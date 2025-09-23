વડોદરાના વાઘોડિયામાં સ્કૂલ વાનનો મોટો અકસ્માત, સ્કૂલની વાન પલ્ટી; 14 વિદ્યાર્થીનીઓને ઈજા
Vadodara News: વડોદરાના વાઘોડિયામાં સ્કૂલ વાનનો અકસ્માત. દત્તપુરા પેટ્રોલ પંપ નજીક SSV સ્કૂલની વાન પલ્ટી. અકસ્માતમાં 14 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય ઈજા થતા અપાઈ સારવાર. વડોદરામાં વિદ્યાર્થિનીઓને લઈ જતી વાન પલટી. SSV સ્કૂલના વિદ્યાર્થિનીઓને લઈને જતી વાન હતી. ટાયર ફાટી જતા વાન પલટી ગઈ. 14 વિદ્યાર્થિનીઓને નાની-મોટી ઈજા થઈ.
Vadodara News: વાઘોડિયા-વડોદરા માર્ગ પર દત્તપુરા પેટ્રોલ પંપ નજીક આજે સવારે એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. શહેરની SSV સ્કૂલની એક વિદ્યાર્થીનીઓને લઈ જતી ઇકો વાનનું ટાયર ફાટતાં તે પલટી ગઈ હતી, જેના પરિણામે વાનમાં સવાર ૧૪ જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી.
આ ઘટના બનતા જ તાત્કાલિક સ્થાનિક લોકો અને રાહદારીઓ મદદે દોડી આવ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીનીઓને તુરંત જ વાનમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને સારવાર માટે નજીકની પારુલ, ધીરજ અને વડોદરાની અન્ય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. સદનસીબે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી અને તમામ વિદ્યાર્થીનીઓની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
અકસ્માતની જાણ થતાં જ વિદ્યાર્થીનીઓના વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. વાલીઓએ આ ઘટના અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને શાળા સંચાલકોએ તમામ વિદ્યાર્થીનીઓની સારવારની વ્યવસ્થા કરી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી છે અને અકસ્માત કયા સંજોગોમાં થયો તેની વધુ વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને શાળા વાહનોની જાળવણીના મુદ્દાને પ્રકાશિત કર્યો છે. વાલીઓએ માંગ કરી છે કે શાળા સંચાલકોએ વાહનોની નિયમિત તપાસ અને જાળવણી પર વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં આવા અકસ્માતોને અટકાવી શકાય.
