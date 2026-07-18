Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતની ફટાકડા ફેક્ટરીઓમાં આગના મોટા કાંડ! ક્યાં, ક્યારે અને કેટલા લોકોના થયા મોત?

ગુજરાતની ફટાકડા ફેક્ટરીઓમાં આગના મોટા કાંડ! ક્યાં, ક્યારે અને કેટલા લોકોના થયા મોત?

Gujarat Firecracker Incident: ગુજરાતમાં અનેક વાર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની ઘટના બની ચુકી છે, ત્યારે આજે એટલે કે 18 જુલાઈના રોજ અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થયો છે, જેના કારણે 7થી વધારે લોકોના મોત થયા છે. મોતનો આકડો વધી પણ શકે છે. ત્યારે આજે જાણીએ કે ગુજરાતમાં ક્યારે ક્યારે ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગની મોટી ઘટના બની હતી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:52 PM IST
ગુજરાતની ફટાકડા ફેક્ટરીઓમાં આગના મોટા કાંડ! ક્યાં, ક્યારે અને કેટલા લોકોના થયા મોત?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભૂખ હડતાળ દરમિયાન મોત થાય તો કોના સામે થાય FIR? જાણો કાનૂની જોગવાઈ
Jantar Mantar56 min ago
2
Ahmedabad1 hr ago
3
IND vs ENG 3rd odi1 hr ago
4
Frozen Bottle1 hr ago
5
RBI1 hr ago