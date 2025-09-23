ગાંધીનગરમાં નવરાત્રિની પ્રથમ રાત્રે મોટી દુર્ઘટના ટળી, બિઝનેસ પાર્ક નજીક ફ્રેન્કી સ્ટેશનમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ!
Gandhinagar News: ગાંધીનગરમાં નવરાત્રિની પ્રથમ રાતે મોટી દુર્ઘટના ટળી. બિઝનેસ પાર્ક નજીક ફ્રેન્કી સ્ટેશનમાં આગ, એકસાથે બે ગેસ સિલિન્ડરો બ્લાસ્ટ થવાની દહેશતથી સ્થાનિકો ફફડી ઉઠ્યા. નવરાત્રિની પ્રથમ રાત્રિએ ગાંધીનગરમાં એક મોટી આગ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, જેમાં જાનહાની ટળી છે. રાયસણ બિઝનેસ પાર્ક નજીક આવેલા એક ફ્રેન્કી સ્ટેશનમાં એકસાથે બે ગેસ સિલિન્ડરોમાં ભીષણ આગ લાગી હતી.
Gandhinagar News: નવરાત્રિની પ્રથમ રાત્રિએ ગાંધીનગરમાં એક મોટી દુર્ઘટના થતા થતા રહી ગઈ હતી. રાયસણ બિઝનેસ પાર્ક નજીક એક ફ્રેન્કી સ્ટેશનમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આ ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી છે, પરંતુ આગના કારણે વાહન બળીને ખાખ થઈ ગયું છે.
રાત્રિના સમયે ફ્રેન્કી સ્ટેશનના બે ગેસ સિલિન્ડરોમાં અચાનક આગ લાગી હતી. આ આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેની લપેટમાં આખું ફ્રેન્કી સ્ટેશન આવી ગયું હતું. જોકે, સદનસીબે ફ્રેન્કી સ્ટેશનનો કારીગર સમયસર કૂદીને ભાગી જતા તેનો જીવ બચી ગયો હતો.
આ ઘટનાથી જીવતા બોમ્બ સમાન ગેસ સિલિન્ડર રાખીને અનરજિસ્ટર્ડ અને ગેરકાયદેસર ધંધા કરતા વેપારીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ નાગરિકોમાં પ્રબળ બની છે. આવા અસુરક્ષિત વ્યવસાયોને કારણે મોટી દુર્ઘટનાઓનો ભય રહે છે, અને તંત્ર દ્વારા આ અંગે તાત્કાલિક પગલાં ભરવા જરૂરી છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સલામતીના નિયમોના પાલન અને અનરજિસ્ટર્ડ વ્યવસાયો પર અંકુશ મૂકવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. તંત્ર દ્વારા આવા ધંધા કરતા વેપારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન સર્જાય.
