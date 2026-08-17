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ભરૂચમાં 22 લાખથી વધુનો દારૂ ભરેલું કન્ટેનર ઝડપાયું: ભાજપના જિલ્લા પંચાયત સભ્યના પિતાનું નામ ખુલતા હડકંપ

ભરૂચ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે એક દારૂનું કન્ટેનર ઝડપી પાડ્યું છે. કન્ટેનર ચાલકની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આ દારૂનું કન્ટેનર ભાજપના જિલ્લા પંચાયતના સભ્યના પિતાએ મંગાવ્યું હતું. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:47 AM IST
ભરૂચમાં 22 લાખથી વધુનો દારૂ ભરેલું કન્ટેનર ઝડપાયું: ભાજપના જિલ્લા પંચાયત સભ્યના પિતાનું નામ ખુલતા હડકંપ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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