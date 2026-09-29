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સુરેન્દ્રનગરના ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં મોટી દુર્ઘટના; ન્હાવા પડેલા બે યુવકોના કરુણ મોત: સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી

Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગરના સાયલા તાલુકામાં આવેલા ઢીંકવાળી ગામે મોટી દુર્ઘટના બની છે. ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં ન્હાવા પડેલા ત્રણ મિત્રોમાંથી બે યુવકો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં તેઓનું ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યું છે. કાઠી દરબાર જ્ઞાતિના બે ઉભરતા યુવકોના અકાળે અવસાનથી ઢીંકવાળી અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘેરા શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:58 AM IST
સુરેન્દ્રનગરના ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં મોટી દુર્ઘટના; ન્હાવા પડેલા બે યુવકોના કરુણ મોત: સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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