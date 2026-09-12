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ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર; આ તારીખે ફૂંકાઈ શકે છે ચૂંટણીનું બ્યુગલ! જાણો સંભવિત કાર્યક્રમ

Gandhinagar Municipal Corporation Election: ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા વહીવટી તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા સુચારૂ રીતે પૂર્ણ કરી શકાય.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:58 AM IST
ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર; આ તારીખે ફૂંકાઈ શકે છે ચૂંટણીનું બ્યુગલ! જાણો સંભવિત કાર્યક્રમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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