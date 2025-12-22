Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

આ તે વળી કેવી ક્રૂરતા? યુવકે ગુસ્સામાં પાલતુ બિલાડીને પથ્થર મારી પતાવી દીધી, વીડિયો વાયરલ થતા વાડજ પોલીસની કાર્યવાહી

Pet Cat Killed in Ahmedabad: ક્રૂરતા પૂર્વક બિલાડીને મારી નાખનાર યુવકની વાડજ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. ગર્ભવતી પત્નીને બિલાડીએ ઈજા પહોચાડી હોવાથી ગુસ્સામાં પાલતુ બિલાડીને ખુલ્લા પ્લોટમાં લઈ જઈ પથ્થર મારી મોત નીપજાવ્યું હતું. જેનો વીડિયો સામે આવતા વાડજ પોલીસે પશુ ક્રૂરતા સંરક્ષણ અધિનિયમનની કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ કરી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

આ તે વળી કેવી ક્રૂરતા? યુવકે ગુસ્સામાં પાલતુ બિલાડીને પથ્થર મારી પતાવી દીધી, વીડિયો વાયરલ થતા વાડજ પોલીસની કાર્યવાહી

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: વાડજ પોલીસની કસ્ટડીમાં રહેલા આરોપીનું નામ રાહુલ દંતાણી છે, જે વાડજના મહાદેવનગર ઓડાના મકાનમાં રહે છે અને ગઈકાલે આરોપીએ સહજ એપાર્ટમેન્ટની બાજુમાં આવેલા ખુલ્લા પ્લોટમાં એક બિલાડીને પથ્થર મારી મોત નીપજાવ્યું હતું. જે અંગેના વીડિયો સામે આવતા એનિમલ વેલ્ફેર સંસ્થાના વોલેન્ટિયર્સે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે એક્ટિવાના નંબરના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ પશુ ક્રૂરતા સંરક્ષણ અધિનિયમ 1960ની કલમ અને બીએનએસની કલમ 325 હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આરોપી રાહુલ દંતાણીની પૂછપરછ કરતા હકીકત સામે આવી કે, જે બિલાડીને તેને મારી નાખી હતી. તે બિલાડી તેણે અને તેના બ્લોકના લોકોએ પાળી હતી. પરંતુ બે દિવસ પહેલા રાહુલની ગર્ભવતી પત્ની બિલાડીને દૂધ પીવડાવવા માટે ગઈ હતી. તે સમયે બિલાડીએ તેની પત્નીને ઇજા પહોંચાડતા ડોક્ટરે તે ઈજાને ગંભીર જણાવી હતી.આ જ વાતનો ગુસ્સો રાખી પોતાની પાલતુ બિલાડીને જ કોથળામાં પૂરી ખુલ્લા પ્લોટમાં લઈ જઈ પથ્થર મારી મોત નીપજાવ્યું હતું. જેનો વીડિયો સામે આવતા પોલીસે ગુનો નોધી રાહુલ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

વાડજ પોલીસે બિલાડીને મારી નાખનાર રાહુલની ધરપકડ કરી, પરંતુ વીડિયોમાં તેની સાથે દેખાઈ રહેલા અન્ય બે યુવકોનો આ ગુનામાં કોઈ રોલ છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ આરોપી બિલાડીના મોત માટે જે કારણ જણાવી રહ્યો છે. તે કારણ કેટલું સાચું છે તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. કારણ કે બનાવની પ્રાથમિક તપાસમાં બિલાડી કબૂતરોને મારી નાખ્યા હોવાની વાત સામે આવી હતી. જેથી પોલીસે તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરી છે

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad Crime NewsVadaj Police ActionPet Cat Killedઅમદાવાદબિલાડીની હત્યા

Trending news