/સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં મોટી દુર્ઘટના: સાબરમતી નદીમાં નાહવા પડેલા બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત

Sabarkantha News: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ખેડબ્રહ્મા નજીક આવેલા ખેરોજ ગામ પાસે સાબરમતી નદીના પુલ નીચે નાહવા પડેલા બે યુવાનો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં તેમનું ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત નીપજ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બે યુવાનો ડૂબી જતા પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરાઈ હતી. પુલ નીચે નદીમાં ફાયર ટીમે ગત રાત્રી બાદ આજે સવારે શોધખોળ શરુ કરી. ફાયર ટીમે ખેડબ્રહ્માના ઉબોરા ગામના બે યુવાનોના મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા.
ફાયર બ્રિગેડનું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન
બે યુવાનો નદીમાં ડૂબ્યા હોવાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને ત્વરિત ધોરણે સ્થાનિક પોલીસ તેમજ ફાયર વિભાગની ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર ફાઈટરોની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તરત જ શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ગત રાત્રિ દરમિયાન અંધારું હોવા છતાં પ્રાથમિક પ્રયાસો કર્યા બાદ આજે વહેલી સવારે ફરીથી સઘન રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
મૃતદેહો બહાર કઢાયા, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
ફાયર ટીમની ભારે જહમત બાદ આજે સવારે બંને યુવાનોના મૃતદેહોને સાબરમતી નદીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોની ઓળખ ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના ઉબોરા ગામના રહીશ તરીકે થઈ છે. યુવાનોના અકાળે થયેલા અવસાનથી ઉબોરા ગામમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ મામલે ખેરોજ પોલીસે બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી આપી આગળની જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.