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સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં મોટી દુર્ઘટના: સાબરમતી નદીમાં નાહવા પડેલા બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત

Sabarkantha News: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ખેરોજ નજીક સાબરમતી નદીના પુલ નીચે નહાવા પડેલા બે યુવાનો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં ડૂબી જવાથી તમના મોત નિપજ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:19 PM IST
સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં મોટી દુર્ઘટના: સાબરમતી નદીમાં નાહવા પડેલા બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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