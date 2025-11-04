હાલ પુરતો ખતરો ટળ્યો! અંબાલાલની હાશકારો આપતી લેટેસ્ટ આગાહી! પણ ડિસેમ્બરમાં મોટી મુસીબત!
Ambalal Patel Prediction: હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની હાશકારો આપતી આગાહી. રાજ્યમાં હવે કમોસમી વરસાદનું પ્રમાણ ઘટશે. રાજ્યભરમાં આકાશ ધીરે ધીરે વાદળો દૂર થતાં સ્વચ્છ થશે. 5 નવેમ્બર સુધી છુટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે. મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર માત્ર છુટોછવાયો વરસાદ આવી શકે.
Ambalal Patel Prediction: ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જે રાજ્યના આગામી દિવસોના વાતાવરણની દિશા સ્પષ્ટ કરે છે. આ આગાહીમાં કમોસમી વરસાદના પ્રમાણમાં રાહત અને ત્યારબાદ ઠંડીની શરૂઆત તથા સંભવિત ચક્રવાતની ચેતવણીનો સમાવેશ થાય છે.
કમોસમી વરસાદમાંથી રાહત: 5 નવેમ્બર સુધી સ્થિતિ સારી!
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, હવે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઘટશે, જે ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર છે. રાજ્યભરમાં આકાશ ધીરે ધીરે વાદળો દૂર થતાં સ્વચ્છ થશે. 5 નવેમ્બર સુધી માત્ર મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે.
ઠંડીનું આગમન અને વાદળછાયું વાતાવરણ
નવેમ્બર મહિનામાં ઠંડીનું જોર વધારનારા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થશે. 7 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેનું મુખ્ય કારણ ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં થનારી હિમવર્ષા છે. 8 થી 11 નવેમ્બર દરમિયાન ફરીથી આકાશમાં વાદળવાયું જોવા મળી શકે છે. ડિસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં એટલે કે 6 થી 8 ડિસેમ્બર દરમિયાન વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે અને ત્યારબાદ ઠંડીનું જોર વધશે.
ખેતી અને રવી પાકો માટેની સલાહ
આગામી વાતાવરણ રવી પાકો માટે લાંબા સમય સુધી સારું રહેશે. ખેડૂતો 15 નવેમ્બર સુધી ઘઉં, જીરું અને અન્ય મસાલા પાકોનું વાવેતર કરી શકશે. જોકે, જીરાના પાકને બચાવવા માટે ખાસ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ભેજવાળા હવામાનના કારણે કાળીયો -ચરમો રોગ થવાની સંભાવના રહે છે, જેથી ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા અનિવાર્ય છે.
ચક્રવાતની ચેતવણી અને સંભવિત માવઠું
નવેમ્બરના ઉત્તરાર્ધમાં એક મોટી હવામાન પ્રણાલી સક્રિય થવાની સંભાવના છે, જે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. 18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાના હળવા દબાણની સ્થિતિ ઊભી થશે. આ હળવું દબાણ 23 નવેમ્બર સુધીમાં એક ભારે ચક્રવાત બની શકે છે. આ ચક્રવાતની અસર હેઠળ 23 થી 26 નવેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠા જેવું વાતાવરણ બની શકે છે. ત્યારબાદ 26 થી 28 નવેમ્બર દરમિયાન બીજો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થશે, જે ફરી ઠંડીનું જોર વધારશે.
નોંધનીય છે કે, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું હવામાન વિવિધ પરિવર્તનોમાંથી પસાર થશે. ખેડૂતોએ 7 નવેમ્બરથી ઠંડા પવનોનો લાભ લઈને વાવેતર ઝડપથી પૂર્ણ કરવું અને 23 નવેમ્બરની આસપાસના સંભવિત માવઠાને ધ્યાનમાં રાખીને પાકોની કાળજી લેવી હિતાવહ છે.
