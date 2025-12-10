Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

7 વર્ષની બાળકી બની નરાધમનો શિકાર, પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં નાખ્યો સળિયો...રાજકોટમાં નિર્ભયા જેવો 'કાંડ'

Rape Case in Gujarat: રાજકોટમાં એક 6 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર ક્રૂરતા આચરવામાં આવી હતી. આરોપીએ માત્ર તેના પર બળાત્કાર કરવાનો પ્રયાસ જ નહોતો કર્યો પરંતુ તેના ગુપ્તાંગમાં લોખંડનો સળિયો પણ ઘુસાડ્યો હતો. પોલીસે મુખ્ય આરોપી 30 વર્ષીય રામ સિંહની નજીકના ખેતરમાંથી ધરપકડ કરી છે. રામ સિંહ આ વિસ્તારમાં ખેડૂત તરીકે પણ કામ કરતો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

7 વર્ષની બાળકી બની નરાધમનો શિકાર, પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં નાખ્યો સળિયો...રાજકોટમાં નિર્ભયા જેવો 'કાંડ'
  • 7 વર્ષની બાળકી બની નરાધમનો શિકાર..
  • ખેતરમાં મજૂરી કામ કરતા પરિવારની બાળકી બની શિકાર..
  • દુષ્કર્મનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જતા નરાધમે ગુપ્તાંગમાં સળીયો ઘુસાડ્યો..
  • ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી બાળકીને બનાવી હવસનો શિકાર..
  • પોલીસે નરાધમ શખ્સની કરી ધરપકડ

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: દિલ્હીના નિર્ભયાકાંડ જેવી જ ઘટના રાજકોટ જિલ્લામાં બનતા ચકચાર મચી છે. જસદણના આટકોટમાં 7 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મનો પ્રયાસ અને ગુપ્તાંગમાં લોખંડનો સળીયો ઘુસાડી ઇજા પહોંચાડવાની ઘટના સામે આવી છે. રૂરલ પોલીસે આરોપીની ગણતરીની કલાકોમાં જ ધરપકડ કરી છે. નરાધમ શખ્સ સામે પોલીસે પોકસો અને BNSની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

દિલ્હીના નિર્ભયાકાંડે આખા દેશનું હૃદય કંપાવી દીધું હતું. તેવી જ ઘટનાનું ગુજરાતમાં પુનરાવર્તન થતા હાહાકાર મચી ગયો છે. રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકાના આટકોટમાં 7 વર્ષની બાળકી નરાધમનો શિકાર બની છે. 4 ડિસેમ્બરના ખેતરમાં બાળકો રમી રહ્યા હતા ત્યારે નજીકના ખેતરમાં કામ કરતા શખ્સે બાળકીને ચોકલેટ આપવાની લાલચ આપી શારીરિક અડપલાં કર્યા અને બાદમાં નજર બગડતા દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કર્યો. 

SP Rajkot Rural, Vijay Singh Gurjar says," A 30-year-old man identified as Ram Singh, raped a six-year-old girl in Atkot village. He not only raped the girl but also… pic.twitter.com/PyeWuUdhl3

— ANI (@ANI) December 10, 2025

જોકે બાળકી ડરી જતા બુમો પાડવા લાગતા આરોપીએ તેના મોં પર ડૂમો આપી ગુપ્તાંગમાં લોખંડનો સળીયો ઘૂસાડી ઇજા પહોંચાડી હતી. ઇજાગ્રસ્ત બાળકીએ પરિવારને જાણ કરતા મામલો પોલીસ મથક સુધી પહોંચ્યો હતો અને બાળકીને રાજકોટની જનાના હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડી હતી. રૂરલ પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરના ધ્યાન પર આ કેસ આવતા જ તાત્કાલિક 10 જેટલી ટીમો બનાવી આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. જેમાં 8 તારીખે ગુનો નોંધી તાત્કાલિક અસર થી પોલીસે મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુરના વતની રામસિંગ તેરસિંગ ડડવેજરને દબોચી લીધો હતો. 

પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીએ ગુનો કબૂલ કરતા સત્તાવાર ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે દુષ્કર્મ કેસમાં FSLની મદદ થી સાંયોગીક પુરાવા એકત્ર કરી તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપી રામસિંગ ડડવેજરને કોર્ટમાં રજૂ કરી 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે. જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે, બાળકી પર દુષ્કર્મનો પ્રયાસ અને ગુપ્તાંગમાં ઇજા ની જાણ થતાં જ તુરત જ અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાય અને રાજકોટ રેન્જ આઈજી અશોકકુમાર યાદવના આદેશ થી 10 અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. આ ટીમો દ્વારા સતત પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા અને સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા 140 જેટલા શંકાસ્પદ શખ્સોને ડિટેઇન કરી પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી 10 શંકાસ્પદ શખ્સો અલગ તારવવામાં આવ્યા હતા. જે શંકાસ્પદોની તસ્વીર મારફતે બાળકી સમક્ષ ઓળખ કરવામાં આવી જેમાં આરોપીને બાળકીએ ઓળખી બતાવ્યો હતો. 

જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસની ગંભીરતા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લીધી હતી અને તાત્કાલિક તપાસ પૂર્ણ કરી વહેલી તકે ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ કરવા આદેશ આપ્યા છે. રૂરલ પોલીસ દ્વારા આ કેસમાં વહેલી તકે તપાસ પૂર્ણ કરવા અલગ અલગ ટીમો તૈયાર કરી દેવામાં આવી છે. કોર્ટમાં કેસ ઝડપ થી ચાલે તે માટે પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. 

મજૂરી કામ કરતા પરિવારની બાળકીને હવસનો શિકાર બનાવનાર મધ્યપ્રદેશનો વતની છે પરંતુ તે બાળકીના માતા-પિતા જે ખેતરમાં કામ કરતા હતા તેની જ નજીકના ખેતરમાં ભાગીયા તરીકે કામ કરતો હતો. બાળકોને રમતા જોઈ મોટી નજર બગડી હતી અને સૌથી મોટી બાળકીને જ તે લઈ ગયો હતો. પોલીસ તપાસમાં આરોપી પરિણીત હોવાનો અને તેને પણ 3 સંતાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં આરોપીને સૌથી મોટી 13 વર્ષની દીકરી હોવા છતાં નરાધમ શખ્સે 7 વર્ષની બાળકી પર નજર બગાડી હતી. પોલીસે આરોપીને ધરપકડ કરી જેલના સળિયા ગણતો કરી દીધો છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratRajkot CaseGujarat Caseman arrested7-year-old girlrodPrivate partsRajkot newsગુજરાતમાં બળાત્કારગુજરાતમાં બળાત્કારનો ચર્ચિત કેસનિર્ભયા કાંડ

Trending news