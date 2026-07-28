/વલસાડમાં મોટી દુર્ઘટના ટળી; ભીલાડ સ્ટેશન નજીક વિરાર-ભરૂચ મેમુ ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઊતર્યું!

Valsad News: વલસાડના ભીલાડ રેલવે સ્ટેશન નજીક સદનસીબે એક મોટી રેલ દુર્ઘટના ટળી છે. વિરારથી ભરૂચ તરફ જઈ રહેલી ભરૂચ મેમુ (MEMU) ટ્રેન જ્યારે ભીલાડ સ્ટેશન નજીક પહોંચવાની જ હતી, ત્યારે અચાનક ગાડીનું એન્જિન પાટા પરથી ખડી પડ્યું હતું. આ ઘટનામાં ટ્રેનમાં સવાર તમામ યાત્રીઓ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના સમાચાર નથી.
રોજિંદા મુસાફરોથી ભરેલી હતી ટ્રેન
આ મેમુ ટ્રેનમાં દૈનિક અપડાઉન કરતા શ્રમિકો, નોકરિયાતો તેમજ શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં સવાર હતા. ટ્રેન ભીલાડ સ્ટેશનની નજીક જ પહોંચવાની હતી ત્યારે આ ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. એન્જિન પાટા પરથી ઊતરી જતાં જ મુસાફરોમાં ક્ષણભર માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો, પરંતુ ટ્રેનની ઝડપ મર્યાદિત હોવાને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી અને તમામ મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો.
રેલવે વ્યવહાર પર અસર
ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ટેકનિકલ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. એન્જિનને ફરીથી ટ્રેક પર ચઢાવવા (રેલવે રિસર્ચ એન્ડ રિરેલિંગ) માટેની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
આ ઘટનાના કારણે મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતો રેલ વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે. રેલવે ટ્રેક બ્લોક થવાને કારણે મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતી કેટલીક લાંબા અંતરની ટ્રેનો અને પેસેન્જર ટ્રેનો લાંબા સમય સુધી મોડી પડે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. રેલવે તંત્ર દ્વારા ટ્રેક વહેલી તકે ક્લિયર કરીને વાહનવ્યવહાર પૂર્વવત કરવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.