Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

IAS અધિકારીઓ માટે મોટા સમાચાર, હવે અન્ય કર્મચારીઓની જેમ IAS અધિકારીઓએ પણ લેવી પડશે ફરજિયાત તાલીમ

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના વહીવટી માળખામાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી સામાન્ય રીતે નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓ માટે તાલીમ અનિવાર્ય ગણાતી હતી, પરંતુ હવે વિવિધ વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા IAS અધિકારીઓ માટે પણ તાલીમ લેવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:45 PM IST

Trending Photos

IAS અધિકારીઓ માટે મોટા સમાચાર, હવે અન્ય કર્મચારીઓની જેમ IAS અધિકારીઓએ પણ લેવી પડશે ફરજિયાત તાલીમ

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના વહીવટી માળખામાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી સામાન્ય રીતે નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓ માટે તાલીમ અનિવાર્ય ગણાતી હતી, પરંતુ હવે વિવિધ વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા IAS અધિકારીઓ માટે પણ તાલીમ લેવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે.

ડિજિટલ ઈન્ડિયાના અભિગમને વેગ આપવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ પર આઈએએસ અધિકારીઓએ તાલિમ લેવી પડશે. અધિકારીઓએ ક્યાંય રૂબરૂ જવાને બદલે નિયત કરવામાં આવેલા પોર્ટલ પર લોગ-ઈન કરીને પોતાનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવાનો રહેશે. સામાન્ય વહિવટ વિભાગે અધિકારીઓની સર્વિસમાં સમય અનુસાર તાલિમની વિગતો જાહેર કરી છે.  આ તાલીમ કાર્યક્રમ ભારત સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલા વિશેષ અભ્યાસક્રમો અધિકારીઓએ નક્કી કરેલી સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાના રહેશે. સાથે જ અધિકારીઓએ પોતાની પ્રોફાઈલ પણ અદ્યતન કરવાની રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

IAS અધિકારીઓએ IGOT કર્મયોગી પોર્ટલ પર નિયત કરેલ તાલીમ કાર્યક્રમો પૂર્ણ કરવાના રહેશે અને પ્રતિ વર્ષ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ આ પોર્ટલ પરના અભ્યાસક્રમોની વાર્ષિક મૂલ્યાંકન અહેવાલમાં નોંધ લેવામાં આવનાર છે. 

May be an image of text

May be an image of text

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
IAS mandatory trainingIAS officersgujarat governmentઆઈએએસ અધિકારી તાલિમફરજિયાત ઓનલાઈન તાલિમ

Trending news