત અને સારવાર હેઠળ વ્યક્તિઓના નામની યાદી
1 ) કાર્તિક અશ્વિનભાઈ મકવાણા (ગુજરી ગયેલ છે )
ઉમર -૪૦
રહેવાસી -તળાજા રોડ ભાવનગર
(૨) બળદેવસિંહ વખતસિંહ ગોહિલ (સારવાર શરૂ છે )
ઉમર-૩૬
રહેવાસી -ખરકડી તાલુકો - ઘોઘા
( ૩ ) રવી રાણાભાઈ રાઠોડ ( સારવાર શરૂ છે )
ઉમર -૨૧
રહેવાસી -દેવગાણા - શિહોર
( ૪ ) ઉપેન્દ્રસિંહ ચંદ્રસિંહ ગોહિલ (ગુજરી ગયેલ છે )
ઉમર-૨૫
રહેવાસી -ખરકડી તાલુકો - ઘોઘા
( ૫ ) હર્ષદભાઈ ગોવિંદભાઈ રાઠોડ ( સારવાર શરૂ છે )
ઉમર-૪૦
રહેવાસી -ગીતાનગર અકવાડા ભાવનગર
(૬ ) જયવંતસિંહ ઘનુભા ગોહિલ (સારવાર શરૂ છે )
ઉંમર -૩૫
રહેવાસી -ખરકડી ઘોઘા
(૭) બળદેવસિંહ બચુભા ગોહિલ ( સારવાર શરૂ છે )
ઉંમર -૫૯
રહેવાસી -નાના ખોખરા -ઘોઘા
(૮) બોઘાભાઇ નાનુભાઈ ગોહિલ ( સારવાર શરૂ છે )
ઉંમર -૪૦
રહેવાસી -નાના ખોખરા -ઘોઘા
(૯) લાલભાઈ પોલાભાઈ બારૈયા ( સારવાર શરૂ છે )
ઉમર -૨૮
રહેવાસી -નાના ખોખરા -ઘોઘા
(૧૦) પ્રહલાદસિંહ જોરૂભા ગોહિલ ( સારવાર શરૂ છે )
ઉંમર -૨૯
રહેવાસી -નાના ખોખરા -ઘોઘા