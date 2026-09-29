/સુરેન્દ્રનગરના ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં મોટી દુર્ઘટના; ન્હાવા પડેલા બે યુવકોના કરુણ મોત: સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી

Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં એક અત્યંત દર્દનાક દુર્ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ન્હાવા પડેલા કાઠી દરબાર જ્ઞાતિના બે યુવકોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નિપજ્યા છે. ત્રણ મિત્રો તળાવમાં ન્હાવા માટે પડ્યા હતા, તે દરમિયાન બે યુવકો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. સ્થાનિક તરવૈયાઓએ ભારે જહેમત બાદ બંનેના મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા.
મૃતકોમાં કરાડી ગામના 24 વર્ષીય પ્રતાપભાઈ ખાચર અને ઢીંકવાળી ગામના 20 વર્ષીય મેહુલભાઈ જાતવડાનો સમાવેશ થાય છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ઘેરા શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે. જોકે, પરિવારે આ ઘટનાને અકસ્માત ગણાવીને કોઈ શંકા ન હોવાનું જણાવતા ધજાળા પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સ્થાનિક તરવૈયાઓએ ભારે જહેમત બાદ મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, ત્રણ મિત્રો સાથે મળીને ઢીંકવાળી ગામના તળાવમાં ન્હાવા માટે પડ્યા હતા. ન્હાતી વખતે અચાનક બે યુવકો પગ લપસી જતાં અથવા અંદાજ ન રહેતાં તળાવના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો અને સ્થાનિક તરવૈયાઓ તાત્કાલિક તળાવ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. તરવૈયાઓએ ભારે જહેમત ઉઠાવીને કલાકોની મથામણ બાદ બંને યુવકોના મૃતદેહોને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. મૃતકોની ઓળખ કરાડી ગામના ૨૪ વર્ષીય પ્રતાપભાઈ ખાચર અને ઢીંકવાળી ગામના 20 વર્ષીય મેહુલભાઈ જાતવડા તરીકે થઈ છે.
પરિવારે અકસ્માત ગણાવ્યો, પોલીસ કાર્યવાહી શરૂ
આ દુર્ઘટના બાદ મૃતક યુવકોના પરિવારજનોમાં ભારે ક્રંદન માહોલ સર્જાયો હતો. પરિવારે આ સમગ્ર ઘટનાને કમનસીબ અકસ્માત ગણાવી હતી અને ઘટના અંગે કોઈ પર શંકા ન હોવાનું સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું. બનાવની જાણ થતાં જ ધજાળા પોલીસ કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. ધજાળા પોલીસે બનાવ અંગે નોંધ કરી કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.