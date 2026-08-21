/ગુજરાત પોલીસમાં બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો, એક સાથે 414 પોલીસ કર્મચારીઓની બદલીના આદેશ, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા?

Gujarat Police Transfer: ગુજરાત પોલીસ વિભાગે લાંબા સમયથી બદલીની રાહ જોઈ રહેલા કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા રાજ્યભરમાં ફરજ બજાવતા કુલ 414 પોલીસ કર્મચારીઓની આંતરજિલ્લા બદલીના આદેશો જાહેર કર્યા છે. આ બદલી પ્રક્રિયામાં અનાર્મડ અને આર્મડ વિભાગના કોન્સ્ટેબલ, લોકરક્ષક તેમજ હેડ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. વિભાગની યાદી મુજબ UPC અને ULR કક્ષાના 226, APC અને ALR કક્ષાના 129 તેમજ UHC અને AHC કક્ષાના 59 કર્મચારીઓની વિવિધ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં નવી જગ્યાએ નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
આ આંતરજિલ્લા બદલી પ્રક્રિયામાં પોલીસ કર્મચારીઓની અંગત અને કૌટુંબિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેવાઈ
આ આંતરજિલ્લા બદલી પ્રક્રિયામાં પોલીસ કર્મચારીઓની અંગત અને કૌટુંબિક પરિસ્થિતિને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને પતિ-પત્ની બંને સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા કિસ્સાઓમાં અગાઉ કરાયેલી રજૂઆતો અને અન્ય પારિવારિક કારણોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. કર્મચારીઓ પોતાના પરિવાર સાથે વધુ સુવિધાજનક રીતે રહીને ફરજ બજાવી શકે તે હેતુથી ઘણા કર્મચારીઓને તેમની પસંદગી અથવા અનુકૂળતા મુજબના અન્ય શહેર કે જિલ્લામાં બદલી આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફેરબદલ
જાહેર કરાયેલી યાદી અનુસાર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય શહેરો ઉપરાંત ભાવનગર, ગાંધીનગર, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, દાહોદ, પંચમહાલ, ભરૂચ, નવસારી, વલસાડ અને જૂનાગઢ સહિતના એકમોમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની ફેરબદલી કરાઈ છે. આ બદલી હેઠળ કેટલાક કર્મચારીઓને શહેરી વિસ્તારમાંથી અન્ય જિલ્લાઓમાં, તો કેટલાકને ગ્રામ્ય પોલીસ એકમોમાંથી શહેરી વિસ્તારોમાં નવી ફરજ સોંપવામાં આવી છે.
નવી જગ્યાએ તાત્કાલિક હાજર થવા અને કડક શરતો અંગે સૂચના
પોલીસ વિભાગે બદલી પામેલા તમામ કર્મચારીઓને નિયત સમયમર્યાદામાં નવી જગ્યાએ હાજર થઈ ચાર્જ સંભાળવા સ્પષ્ટ સૂચના આપી છે. નવી જગ્યાએ ફરજ સંભાળ્યા બાદ જૂની જગ્યાએ પરત બદલી માટે તાત્કાલિક કોઈ રજૂઆત કરી શકાશે નહીં. આ ઉપરાંત, જે કર્મચારીઓ સામે વિભાગીય તપાસ કે ગંભીર ગુનાની તપાસ ચાલુ હોય તેવા કિસ્સાઓમાં આદેશમાં ખાસ શરતો રાખવામાં આવી છે અને સંબંધિત કર્મચારીઓએ તે નિયમો અનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
ગુજરાત પોલીસમાં 414 કર્મચારીઓની બદલીનું આ રહ્યું લિસ્ટ...