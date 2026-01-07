અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં મોટા ફેરફાર, 19 PI અને 41 PSIની બદલી, SPનો આદેશ
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં એસપી દ્વારા આંતરિક બદલીનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. કુલ 19 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.
Ahmedabad News; અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં બદલીના આદેશ છૂટ્યા છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક (SP) દ્વારા 19 PI અને 41 PSI ની બદલી કરવામાં આવી છે. એસપી દ્વારા આંતરિક બદલીના આદેશ કરાયા છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસપી દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આ બદલાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.
19 PI અને 41 PSI ની બદલી
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અમદાવાદ ગ્રામ્ય SP દ્વારા પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. કુલ 19 પીઆઈ અને 41 પીએસઆઈની બદલી કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી એક જગ્યાએ ફરજ બજાવી રહેલા અધિકારીઓની બદલી પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
19 પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની બદલી
41 PSIની બદલી
તાત્કાલીક અસરથી નવી જગ્યાએ હાજર થવાનો આદેશ
મળતી માહિતી પ્રમાણે એસપી દ્વારા લાંબા સમયથી એક જ જગ્યાએ કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે, તેમને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. બદલી થયેલા અધિકારીને તાત્કાલીક નવી જગ્યાએ હાજર થવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
