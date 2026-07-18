/ગુજરાતની ફટાકડા ફેક્ટરીઓમાં આગના મોટા કાંડ! ક્યાં, ક્યારે અને કેટલા લોકોના થયા મોત?

Gujarat Firecracker Incident: ગુજરાતમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીઓ, ગોડાઉનો અને દુકાનોમાં આગ લાગવાના અનેક નાના-મોટા બનાવો ભૂતકાળમાં બન્યા છે. ફટાકડા એ અત્યંત જ્વલનશીલ પદાર્થ હોવાથી સામાન્ય બેદરકારી પણ મોટા બ્લાસ્ટ અને આગનું કારણ બને છે.
ગુજરાતમાં અલગ-અલગ વર્ષો દરમિયાન બનેલી કેટલીક મોટી અને ગંભીર આગની દુર્ઘટનાઓ નીચે મુજબ છે
મોરબીમાં ફટાકડા ગોડાઉન બ્લાસ્ટ 2014માં થયો હતો
ગુજરાતના મોરબી નજીક આવેલા એક ફટાકડાના ગોડાઉનમાં ઈમજન્સી સર્જાઈ હતી. આ ભીષણ આગ અને બ્લાસ્ટમાં અંદાજે 14થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ગેરકાયદેસર સ્ટોરેજ અને સુરક્ષાના સાધનોના અભાવને કારણે આ ઘટના દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.
પંચમહાલ (ખલતાઉ) ફેક્ટરી બ્લાસ્ટ (2016-17)
પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ ફેઝની આસપાસ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી એક ફટાકડા બનાવવાની લાયસન્સ વગરની ફેક્ટરીમાં મોટો બ્લાસ્ટ થયો હતો. જેમાં કામ કરી રહેલા મજૂરો અને આસપાસના લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા અને 5થી વધુ લોકોના મોત નીપજ્યા હતા.
સુરત અને અમદાવાદના હોલસેલ માર્કેટમાં આગ (2020 અને 2022)
દિવાળીના તહેવારો નજીક હોવાથી સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં અને અમદાવાદના કાલુપુર/રાયપુર જેવા ગીચ વિસ્તારોમાં ફટાકડાની હોલસેલ દુકાનો અને કામચલાઉ ગોડાઉનોમાં આગ લાગવાના બનાવો બન્યા હતા. જોકે, આ ઘટનાઓમાં જાનહાનિ ઓછી થઈ હતી પરંતુ લાખો રૂપિયાનો માલ બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.
વડોદરા (વાઘોડિયા રોડ) ફટાકડા બજારમાં આગ (2023)
દિવાળીના સમયે વડોદરામાં ઊભા કરાયેલા હંગામી ફટાકડા બજારના સ્ટોલમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. એક દુકાનમાં થયેલા સ્પાર્કને કારણે લાઈનસર ઊભી કરાયેલી ડઝનબંધ દુકાનો આગની લપેટમાં આવી ગઈ હતી, જેના લીધે ભારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
ડીસા 2025 ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ
મે 2025માં બનાસકાંઠાના ડીસામાં એક ગેરકાયદેસર ફટાકડાના ફેક્ટરીમાં થયેલા બ્લાસ્ટે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જગાવી હતી, આ સમગ્ર ઘટના ડીસા શહેરના એક રહેણાંક વિસ્તારમાં બની હતી અને મોટો બ્લાસ્ટ થયો હતો, બ્લાસ્ટનો અવાજ દુર-દુર સુધી સંભળાયો હતો અને 20થી વધારે લોકોએ જીવ પણ ગુમાવ્યો હતો અને અનેક લોકો ઈજાગ્રસ્ત પણ થયા હતા.
ડીસાની ઘટના ક્યાં અને કેવી રીતે બની?
ડીસા શહેરના એક રહેણાંક વિસ્તારની નજીક આવેલા ગોડાઉનમાં ફટાકડાનો મોટો જથ્થો ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. મે મહિનાની કાળઝાળ ગરમી અને કેમિકલના ઘર્ષણ અથવા શોર્ટ સર્કિટના કારણે અચાનક એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ બ્લાસ્ટ એટલો તીવ્ર હતો કે તેનો અવાજ દૂર-દૂર સુધી સંભળાયો હતો અને આસપાસના ઘરોની બારીઓના કાચ પણ તૂટી ગયા હતા.
સૌથી ભયાનક ઘટના
2025ની ડીસા (બનાસકાંઠા) દુર્ઘટના અત્યાર સુધી ગુજરાતની સૌથી મોટી ફટાકડાની ફેક્ટરી દુર્ઘટનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે આખી ઈમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે એકમ પાસે ફટાકડા બનાવવાનો માન્ય લાઇસન્સ નહોતું અને ગેરકાયદે ઉત્પાદન થતું હતું.