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વલસાડમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી; ભીલાડ સ્ટેશન નજીક વિરાર-ભરૂચ મેમુ ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઊતર્યું!

Valsad News: વલસાડના ભીલાડ રેલવે સ્ટેશન નજીક આજે એક મોટી દુર્ઘટના ટળતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. વિરારથી ભરૂચ જઈ રહેલી મેમુ ટ્રેનનું એન્જિન અચાનક પાટા પરથી નીચે ઉતરી ગયું હતું. આ ટ્રેનમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકો, નોકરિયાતો અને વિદ્યાર્થીઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. સદનસીબે, આ ઘટનામાં ટ્રેનમાં સવાર તમામ યાત્રીઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાની માહિતી મળી છે. ઘટના બનતા જ તંત્ર દ્વારા એન્જિનને ફરીથી ટ્રેક પર ચઢાવવાની કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:36 AM IST
વલસાડમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી; ભીલાડ સ્ટેશન નજીક વિરાર-ભરૂચ મેમુ ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઊતર્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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