/ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર; આ તારીખે ફૂંકાઈ શકે છે ચૂંટણીનું બ્યુગલ! જાણો સંભવિત કાર્યક્રમ

Gandhinagar Municipal Corporation Election: ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આગામી ૧૪મી સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદારયાદીની ફાઇનલ પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તરત જ એટલે કે ૧૫ સપ્ટેમ્બરે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ સત્તાવાર રીતે જાહેર થઈ શકે છે. મળતી માહિતી મુજબ, સંભવિત 20 થી 25 દિવસની ટૂંકી મુદતમાં જ આ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમની ગણતરી મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે.
મતદારયાદીની અંતિમ પ્રસિદ્ધિ
ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલાની સૌથી અગત્યની પ્રક્રિયા હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. 14મી સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદારયાદીની ફાઇનલ પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવશે. આ અંતિમ યાદીના આધારે જ કયા વોર્ડમાં કેટલા મતદારો છે તેનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
ચૂંટણી કાર્યક્રમની જાહેરાત
મતદારયાદી પ્રસિદ્ધ થયાના તરત જ પછીના દિવસે, એટલે કે 15 સપ્ટેમ્બરે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણી જાહેર થઈ શકે છે. આ દિવસે ચૂંટણી પંચ દ્વારા સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ સત્તાવાર રીતે જાહેર થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે, જેની સાથે જ શહેરમાં આદર્શ આચારસંહિતા પણ લાગુ થઈ જશે.
ચૂંટણી પ્રક્રિયાની ટૂંકી મુદત
કાર્યક્રમ જાહેર થતાની સાથે જ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપી ગતિએ આગળ વધશે. ફોર્મ ભરવા, તેની ચકાસણી કરવી, ઉમેદવારી પાછી ખેંચવી અને પ્રચાર કરવા સહિતની તમામ પ્રક્રિયાઓ સંભવિત 20 થી 25 દિવસની ટૂંકી મુદતમાં જ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
મતદાનની સંભવિત તારીખ
15 સપ્ટેમ્બરે જો સત્તાવાર કાર્યક્રમ જાહેર થાય છે, તો 20-25 દિવસની મુદત પ્રમાણે ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીનું મતદાન યોજાઈ શકે છે. આ ગણતરી મુજબ દિવાળી પહેલા જ ચૂંટણીના પરિણામો અને નવી પાલિકાનું ગઠન થઈ જવાની સંભાવના છે.