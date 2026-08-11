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ગુજરાતમાં વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર, સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન વિવાદ બાદ મનપા કમિશનર એમ. નાગરાજનની બદલી

Gujarat IAS Transfer: ગુજરાતમાં વહીવટી તંત્રમાં એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. સુરતના ચર્ચિત અને વિવાદાસ્પદ નાસીરનગર ડિમોલિશન પ્રકરણમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની આકરી ટકોર અને ફટકાર બાદ રાજ્ય સરકારે કડક પગલાં લીધા છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજનની બદલી કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:35 PM IST
ગુજરાતમાં વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર, સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન વિવાદ બાદ મનપા કમિશનર એમ. નાગરાજનની બદલી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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