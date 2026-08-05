Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાત સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર સમગ્ર રાજ્યમાં મૂકાયો પ્રતિબંધ!

ગુજરાત સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: 'એનાલોગ પનીર'ના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર સમગ્ર રાજ્યમાં મૂકાયો પ્રતિબંધ!

રાજ્ય સરકારે ગુજરાતની સમગ્ર જનતાના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી મોટો નિર્ણય લીધો છે. આરોગ્ય મંત્રીએ રાજ્યભરમાં એનાલોગ પનીરના વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. હવે સમગ્ર રાજ્યમાં એનાલોગ પનીર, ચીઝનું ઉત્પાદન કે વેચાણ કરી શકાશે નહીં.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:54 PM IST
ગુજરાત સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય: 'એનાલોગ પનીર'ના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર સમગ્ર રાજ્યમાં મૂકાયો પ્રતિબંધ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં 1.56 કરોડની હાઈટેક ઠગાઈ: 5 રાજ્યોમાં પોલીસને ચકમો આપનાર ઝડપાયો
2
3
4
5