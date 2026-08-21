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ગુજરાત પોલીસમાં બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો, એક સાથે 414 પોલીસ કર્મચારીઓની બદલીના આદેશ, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા?

Gujarat Police Transfer: ગુજરાત પોલીસ વિભાગે લાંબા સમયથી બદલીની રાહ જોઈ રહેલા પોલીસ કર્મચારીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યના વિવિધ પોલીસ એકમોમાં ફરજ બજાવતા કુલ 414 પોલીસ કર્મચારીઓની આંતરજિલ્લા બદલીના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ બદલીમાં UPC, ULR, APC, ALR, UHC અને AHC નો સમાવેશ થાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:41 AM IST
ગુજરાત પોલીસમાં બદલીનો ગંજીપો ચિપાયો, એક સાથે 414 પોલીસ કર્મચારીઓની બદલીના આદેશ, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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